Neue CD im Jeomra Verlag erschienen

Es ist eine neue CD im Jeomra Verlag erschienen.



Meditation "Bringe Licht in Deine Gedanken"

- Eine geführte Reise zur Umwandlung destruktiver Gedanken



Es gibt Momente im Leben, in denen einfach alles zu viel ist, in denen man vor lauter Sorgen keine Ruhe mehr finden kann.

(firmenpresse) - Diese Meditation soll Dir in diesen Zeiten einen Moment der Entspannung bringen und Dir einen Weg zeigen, mit den Sorgen und Ängsten des Alltags umzugehen. In der ersten Meditation machst Du eine malerische Bootsfahrt. Du begegnest Deinen Sorgen und Ängsten auf dem Meer des Lebens in Form von Wellen und Wolken. Du kannst lernen, die Wolken und damit Deine destruktiven Gedanken aufzulösen und wieder Sonne in Deine Welt zu lassen.

Die zweite Meditation beinhaltet eine kleine Alltagsübung, die Dir helfen kann, Deine Probleme zu visualisieren und sie zu erlösen.

Finde die Kraft in Dir, die über allen Sorgen steht.







Jeomra Verlag - Produkte, die Deine Seele berühren

Jeomra Verlag - Georg Huber

Firma: Jeomra Verlag - Georg Huber



