Docusnap - Behalten Sie den Überblick!

Bei steigender Anzahl der IT-Geräte und ständig neuen Softwareversionen ist es für Systemadministratoren nicht einfach den Überblick zu behalten. Kommt es dann noch zu einem Personalausfall oder -wechsel in der IT-Abteilung, ist der IT-Betrieb oftmals deutlich beeinträchtigt.

(firmenpresse) - Schieben Sie es nicht länger auf - starten Sie jetzt mit Ihrem IT-Dokumentationsprojekt und der Inventarisierung Ihres Netzwerks. hamcos bietet Ihnen hierfür nicht nur das nötige Modul Docusnap, sondern hilft Ihnen auch bei der Umsetzung Ihrer IT-Dokumentation. Überzeugen Sie sich selbst!



Mit der Premium IT Dokumentationssoftware Docusnap scannen Sie automatisiert und zeitgesteuert Ihr Netzwerk nach Rechnern und Servern, inventarisieren Ihre Microsoft Applikationsserver und erstellen entsprechende Übersichtspläne und Aufstellungen. Diese Daten können nun ganz einfach zusammengefasst werden und in IT Handbücher sowie Systemdokumentationen wiedergegeben werden. Natürlich können Sie auch eigene Eingabemasken erstellen und so den Umfang der Dokumentationssuite beliebig erweitern.

Ihre Vorteile mit Docusnap:



Zentrale und geschützte Passwortverwaltung

Lizenzmanagement inklusive Abgleich mit den Inventarisierungsdaten

Übersichtspläne Ihres Netzwerks

Agentenlose Inventarisierung Ihrer IT-Systeme

Visualisierung und Dokumentation Ihrer IT-Landschaft

Berechtigungsanalyse für Microsoft Netzwerke

Erstellung von IT-Handbüchern

Erstellung von Notfallplänen und Wiederanlaufplänen



Eine exakte IT Dokumentation ist die Grundvoraussetzung aller IT Prozesse, Entscheidungen, Planungen und Investitionen!



Als kompetenter IT Dienstleister helfen wir Ihnen nicht nur bei der Ermittlung der benötigten Lizenzen und der Auswahl der Module, gerne führen wir auch die IT-Dokumentation für Sie durch. Das hamcos Team steht Ihnen gerne zur Verfügung - kommen Sie einfach auf uns zu!





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

IT Service und IT Dienstleister am Bodensee nahe Bad Saulgau



Die hamcos IT Service GmbH (kurz: hamcos) ist einer der größten IT Dienstleister in der Region Bodensee - Oberschwaben - Hegau.



Im September 2009 entstand aus einer Fusion der Firmen Hampel Systemhaus GmbH (gegründet 1994) und Teilen der CoSi Elektronik GmbH (gegründet 1983) der IT Dienstleister in Bad Saulgau Hampel-CoSi IT Service GmbH. Im Dezember 2012 zog das IT Systemhaus Bad Saulgau nach Hohentengen um und im März 2014 wurde das Unternehmen in hamcos IT Service GmbH umfirmiert.



hamcos beschäftigt an dem Standort Hohentengen (Nahe Bad Saulgau und Mengen) und der Geschäftsstelle in Weingarten insgesamt 55 Mitarbeiter. hamcos ist Teil der CoSi Elektronik Gruppe, mit insgesamt 100 Mitarbeitern, die sich um den IT Service im Raum Bodensee und Oberschwaben kümmern.



Als IT Service Spezialist für mittelständische Kunden hat hamcos als IT Dienstleister am Bodensee seinen Fokus auf folgende Zielgruppen gerichtet:



IT Service für öffentliche Auftraggeber und Schulen

IT Service für Industrie und Handel

IT Service für Mittelstand

IT für Steuerberater

IT für Kirchen und soziale Einrichtungen



Zu den Schwerpunkten und besonderen Stärken der hamcos IT Service GmbH gehören Server- und Storage-Systeme, Backup-Konzepte, Virtualisierungslösungen und Netzwerktechnik sowie Managed Services und bedarfsgerecht angebotene Dienstleistungen für Unternehmen und Gemeinden im Raum Bodensee und Oberschwaben von Ravensburg über Bad Saulgau bis Ulm.



Unsere Fachkompetenz als IT Dienstleister wird unter anderem durch die Goldpartnerschaft mit den Firmen NetApp und Microsoft untermauert. Von Fujitsu wurden wir als Select Expert Partner ausgezeichnet. Die VMware Enterprise Solution Partnerschaft belegt die Professionalität von hamcos im Bereich der Server-, Desktop und Anwendervirtualisierung.



Als zertifizierter Vertriebspartner vieler weiterer namhafter Soft- und Hardwarehersteller und aufgrund des fundierten Know-how unserer erfahrenen Spezialisten bieten wir Ihnen hochwertige Dienstleistungen und innovativen IT Service im Raum Bodensee, Bad Saulgau, Sigmaringen, Oberschwaben und München an.



hamcos, Ihr kompetenter IT Dienstleister am Bodensee, deckt die komplexen Anforderungen moderner Unternehmen und öffentlicher Einrichtungen ab, sobald es um IT Service geht.

