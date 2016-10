Von der City auf die Piste, vom Hüttenzauber zum Shopping

(firmenpresse) - Skiurlaub oder Citytrip? Diese Frage stellt sich im Hotel Stadt Kufstein nicht. Das moderne Viersternehotel liegt direkt in der Fußgängerzone von Tirols zweitgrößter Stadt und vor dem Haus startet der Skibus in die Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental. Nur 15 Minuten Fahrt trennen die Gäste des Stadthotels von Österreichs größtem zusammenhängendem Skigebiet mit 279 Pistenkilometern. Schon mehrmals wurde die Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental vom ADAC Skiguide für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aller getesteten Skigebiete in Österreich ausgezeichnet. Der Winter in Kufstein hat noch weitaus mehr zu bieten. Rodeln, Langlaufen, Eislaufen, Skitouren, Fahrten mit dem Pferdeschlitten, Eisklettern oder Wanderungen durch die romantische Winterlandschaft – der gesamte Winterzauber liegt Urlaubern und Businessreisenden im Hotel Stadt Kufstein zu Füßen. Die modernen Zimmer und Juniorsuiten sind mit WLAN, Flat-TV und großzügigen Badezimmern ausgestattet. Ein angenehmer Ruhebereich verwandelt das Stadthotel mit Dampfbad, Finnischer Sauna, Infrarotkabine, Erlebnisduschen und Fitnessraum im Handumdrehen in eine Relaxzone. Von den Zimmern aus haben Gäste einen atemberaubenden Blick auf die Festung, während man in der angeschlossenen Kufstein(at)Lounge Menschen beim Flanieren beobachten kann. Das Kufsteiner Tophotel bringt urbanes Feeling in den Winterurlaub. Alle Sehenswürdigkeiten – die historische Römergasse, die Schauglasbläserei Riedel, die Festung Kufstein u. v. m. – sowie die Einkaufsstraßen sind zu Fuß erreichbar. Nach Innsbruck, München, Salzburg und Bozen ist es nur ein Katzensprung. Das Hotel Stadt Kufstein ist leicht mit dem Auto erreichbar, das in der Tiefgarage abgestellt werden kann.



