Druckfrisch – Der neue Nachhaltigkeitsbericht von Baufritz ist da

Ökohaus-Pionier veröffentlicht auf 70 Seiten die freiwillige, nachhaltige Unternehmensdokumentation.

Erkheim, Dezember 2016: „Große Ereignisse werfen ihre Schatten. Baufritz durfte 2016 das 120-jährige Firmenjubiläum begehen und kann mit Dankbarkeit auf die Entwicklungen der vorausgegangenen Generationen aufbauen. Die anhaltend gute Baukonjunktur und das wachsende Interesse an nachhaltigen Produkten verleihen uns zusätzlich Rückenwind für zukünftige Ziele.“, so eröffnet Dagmar Fritz-Kramer, Geschäftsführerin des Holzbauexperten Baufritz, die aktuelle Unternehmensdoku-mentation. „Deshalb sei der Nachhaltigkeitsbericht 2015/2016 auch prall gefüllt mit neuen Ideen und Entwicklungen“, berichtet sie weiter.



Seit 2012 erscheint der Nachhaltigkeitsbericht bei Baufritz im jährlichen Turnus. Er beinhaltet die Vorgaben einer EMAS III Umwelterklärung nach Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 und orientiert sich an den Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI G3). Es gelang, aus den verschiedensten Bereichen des Unternehmens alle gefor-derten Kriterien, darüber hinaus aber auch viel Wissenswertes und Informatives, das den „Unternehmergeist“ widerspiegelt, zusammenzutragen.



Das Unternehmen zieht auf 70 Seiten Bilanz aus seinen Nachhaltigkeitsaktivitäten und setzt sich neue Ziele: Bei den Ideen für Produktneuerungn hat man sich bei Baufritz insbesondere von den Veränderungen in der Demographie, der anhaltenden Klimaschutz-Thematik, aber auch dem zunehmenden Flüchtlingsstrom und möglichen Lösungen dafür antreiben lassen. Der technische Bereich konnte aus der Forschungsarbeit der letzten Jahre marktreife Produkte entwickeln. Unter dem diesjährigen Schwerpunkt-Thema „Pionierleistung Nachhaltigkeit“ werden die vielen Ideen der „Tüftler und Werkler“ vorgestellt und erklärt. 2017 wird, neben den Bereichen „Produktverantwortung“, „Soziales“, „Ökonomie“ „Ökologie“ und „Arbeitssicherheit“, vor allem das Thema „Energie“ eine wichtige Rolle spielen. Geplant ist, neue Entwicklungen im Bereich der Haustechnik voranzutreiben sowie ein energie- und ressourceneffizientes Gebäudemanagement zu realisieren.





Eine gedruckte Version des aktuellen Baufritz Nachhaltigkeitsberichtes erhält man unter Tel. 08336/9000 bzw. info(at)baufritz.de oder ganz bequem und vor allem umweltschonend als Download unter www.baufritz.de







https://www.baufritz.com/de/kontakt-und-beratung/presse-informationen/822-druckfrisch-der-neue-nachhaltigkeitsbericht-von-baufritz-ist-da/



Traditionswerte mit neustem technischen Know-how und intensiver Forschung. Das Allgäuer Unternehmen gilt als Pionier für ökologisches und nachhaltiges Bauen und verbaut ausschließlich natürliche, schadstoffgeprüfte Materialien. Über 40 Tonnen CO2 werden in jedem Baufritz-Holzhaus gespeichert. Dieser Wert entspricht dem durchschnittlichen CO2-Ausstoß eines Mittelklasse-Fahrzeuges in 20 Jahren bei 10.000 km Jahresleistung. Baufritz gehört zu den modernsten und forschungsfreudigsten Holzhaus-Unternehmen Europas. Zahlreiche Auszeichnungen und Patente, einige davon sogar weltweit bestätigen dies.

Bau-Fritz GmbH & Co. KG, seit 1896

Bau-Fritz GmbH & Co. KG, seit 1896

Alpenweg 25

87746 Erkheim

Tel: 08336 900-0

Fax: 08336 900-222

eMail: info(at)baufritz.de



Bau-Fritz GmbH & Co. KG, seit 1896

Alpenweg 25

87746 Erkheim

Lily Abaigar

Tel. 08336/900-217

Mail lily.abaigar(at)baufritz.de



Firma: Bau-Fritz GmbH & Co. KG, seit 1896



Bitte verwenden Sie bei einer Veröffentlichung die Quelle www.baufritz.de

