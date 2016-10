Rotordynamik - Schwingungen und Unwuchterregung bei rotierenden Maschinenteilen

HDT Seminar zur Rotordynamik vom 01. und 02. Dezember 2016 im Haus der Technik, Niederlassung Berlin

(firmenpresse) - Die Rotordynamik ist eine der wichtigsten Disziplinen im Entwicklungsprozess von Maschinen mit rotierenden Bauteilen. Die Untersuchung und Lösung der bei schneller Rotation auftretenden Probleme ist Aufgabe dieser Wissenschaft und in der Praxis unverzichtbarer Bestandteil von Konstruktion aber auch Instandhaltung und Wartung.

Die Teilnehmer können nach Besuch des Seminars rotor- und strukturdynamische Zusammenhänge verstehen und selbstständig rotordynamische Analysen während und nach der Produktentwicklung durchführen. So lernen sie Probleme ihrer Rotoren rechtzeitig zu erkennen und Lösungsvorschläge zur Problembeseitigung zu erarbeiten. Der erfolgreiche Betrieb einer leistungsfähigen Maschine steht und fällt mit der rotordynamischen Auslegung von Turbinen, Verdichtern, Generatoren, Pumpen, Lüftern, Triebwerken, Windkraftanlagen und Motoren. Fundierte Kenntnisse in der Rotordynamik sind für die Analyse von Schwingungsproblemen sowie Rotor- und Strukturschäden unabdingbar.

Das HDT Seminar Rotordynamik – Schwingungen in rotierenden Maschinenteilen am vom 01.-02.12.2016 in der HDT Niederlassung Berlin versetzt die Teilnehmer in die Lage rotor- und strukturdynamische Zusammenhänge zu verstehen. Die Anwesenden werden in der Weiterbildung befähigt Probleme im Praxisbetrieb mit ihren Rotoren rechtzeitig zu erkennen sowie Lösungsvorschläge zur Problembeseitigung zu entwickeln.

Die Inhalte dieses Seminares besteht aus den Schwerpunkten Theorie, Methodik, Analyse und Berechnung von rotordynamischen Schwingungen. Diskussionspunkte wie Unwucht, biegekritische Drehzahlen und Resonanzen, Gyroskopie, Dämpfung, Instabilitäten, Anstreifprobleme und Schwingungsreduktion werden erörtert.

Prof. Dr.-Ing Robert Liebich von der Technischen Universität Berlin führt die Seminarteilnehmer mit folgenden Inhalten durch die Weiterbildung: Einführung, der einfache, elastische Rotor und sein Verhalten bei Unwuchterregung, der komplexe, reale Rotor, ein einfaches, numerisches Verfahren zur Kontrolle von FE-Berechnungen, Kreiselwirkung -Gyroskopie, Rotor mit innerer Dämpfung, Verhalten bei plötzlicher Unwucht -Schaufelverlust und der Rotor-Stator-Kontakt.





Die Weiterbildung im Haus der Technik ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte, Entwicklungsingenieure und Projektmanager und -leiter aus den Bereichen Maschinenbau, Fahrzeug- und Luftfahrttechnik.





Nähere Informationen finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.- Ing.- Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter:



http://www.hdt-essen.de/W-H110-12-077-6







http://www.hdt-essen.de/W-H110-12-077-6



Das Haus der Technik (HDT) versteht sich als Plattform für Wissenstransfer und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Mit weit über 80 Jahren Erfahrung als unabhängiges Weiterbildungsinstitut für Fach- und Führungskräfte, stellt es sich als eine der führenden deutschlandweiten Plattformen für innovationsbegleitenden Wissens- und Know-how Transfer in Form von fachspezifischen Seminaren, Symposien und Inhouse Workshops dar.

Der Grundgedanke seiner Gründerväter ist dabei in seiner modernen Variante immer noch präsent: Unternehmen im Wettbewerb durch Dienstleistung rund um den wissensbasierten Arbeitsplatz zu unterstützen.

Das HDT verbindet Wissenschaft und Forschung mit der Wirtschaft. Als Kooperationspartner der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen sowie der Universitäten Bonn, Braunschweig, Duisburg-Essen und Münster, pflegt das HDT engen Kontakt zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen und präsentiert sich somit als Forum für Austausch von Wissen und Erfahrung.



