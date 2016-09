Resilienztraining für Führungskräfte

Hochleistung für Ihr Business: Intensivtraining für moderne Manager

(firmenpresse) - Inhalt:

Resilienz leitet sich aus dem lateinischen Wort resilere ab, was übersetzt zurückspringen, abprallen bedeutet. Ursprünglich kommt der Begriff aus dem Bereich der angewandten Physik, wo er die Fähigkeit eines Körpers beschreibt, nach einer Einwirkung von außen wieder seine ursprüngliche Form einzunehmen. Im übertragenen Sinne ist damit die Wiederherstellungskraft eines Menschen gemeint. Dabei geht es also nicht um Stärke oder Härte, sondern vielmehr um gesteuerte Flexibilität. Eine gute Metapher für Resilienz ist der Bambus, der vom Wind hin und her gebogen wird und sich nach einem Sturm wieder aufrichtet, um weiter zu wachsen. Resilienz ist eine Führungskompetenz.



Einführung: Die sieben Sphären der Resilienz

- Was macht Resilienz aus?

- Wie setzt sich Resilienz zusammen?

- Wie lässt sich Resilienz gezielt fördern?



Ihre individuellen Resilienzfaktoren

- Wie resilient sind Sie?

- Was sind Ihre Risikofaktoren und Energieräuber?

- Was sind Ihre Ressourcen und Strategien, um unter Druck resilient zu bleiben?



Umsetzung in der Praxis

- Was können Sie für Ihre persönliche Resilienz tun?

- Erarbeitung eines individuellen 5-Punkte-Plans

- Praktische Umsetzung bereits während des Seminars



Wie funktioniert resilienzorientierte Führung

- Die Erkenntnisse der Hirnforschung zu effektiver Führung

- Erarbeitung konkreter und umsetzbarer Maßnahmen

- Peer-Coaching zur Erarbeitung von Handlungsoptionen



Weiterführende Angebote:

- Nachgelagert zu dem Seminar können individuell Einzelcoachings vereinbart werden

- Bei ausreichender Nachfrage besteht die Möglichkeit der Einrichtung einer regelmäßigen Peer-Coaching-Gruppe zum Thema Resilienz



Methodik:

Trainer-Input, Einzelreflexion, Gruppendiskussion, Team-Coaching. Einstündiges, individuelles Telefon-Coaching nach dem Seminar, Termin nach Vereinbarung.



Referenten

- Karsten Drath



- Thomas Plingen





Wie profitieren Sie von diesem Seminar?

Sie verstehen die Zusammenhänge zwischen Unternehmenskultur, Führungsstil und der Widerstandsfähigkeit von Mitarbeitern. Durch das Kennenlernen wesentlicher Konzepte zu resilienter Führung sind Sie inder Lage, die Belastbarkeit und Agilität Ihrer Mitarbeiter durch resiliente Führung zu stärken. Nach diesem Seminar gehen Sie mit Ihrer eigenen Arbeitskraft sinnvoller um, Sie haben Ihren Führungsstil reflektiert und führen Ihre Mitarbeiter künftig entsprechend aktueller neurobiologischer Grundbedürfnisse. So schützen Sie sich und Ihr Team dauerhaft gegen Stress und Burnout, steigern die Leistungsfähigkeit langfristig und kommen so zu wirtschaftlicheren Ergebnissen.



Zielgruppe:

Führungskräfte aller Hierarchieebenen, die sich selbst und ihr Team gegen Stress und Burnout schützen wollen.





http://asb-hd.de/seminar/b00227-resilienztraining-fuer-fuehrungskraefte/



Die ASB Bildungsgruppe Heidelberg ist einer der renommiertesten Anbieter von berufsbegleitenden Weiterbildungen in Deutschland. Zum stetig wachsenden Portfolio der etablierten Organisation gehören Seminare, Konferenzen und Lehrgänge, aber auch Beratungsangebote wie etwa auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements. In Kooperationsarbeit mit angesehenen Hochschulen entwickelt die ASB Bildungsgruppe zudem innovative Studiengänge auf höchstem Niveau, die berufsbegleitend absolviert werden können.

