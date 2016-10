Die Emotionen im Griff

6 Strategien zum Umgang mit emotionalen Turbulenzen

Wenn die Wogen hoch schlagen, kann der eine ruhig und gelassen mit der Situation umgehen – während ein anderer in der gleichen Situation Wut, Angst, Stress oder ein schlechtes Gewissen empfindet; sich persönlich angegriffen fühlt, dadurch überreagiert oder sich in seinen Schmollwinkel zurückzieht.



Es kommt zu übermäßigen zwischenmenschlichen Konflikten. Nur äußerlich scheint es noch um das sachliche Problem zu gehen. Schaut man näher hin, wird unter dem Deckmäntelchen „ganz sachlich zu sein“ der Kampf irrationaler Ziele ausgetragen. Die Betroffenen sind blockiert und blockieren sich in einer Kettenreaktion gegenseitig. Es kommt zu teuren Fehlentscheidungen. Motivation und Engagement lassen nach. Schließlich ist die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter ausgebrannt.



Das Seminar vermittelt mit vielen Übungen die Basics für die Anwendung der sechs Strategien zum Umgang mit Emotionen. Im Verlauf des Seminars erkennen Sie, dass unangemessene Reaktionen häufig durch Emotionen wie Ärger, Angst, schlechtes Gewissen, Schuldgefühle oder Niedergeschlagenheit entstehen. Sie lernen, damit umzugehen und Ihre persönliche Situation dauerhaft zu optimieren.



Strategie Nr. 0

Verantwortung für die eigenen Emotionen übernehmen, um nicht hilflos ausgeliefert zu sein, sondern die folgenden 6 Strategien anwenden zu können.



Strategie Nr. 1

Dramatisierungen entschärfen, ohne zu bagatellisieren



Strategie Nr. 2

Frustrationstoleranz erhöhen, ohne gleichgültig zu sein



Strategie Nr. 3

Anspruchsdenken hinterfragen



Strategie Nr. 4

Negative Erlebnisse nicht persönlich nehmen – Spiel mit der Schuld unterbrechen – Selbstwertgefühl stärken



Strategie Nr. 5

Rationale Selbstanalyse erstellen – um Abläufe verändern zu können, muss man sie kennen



Strategie Nr. 6

Erwünschte Reaktionsmuster mit einem Selbst-Trainingsprogramm konditionieren



Das Seminar vermittelt mit vielen Übungen die Basics dieser Strategien, um sie im Alltag anwenden zu können.

Sie erlernen rational vernünftige, angemessene Denk weisen, der erlebnisorientierte Stil der Trainerin ermöglicht Lernen mit Spaß; Selbstreflektion, die zu tief unter die Haut gehenden Einsichten führt. Erlernen der besten Werkzeuge der modernen Psychologie.



- Luise Seidler



Wie profitieren Sie von diesem Seminar?

Mit dem Rationalen Effektivitäts-Training (R.E.T.) erlernen Sie eine Methode, deren Wirksamkeit wissenschaftlich nachgewiesen ist. Damit gelingt es Ihnen, nach den Regeln der Logik und des Verstandes mit Ihren Emotionen umzugehen. Sie erkennen, welche Auswirkungen Emotionen auf das Verhalten haben und wie Sie künftig die 6 Strategien zum Umgang mit emotionalen Turbulenzen anwenden können. Dadurch steigern Sie Ihre Leistungsfähigkeit und verbessern Ihre Arbeitsqualität. Das wissenschaftlich fundierte R.E.T. wird Ihnen von Frau Seidler sehr praxisnah, mit bildhafter Sprache und dem ganz individuellen, erlebnisorientierten Trainerstil nahegebracht. Das Seminar geht den Ursachen, unseren Denkstrukturen, Werten und Glaubenssätzen auf den Grund, satt lediglich an den Symptomen herum zudoktern.



Dr. Rahul S., Burda Digital Systems GmbH

Äußerst interessantes Nieschenthema, das absolut überzeugend vom hochqualifizierten Seminarleiter vermittelt wird.





http://asb-hd.de/seminar/b00258-die-emotionen-im-griff/



Die ASB Bildungsgruppe Heidelberg ist einer der renommiertesten Anbieter von berufsbegleitenden Weiterbildungen in Deutschland. Zum stetig wachsenden Portfolio der etablierten Organisation gehören Seminare, Konferenzen und Lehrgänge, aber auch Beratungsangebote wie etwa auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements. In Kooperationsarbeit mit angesehenen Hochschulen entwickelt die ASB Bildungsgruppe zudem innovative Studiengänge auf höchstem Niveau, die berufsbegleitend absolviert werden können.

