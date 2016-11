Was soll ich studieren? Seminar zur Studienwahl für Eltern von Abiturienten

Kurz vor dem Abitur stellt sich in vielen Familien die Frage nach dem richtigen Studienfach für die angehenden Abiturienten.

(firmenpresse) - Die Studienberatung planZ bietet wieder Seminare zur Studienorientierung für Eltern von Abiturienten an. Für viele junge Leute sind die Eltern die ersten Ansprechpartner, wenn es um das Thema Studien- und Berufswahl geht. Da sich die Studienlandschaft in den letzten 10 Jahren gravierend verändert hat, kennen sich viele Eltern in der heutigen Hochschullandschaft nicht mehr aus und können Ihren Kindern so nicht in dem Maße Berater und Unterstützer bei der Studienwahl sein, wie sie es gern möchten. Es fällt ihnen schwer, ihren Kindern mit Rat und Tat beiseite zu stehen. Genau hier setzt die „Initiative Eltern als Studienberater“ an. Die Profis von planZ vermitteln in den Veranstaltungen das Fachwissen, das zur Studienwahl benötigt wird und laden deshalb Abiturienten und ihre Eltern herzlich ein, am 18.11.2016 in das Seminarzentrum Erlebnis Factory, Kantstraße 47, 10625 Berlin zu kommen.

Es wird unter anderem ein pragmatischer Überblick über die Hochschullandschaft geboten, erklärt, was Bachelor und Master bedeutet und wie ein passender Studiengang gefunden werden kann.

Die Seminare beginnen um 13:00 Uhr und enden um 18:30 Uhr im Seminarzentrum Erlebnis Factory in der Kantstraße 47 in 10625 Berlin.

Dieses Seminar ist kostenfrei.

Bitte melden Sie sich auf der Internetseite http://planz-studienberatung.de/events/categories/elternseminar kostenlos und verbindlich an.









http://www.planz-studienberatung.de



Die inhabergeführte Studien- und Berufsberatung planZ – „Zukunft mit Plan“ bietet seit 2004 Schulabgängern und Studienabbrechern individuelle und dadurch kostenpflichtige Beratung bei der Suche nach dem richtigen Studienplatz und unterstützt Bachelorabsolventen und Berufseinsteiger bei der Wahl des Masterstudiums bzw. beim Einstieg in die Berufswelt. In eignungsdiagnostischen Testverfahren und intensiven Beratungsgesprächen werden die Wünsche und Stärken der Klienten definiert und gemeinsam die für sie passende Berufs- und Studienrichtung ermittelt. planZ informiert darüber hinaus in Gruppenberatungen und kostenlosen Elternseminaren über die verschiedenen Bildungswege der deutschen Hochschullandschaft. Informationen über das gesamte Leistungsangebot von planZ unter: www.planZ-Studienberatung.de

planZ Studienberatung

Petra Ruthven-Murray

planZ – Zukunft mit Plan

Carl-Herz-Ufer 3, 10961 Berlin

Fon: 030 - 61 28 69 23 / Fax: 030 - 61 28 69 34

E-Mail:petra.murray(at)planz-studienberatung.de





Firma: planZ Studienberatung



