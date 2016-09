„Skihäslis“ los!

(firmenpresse) - Im Tal des Meisterdetektivs Sherlock Holmes suchen Winterfreunde nicht lange nach dem Schneevergnügen.



Für alle, die den Winter lieben: Am 17. Dezember 2016 eröffnen die Bergbahnen Meringen-Hasliberg. Damit ist das beliebte Ausflugs- und Schneesportgebiet im Berner Oberland wieder aktiv. Die Ferienregion Haslital liegt mitten in der Schweiz zwischen Interlaken und Luzern. Im Herz der Schweizer Alpen sind dort die Skifahrer, Langläufer und Winterwanderer nicht zu bremsen. Auf 1.061 Metern Höhe, direkt am Hasliberg, ist das Hotel Panorama eine Adresse in top Lage. Tür auf, rein in den Schnee – sozusagen. Die Gondelbahn befindet sich direkt gegenüber dem Hotel. Damit kommen Wintersportler hinauf zum Alpen Tower auf 2.250 Metern, wo ihnen eine unvergessliche Weitsicht und kilometerlange Skipisten zu Füßen liegen. Oder sie schlagen die entgegensetzte Richtung ein und gondeln nach unten nach Meiringen zum Bummeln und Flanieren. Nahe der Bergbahn wohnen Wintersportler dort im Hotel „Das Sherlock Holmes“. Beide Häuser – das Panorama am Berg und das Sherlock Holmes im Tal – sind in Händen von Panos Perreten und Monika Ellinger. Sie verwöhnen ihre Gäste in einer traumhaften Bergkulisse mit viel persönlichem Charme.



Ski- und Wintersportzentrum am Hasliberg



Die Schweiz, die Berge und das Skifahren bzw. der Wintersport gehören einfach zusammen. Eine Region, in der sich das alles einfach – und familienfreundlich – verbinden lässt, ist das Haslital im Berner Oberland. 60 Pistenkilometer, 25 Kilometer Winterwanderwege, der Audi Skicross Park, das riesige Kindergelände „Skihäsliland“ und das Skirennzentrum Hasliberg versprechen abwechslungsreiche Wintertage für Groß und Klein. Pistenbeizli und Aprés Ski von heimelig gemütlich bis ausgelassen fehlen natürlich auch nicht. Jeden Freitag von 13. Januar bis 17. März 2017 geht nachts auf den Pisten das Licht an. Auf der beleuchteten und beschneiten Piste Mägisalp-Reuti wird die Nacht zum Tag. Im Bergrestaurant stärken sich die Nachtskifahrer bei einem Käsefondue, Raclette oder anderen Köstlichkeiten. Was die Skifahrer erleben, das können auch die Schlittenfahrer. Jeden Mittwoch von 25. Januar bis 08. März 2017 heißt es „Nachtschlitteln“ auf der Mägisalp-Bidmi. Auf 25 Kilometern Winterwanderwegen erleben die Wanderer den Hasliberg von seiner ruhigen, idyllischen Seite. Andere wieder bringen die Langlaufski oder die Schneeschuhe mit und machen sich damit auf den Weg in die Natur. Der Hasliberg gehört zu den zehn besten Familienskigebieten in der Schweiz. Im Skihäsliland, dem schönsten Skischulübungsgelände der Schweiz, können sich Kinder so richtig austoben und spielerisch das Skifahren lernen.





Der Winter vor der Nase und die Berge zum Anfassen nahe …



… diesen Luxus erleben Gäste in dem familiengeführten Drei-Sterne-Hotel „Das Sherlock Holmes“. Zurück von ihren Bergerlebnissen entspannen Genießer im Hallenbad mit Sauna. Die Küche begeistert mit erstklassigen Köstlichkeiten. Höhenluft schnuppern, heißt es im „Das Hotel Panorama“ direkt im Skigebiet. Egal, ob man sich dort auf der Panoramaterrasse, im Restaurant oder im Zimmer aufhält, überall drängt sich der traumhafte Ausblick auf die Berge – inklusive Eiger-Nordwand – förmlich auf. Für Kinder wird in der endlosen Schneelandschaft rund um das Haus ein Wintermärchen wahr. Familienfreundlichkeit, vielfältige Freizeit- und Sportmöglichkeiten, aber auch das Bewusstsein für Tradition und Kultur, zeichnen die Ferienregion im Herzen der Schweiz aus. „Das Sherlock Holmes“ und „Das Panorama“ legen ihren Gästen unkomplizierte, entspannte Urlaubstage in top Lage zu Füßen. „Panorama“ – der Name des Hotels am Hasliberg sagt alles. Warum „Sherlock Holmes“? Sherlock Holmes hat in Meiringen viele Spuren hinterlassen. „Detektive“ treten dort im Sherlock Holmes Museum in seine Fußstapfen. Beachtlich ist das Preis-Leistungs-Verhältnis in den beiden Häusern. Das Doppelzimmer gibt es bereits ab ca. 75 Euro pro Person und Nacht.



Top Events im Winter 16/17

26.–30.12.16: Trychlerwoche und Ubersitz im Haslital

13.–15.01.17: 87. Int. Lauberhornrennen, Wengen

Februar 2017 Int. Schlittenhunderennen Gadmen

März 2017 Famigros Ski Day



