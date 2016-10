Zertifizierter Fortbildungsgang „MVZ-Geschäftsführer/in (IHK) – Zahnmedizin“

Erwerben Sie alle Fähigkeiten zur Leitung eines Zahnarzt-MVZ!



Das Medizinische Versorgungszentrum nach § 95 SGB V ist als ambulanter Leistungserbringer aus der heutigen Versorgungslandschaft nicht mehr wegzudenken. Vielerorts liefern MVZ einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der Versorgung, indem angestellte Ärzte ohne eigenen Niederlassungswunsch in das ambulante Gesundheitswesen integriert werden.

(firmenpresse) - Nun hat der Gesetzgeber durch das im Juli 2015 in Kraft getretene Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) auch zahnärztlichen Einzelpraxen neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnet – der Weg zum Zahnärzte-MVZ ist frei!



An die Geschäftsführung eines zahnärztlichen MVZ werden dabei Anforderungen gestellt, die nicht mit den Anforderungen an einen Praxisinhaber deckungsgleich sind. Die von der IHK zu Köln zertifizierte Fortbildung „MVZ-Geschäftsführer/in (IHK) – Zahnmedizin“ stellt daher das nötige Hintergrundwissen aus über 10 Jahren spezifischer MVZ-Erfahrung bereit und vermittelt praxisnah alles Benötigte zum Aufbau und zur nachhaltig erfolgreichen Leitung eines zahnärztlichen MVZ oder deren Assistenz.



Das Besondere an diesem Fortbildungsgang ist weiterhin die kompakte 1-wöchige Veranstaltungsform sowie eine Kombination aus Seminareinheiten, praktischen Übungen und Diskussionen. Dadurch können alle relevanten Themen und Inhalte innerhalb von nur einer Woche vermittelt werden. Das Erlernte kann von den Absolventen danach umgehend in den beruflichen Alltag integriert und angewendet werden.



Nach bestandener IHK-Abschlussprüfung (lehrgangsinterner Test) berechtigt die Fortbildung dazu, persönlich den Titel „MVZ-Geschäftsführer/in (IHK) – Zahnmedizin“ zu führen.



Die Dozenten des Fortbildungsganges sind ausgewählte Experten aus dem Bereich des ambulanten Gesundheitswesens mit Fokus auf den zahnärztlichen Sektor, wie z.B. die Rechtsanwälte für Medizinrecht Dr. Karl-Heinz Schnieder (Kanzlei kwm) und Jens-Peter Jahn (Kanzlei Dr. Halbe), Dentalmarkt-Experte Prof. Dr. Johannes Georg Bischoff, Steuerberater (Schwerpunkt Zahnarzt-Mandanten) Michael Laufenberg sowie BEMA- und GOZ-Trainerin Christine Baumeister-Henning.



Folgende Themen werden im Fortbildungsgang u.a. abgedeckt:

- Rechtliche Grundlagen

- Honorar-Abrechnung

- Gründung und Aufbau

- Strategie und Unternehmensentwicklung

- Finanzmanagement und Controlling



- Aufkauf von Zahnarztpraxen und deren Bewertung

- Steuerliche Grundlagen

- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

- Kommunikation und Kooperation

- Qualitätsmanagement und Arbeitsschutz



Die Fortbildung richtet sich an Zahnärzte und andere Gesundheitsberufe, Praxismanager/in, Betriebswirte, Juristen und andere Akademiker mit Bezug zum Gesundheitswesen und Anspruch oder Aussicht auf Leitung (oder deren Assistenz) eines zahnärztlichen MVZ.



Der nächste Fortbildungsgang „MVZ-Geschäftsführer/in (IHK) – Zahnmedizin“ findet vom 06. bis zum 11. Februar 2017 im Bildungszentrum der IHK Köln in Köln-Braunsfeld statt.



Weitere Informationen zu den einzelnen Programmpunkten und Anmeldemodalitäten erhalten Sie unter der Rufnummer 0221-139836-63, per Mail unter koenig(at)frielingsdorf.de oder auf www.frielingsdorf-akademie.de – hier können Sie sich auch direkt online für den Fortbildungsgang anmelden.





http://frielingsdorf.biz/index.php/mvz-geschaeftsfuehrer-zahnmedizin/



Frielingsdorf Consult GmbH

Die unabhängigen Unternehmen Frielingsdorf Consult GmbH (Beratung ambulanter medizinischer Einrichtungen) und Frielingsdorf und Partner (Praxisbewertung) aus Köln unterstützen seit den 1980er-Jahren bundesweit niedergelassene Ärzte aller Fachrichtungen. Wir beschäftigen heute rund 20 Mitarbeiter (darunter öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, Diplom-Kaufleute und Mitarbeiter mit medizinischem Hintergrund) und sind Mitglied nationaler und internationaler Expertenkommissionen. Bei unserer Beratungstätigkeit können wir auf ein Netzwerk aus etablierten und kompetenten Steuerberatern und Rechtsanwälten in ganz Deutschland zurückgreifen.



Bundesweit planen und organisieren wir gemeinsam mit Ärzten Praxisnetze in unterschiedlicher Größe und Ausrichtung. Wir haben zudem umfangreiche Projekt-Erfahrung bei Planung, Errichtung und Betrieb von Gesundheitszentren und Ärztehäusern in unterschiedlichen Größenordnungen.



Aufgrund unserer langjährigen Branchenerfahrung aus der Analyse und Beratung von mehreren tausend Praxen ist es uns möglich, unsere Kunden in allen betriebswirtschaftlichen Fragen zum Thema „ambulante medizinische Versorgung“ kompetent und individuell zu beraten. Wichtige Themen-Felder, die wir gemeinsam und im Interesse unserer Kunden bearbeiten, sind z.B.:



• Praxis-Strategie / Zukunftssicherung

• Praxismanagement

• Verbesserung der Rentabilität

• Kooperationsgründung und -erweiterung

• Aufbau und Betreuung von Gesundheitszentren / Ärztehäusern

• Aufbau und Betreuung von Ärztenetzen

• Praxisbewertungen

• Fort- und Weiterbildungen, Seminare und Vorträge über unsere Akademie



In vielen Regionen Deutschlands betreuen wir niedergelassene Ärzte, Gesundheitszentren und Ärztenetze zu diesen Themen kontinuierlich oder im Rahmen von Projekten. Praxisbewertungen bei Praxisabgabe, Kooperationsgründung oder Ehescheidungen werden über unser Schwesterunternehmen Frielingsdorf und Partner erstellt.



Wir verstehen uns als spezialisierter und praxisnaher Know-how-Lieferant und sind auf diesem Gebiet bundesweit in der Spitzengruppe. Außer an unsere Kunden direkt, geben wir unser Praxiswissen und unsere Konzepte auch in Form von Seminaren und Weiterbildungen sowie Vorträgen, Fachbüchern und Publikationen in Fachzeitschriften oder in unserem eigenen Ärzte-Newsletter weiter, so dass wir im Markt regelmäßig bundesweit präsent sind. Dies wird unterstützt durch medienwirksame Projekte.



Darüber hinaus bietet unsere eigene Akademie in Kooperation mit der IHK zu Köln hochspezialisierte Fortbildungsgänge für Ärzte und andere Akteure im Gesundheitswesen an.

Frielingsdorf Consult GmbH

Frielingsdorf Consult GmbH

Andrea Becker

Hohenstaufenring 48-54

50674 Köln

Tel.: 0221-13983679

Fax: 0221-13983665

becker(at)frielingsdorf.de

www.frielingsdorf-akademie.de

