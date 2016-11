Das Herz der vegetarischen Küche

Gemüse ist das Herz der vegetarischen Küche, weil es eine endlose Auswahl an Geschmacksrichtungen bietet.

Auf keinem Speiseplan sollte eine möglichst große Vielfalt an unterschiedlichem Gemüse fehlen. Es hält gesund, macht fit, hat einen hohen Anteil an wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelemente, die unser Körper jeden Tag braucht. Hinzu kommt, schön aussehendes Gemüse in leuchtenden Farben erfreut das Auge und das isst schließlich auch mit.



Buchtipps:

Vegetarisch für Jedermann [Kindle Edition]

Sie haben Lust auf fleischlose Kost? Dann sind sie bei „Vegetarisch für Jedermann“ genau richtig.

Die vegetarische Küche liegt nach zahlreichen Lebensmittelskandalen voll im Trend, denn immer mehr Menschen möchten sich gesünder ernähren und auf Fleisch, aber nicht auf Genuss verzichten.

In diesem Kochbuch laden schmackhafte und unkomplizierte Rezepte zum Nachkochen ein. Leckere Gerichte für jeden Geschmack, die Abwechslung auf den Teller bringen und kein zu großes Loch in die Haushaltskasse reißen. Auch leidenschaftliche Fleischesser werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann.

Guten Appetit!



Vegetarischer Genuss – Quer Beet

Von wegen, vegetarisches Essen ist langweilig. Überzeugen Sie sich selbst, wie vielfältig und interessant die vegetarische Küche sein kann.

Wie der Name „Vegetarischer Genuss - Quer Beet“ schon verrät, finden Sie hier zahlreiche und abwechslungsreiche Rezepte für jeden Geschmack.

Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die einen großen Reiz hat und mal andere Geschmackserlebnisse bietet.

Ein Muss für Freunde der vegetarischen Küche und für die, die einfach mal gerne einen fleischlosen Tag einlegen wollen.

Guten Appetit!

Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform

ISBN-10: 1508484740

ISBN-13: 978-1508484745

Auch als E-Book erhältlich!





Vegetarische Weltreise

„Einmal um die ganze Welt“, besang schon Karel Gott. Warum sich also nicht mal auf eine kulinarische Reise begeben?

„Vegetarische Weltreise“ lädt Sie dazu ein, auf die Teller anderer Nationen zu schauen und die Welt vom Gaumen her kennenzulernen. Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die Abwechslung und besondere Geschmackserlebnisse bietet.

Auch Nicht-Vegetarier werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann.

Guten Appetit!

Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (12. August 2016)

ISBN-10: 1535552042

ISBN-13: 978-1535552042

Auch als E-Book erhältlich!



