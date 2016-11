Schenken und Helfen zu Weihnachten

Schenken und Helfen zu Weihnachten. Eine wirklich gute Kombination. Man macht einem lieben Menschen eine Freude und unterstützt diejenigen, wo dringend Handlungsbedarf ist und jeder Cent gebraucht wird. Natürlich machen sich solche Werke auch immer gut im eigenen Buchregal.

Buchtipps

Warum soll ich nicht fröhlich sein?

Dieses Buch ist ein Werk der Gemeinschaft. Die Geschichten schrieb das Leben und die Menschen, die sie erzählen, möchten damit anderen Kraft geben.

Die Worte hier sind ein Weg zum Gemeinsamen. Sie sollen die Angst nehmen und für ein besseres Zusammenleben von Gesunden und Kranken sorgen.

Bei den Interviews zu diesem Werk habe ich viele Menschen getroffen. Manche, die am Selbstmitleid fast zerbrochen sind, andere, die trotz schwerster Einschränkungen eine unglaubliche Stärke ausstrahlen und solche, die einfach nicht verstehen, warum gesunde Menschen sich so negativ gegenüber Behinderten verhalten. Aber eines haben sie alle gemeinsam – eine unglaubliche Herzlichkeit.

Kurzgeschichten der witzigen, manchmal ironischen, aber ehrlichen Art, geschrieben von den Autorinnen und Autoren der Autorengruppe "Respekt für Dich" runden dieses Buch ab. Begleitet werden die Zeilen von Fotografien der Künstlerin Karin Pfolz, die alle im Schlosswald des Schloss Freiland in NÖ entstanden sind.

Broschiert: 156 Seiten

ISBN-10: 3903056790

ISBN-13: 978-3903056794



Magisches Mystisches

Die Welt der Magie und des Mystischen öffnet sich. Wir laden Sie ein, den Schritt zu wagen und einzutauchen in die Geschichten dieser Welten.

Hexen, Feen und Magier; verzauberte Dinge, phantastische Reisen - all das wartet auf Sie.

Dieses Buch beinhaltet die besten Geschichten dieses Themas und wurde ausschließlich von Autorinnen und Autoren verfasst, die damit in die Nominierung zum "Best-Story-Preis 2016" des Karina-Verlages aufgenommen wurden.

Broschiert: 280 Seiten

ISBN-10: 390305657X

ISBN-13: 978-3903056572





Sonnen- und Reisegeschichten

Geschichten und Anekdoten, geschrieben von bekannten AutorInnen der ganzen Welt. Wir begegnen einem Koffer, der ein Schicksal begleitet, möchten alleine an den Strand, Unternehmen eine Reise mit "Dreamtravel", versuchen einzuschlafen, aber eine Schlafwagenfahrt weiß das zu verhindern. Leichtsinn wird bestraft und mit dem Frühling im Herzen stauen wir nach Berlin-Tegel. An einem Tag im März verändert sich alles und eine Weide und ein Kätzchen erleben ein Abenteuer. Viele weitere Geschichten warten darauf, gelesen zu werden und dabei zu helfen.

Jedes Exemplar dieses Buches unterstützt das Projekt "Respekt für Dich - AutorInnen gegen Gewalt".

Broschiert: 240 Seiten

ISBN-10: 390305626X

ISBN-13: 978-3903056268



Thriller und Kriminelles

Spannendes und Geheimnisvolles, Böses und Fesselndes - geschrieben von bekannten AutorInnen der ganzen Welt - finden sich in diesem Buch.

Der Blutmond scheint und lässt die Worte der Mutter zur Wahrheit werden. Ein Spiegel als Zeuge eines Verbrechens und ein tödlicher Rufmord für jeden, der alleine stirbt. Ein Protagonist, der einer Autorin das Fürchten lehrt und ein Schutzengel in Menschengestalt, treffen sich zum Leichenschmaus.

Thriller und Krimis, die trotz der Kürze die Leser zu schlaflosen Nächten zwingen.

Der Erlös aus dieser Anthologie fließt an "GewaltfreiLeben".

Taschenbuch: 284 Seiten

ISBN-10: 3903056367

ISBN-13: 978-3903056367



Jedes Wort ein Atemzug: Winter- und Weihnachtsgeschichten

Ein gemeinsames Buchprojekt gegen Gewalt, initiiert von der österr. Autorin Karin Pfolz, soll den gemeinsamen Weg Europas gegen Gewalt zeigen. 143 Autoren aus ganz Europa beteiligten sich dran. Die Reihe umfasst derzeit 4 Bände. Der Erlös aus den Büchern fließt in die Gewaltopferhilfe. In diesem Band finden sich Kurzgeschichten und Gedichte, rund um das Thema Weihnachten und Winter. Witzig, interessant, spannend, rührend und unterhaltend. Unterteilt ist das Buch in Geschichten für Kinder und Erwachsene.

Taschenbuch: 264 Seiten

ISBN-10: 3950386246

ISBN-13: 978-3950386240



Jedes Wort ein Atemzug: Geschichten aus aller Welt, Teil 1

An dieser Buchreihe haben sich 143 Autoren aus ganz Europa beteiligt. Es ist ein gemeinschaftlicher Weg gegen Gewalt. Der Erlös fließt in die Gewaltopferhilfe und unterstützt die Autonomen Österreichischen Frauenhäuser und "GewaltfreiLeben". In diesem Band finden sich Kurzgeschichten aus der ganzen Welt. Schöne, traurige, kurzweilige, welche zum Nachdenken, witzige und Einfühlsame. Ein Werk, das für gute Unterhaltung und Entspannung sorgt.

Taschenbuch: 260 Seiten

ISBN-10: 3950386262

ISBN-13: 978-3950386264



Jedes Wort ein Atemzug: Geschichten aus aller Welt 2

Eine Reise mit Worten, rund um den Erdball, in 49 Geschichten. Erfundenes, Erlebtes, Spannendes und Heiteres, für jeden ist das Passende dabei.

Dieses Buch unterstützt die Gewaltopferhilfe der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser und die Aktion GewaltFREI Leben.

Taschenbuch: 220 Seiten

ISBN-10: 395038734X

ISBN-13: 978-3950387346



Jedes Wort ein Atemzug: Kriminelle Geschichten

Thriller, Krimi und Spannung fesseln die Leser. Gänsehaut und Nervenkitzel vom Feinsten. Viele Themenbereiche finden sich, aber auch Stories, die das wahre Leben schrieb. Von Mord und Mobbing, von Terror und Stalking, von der Psyche und der Wahrheit.

Ein Buch, dass mit Sicherheit nicht vor der letzten Seite zugeschlagen wird.

Dieses Buch unterstützt die Gewaltopferhilfe der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser.

Taschenbuch: 268 Seiten

ISBN-10: 3950387307

ISBN-13: 978-3950387308



Alle Infos unter:

http://www.karinaverlag.at/



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/





