Vom Kollegen zum Vorgesetzten

Gestern Kollege/in - heute Führungskraft



Dieses Training hilft Ihnen entscheidend, bei Ihren ehemaligen Kollegen als Führungskraft akzeptiert zu werden.

(firmenpresse) - Inhalt



Wenn sich ein Mitarbeiter aus dem Kollegenkreis zur Führungskraft entwickelt, ist dies eine Herausforderung für alle Beteiligten. Kollegen arbeiten häufig eng zusammen, dabei entstehen sowohl freundschaftliche Beziehungen als auch Rivalitäten. In Ihrer neuen Rolle als Führungskraft müssen Sie Ihr Wissen neu bewerten und die Führungsrolle souverän übernehmen.



Was erwartet Ihr Umfeld von Ihnen als Führungskraft? Was sind Ihre Aufgaben und wie können Sie diese mit dem richtigen Maß an Nähe und Distanz zu den ehemaligen Kolleg/innen erfüllen? Was sind die besonderen Herausforderungen des Rollenwechsels?



Das Seminar hilft Ihnen, diese Fragen zu beantworten sowie schwierige Situationen der Anfangsphase bewusst und frühzeitig zu erkennen. Sie erhalten einen fundierten Überblick über die Aufgaben einer Führungskraft, reflektieren die Situation des Rollenwechsels und erfahren, wie Sie durch Kommunikation, Mitarbeitergespräche, Motivation und Delegation das richtige Maß an Nähe und Distanz zu Ihren Mitarbeitern schaffen.



Die Führungsrolle – Reflexion der eigenen Situation

- Eigenes Rollenverständnis: Was erwarte ich selbst von mir?

- Welches Bild habe ich von einer professionellen Führungskraft?

- Welche Führungsstile kenne ich?

- Erwartungen klären: Was erwartet mein Chef, was meine Mitarbeiter?

- Auf welche führungsrelevanten Fähigkeiten kann ich zurückgreifen und auf welche Ressourcen kann ich aufbauen?



Konsequenzen aus dem Rollenwechsel

- Orientierung in der neuen Rolle: Was ist mein Ziel?

- Nähe und Distanz: Wie gehe ich mit den ehemaligen Kollegen um?

- Welche Veränderungen ergeben sich in unserem Team?

- Wie möchte ich den Start in die neue Rolle gestalten?



Typische Stolpersteine und wie man sie umgeht

- Unsicherheit und Irritation

- Strenge und Autorität

- Gleicher unter Gleichen

- Fehlende Wertschätzung als Ursache für Widerstand





Kommunikation und Gesprächsführung

- Kommunikation als Führungskraft: Bitte immer sachlich klar und menschlich wertschätzend!

- Autorität erlangen, ohne autoritär zu sein: Wie gelingt es mir, Mitarbeitern klare Regeln und Grenzen aufzuzeigen, ohne sie durch Widerstand zu verlieren?

- Mitarbeitermotivation: Wie schaffe ich die engagierte Einbindung von ehemaligen Kollegen in herausfordernde Arbeitsprozesse?

- Feedbackgespräche: Wie gebe ich konstruktives, motivierendes Feedback?



Die Kraft des Vorbilds: Führungsaufgaben und -instrumente

- Zielvereinbarungen treffen

- Mitarbeitergespräche führen

- Delegieren, aber richtig!

- Kontrollieren und Vertrauen

- Motivation und Anerkennung: So stärken Sie sich UND Ihr Team



Situatives Führen nach dem Blanchard-Modell

- Wie verknüpfe ich erfolgreich aufgaben- und mitarbeiterbezogenes Führungsverhalten?

- Welche Rolle spielt dabei mein Lieblings-Führungsstil?



Bearbeitung Ihrer persönlichen Praxisfälle



Hinweise

- Methodik

- Impulsreferate, Selbstreflexion, Diskussion, Einzel- und Gruppenübungen, Rollenspiele, Feedback, individuelles Coaching mit Arbeit an Fallbeispielen.



Referent

- Beatrice Fehling





Teilnehmerstimmen:

Christian S., DOSB

"Ein sehr gut strukturiertes Seminar mit interessanten Einblicken und einer hervorragenden Dozentin."







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://asb-hd.de/seminar/b00372-vom-kollegen-zum-vorgesetzten/



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die ASB Bildungsgruppe Heidelberg ist einer der renommiertesten Anbieter von berufsbegleitenden Weiterbildungen in Deutschland. Zum stetig wachsenden Portfolio der etablierten Organisation gehören Seminare, Konferenzen und Lehrgänge, aber auch Beratungsangebote wie etwa auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements. In Kooperationsarbeit mit angesehenen Hochschulen entwickelt die ASB Bildungsgruppe zudem innovative Studiengänge auf höchstem Niveau, die berufsbegleitend absolviert werden können.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ASB Bildungsgruppe Heidelberg e.V.

Leseranfragen:

ASB Bildungsgruppe Heidelberg e.V.

Gaisbergstr. 11-13

69115 Heidelberg

Deutschland



Tel: 06221 988 8

Fax: 06221 988-682

Email: info(at)asb-hd.de

Datum: 05.10.2016 - 11:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1372984

Anzahl Zeichen: 3741

Kontakt-Informationen:

Firma: ASB Bildungsgruppe Heidelberg e.V.



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 05.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 336 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung