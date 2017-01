„Best Alpine“ – Wandern an einer geprüften Adresse

(firmenpresse) - In dem Südtiroler Naturpark Texelgruppe sind die Wanderer zu Hause. 600 Kilometer Wanderwege und unendlich viel Natur warten darauf, von den Bergsportlern entdeckt zu werden. Das „Best Alpine Wanderhotel“ Ansitz Golserhof****Superior über den Dächern von Meran ist ein kleines, familiär geführtes Hotel, das für erstklassige Erlebnis- und Servicequalität für Wanderer und Bergfreunde garantiert (ausgezeichnet mit fünf Bergkristallen – der Höchstnote der renommierten Hotelgruppe). Von der Haustür weg brechen Wanderer und Biker in den Naturpark auf. Passionierte und erfahrene Wanderexperten stehen den aktiven Gästen im Ansitz Golserhof mit Rat und Tat zur Seite. Die Wanderführer des Golserhofs – der Hausherr Patrick Mair und Luis – kennen sich in der Meraner Bergwelt und im Naturpark Texelgruppe aus wie kaum ein anderer. Sie freuen sich darauf, im Frühling endlich wieder ihren Gästen die schönsten Plätzchen rund um den Golserhof – abgelegene Almen, urige Hütten, rauschende Wasser und stille Seen – zu zeigen. Der Meraner Höhenweg rund um den Naturpark Texelgruppe zählt zu den schönsten Höhenwanderwegen Südtirols. Promenaden und leichte Spazierwege locken zum „sanften“ Wandervergnügen. Dazu kommen 600 Kilometer bestens markierte Wanderwege und hochalpine Bergsteige. Die Sonne ist im Meraner Land ein treuer Begleiter der Wanderer – an 300 Tagen im Jahr erfreut sie die Herzen der Outdoor-Sportler. Kostenloser Ausrüstungsverleih (Rucksäcke, Teleskopstöcke, Pulsuhren, Alu-Trinkflaschen, Kindertrage) zählen im Golserhof ebenso zu den Inklusivleistungen wie geführte Wandertouren mehrmals in der Woche und der Transfer zum Ausgangspunkt der Wanderungen. Für alle, die lieber allein wandern, stellen die Gastgeber individuelle Wanderrouten zusammen. Wer gern mit dem Bike in die Berge aufbricht, schöpft bei 200 Kilometern Mountainbikewegen sowie Mountainbike- und E-Bike-Verleih im Golserhof aus dem Vollen. Die Rennradfreunde schwören auf die schönsten Alpenpässe der Region. Im romantischen Sonnengarten mit Kuschelnestern, Whirlpool und Sauna, bei Wellness, Beauty, Massagen und Bädern genießen Wanderer und Biker ihre wohltuenden Pausen im Golserhof. Im Frühling 2017 wird die neue Saunawelt „Reich der Sinne“ eröffnet. Spätestens dann schweben Saunafreunde im siebten Himmel. Beste Qualität aus Küche und Keller verwöhnt den Gaumen, während der Blick über die Weingärten und Berggipfel schweift. Wanderhighlights rund um den Golserhof: Spronser Seen, Mutspitze, Speedhiking in Dorf Tirol.





Wanderangebot (10.03.–06.11.17)

Leistungen: 3, 5 oder 7 Nächte, ¾ Pension, 1 Einführungswanderung mit „Atemübungen“ durch die Obst- und Weingärten, 3 geführte Themenwanderungen pro Woche, 2 x Aquafitness, 1 x Yoga und Pilates, 1 Massage für müde Beine im Wert von 35 Euro, freie Benutzung des Wellnessbereichs, Garagenstellplatz, Aktivprogramm von Mo.–Fr., Fitnessraum, kostenloser Verleih von Wander Equipment, kostenloser Mountainbike Verleih, E-Bikes gegen Gebühr, Gästekarte „Meraner Land“ mit zahlreichen –Vorteilen und Vergünstigungen – Preis p. P.: f. 3 Nächte ab 331 Euro, f. 5 Nächte ab 522 Euro, f. 7 Nächte ab 681 Euro



Familyspecial (15.03.–08.04.17, 22.04.–15.07.17, 15.10.–05.11.17)

Bei einem Aufenthalt von 7 Tagen im Zimmer mit 2 Erwachsenen wohnen Kinder bis zum 9. Geburtstag gratis, Kinder von 9–13,99 Jahre um 25 Euro pro Tag – Preis p. P.: ab 1.113 Euro



Wöchentliche Inklusivleistungen „Wandern und Aktiv“

1 Einführungswanderung durch die Obst – und Weingärten (1,5 Std.), 3 geführte Themenwanderungen mit Hausherr Patrick Mair und Wanderführer Luis, Aquafitness, Yoga & Pilates, Fitnessraum: hell und luftig, moderne Nautilus-Geräte, LCD-TV und DVD, Gratisverleih von Wanderausrüstung (Rucksack, Teleskopstöcke, Wasserflaschen), Mountainbikes und E-Bikes, Tischtennis, Golf: Greenfee Ermäßigungen (ab 5 Tagen Aufenthalt 20%) auf den Golfplätzen Passeier und Lana



3.934 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.golserhof.it



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Ansitz Golserhof****s

Golserhof GmbH

I-39019 Dorf Tirol/Südtirol, Aichweg 32

Tel.: +39/0473/92 32 94

Fax: +39/0473/92 32 11

E-Mail: info(at)golserhof.it

www.golserhof.it

PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-mail: office(at)mk-salzburg.at

Datum: 03.01.2017 - 14:47

Sprache: Deutsch

News-ID 1193171

Anzahl Zeichen: 4043

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 03.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 559 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung