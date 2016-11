Neuigkeiten aus Valencia

Cuina Oberta – Valencias Restaurantwoche

„Offene Küche“ – Cuina Oberta wie es auf Valencianisch heißt – sind knapp zehn Tage voller Genuss und Freude: Bis 30. Oktober 2016 bieten zahlreiche Restaurants der Stadt Valencia köstliche und außergewöhnliche Menüs zu speziellen Preisen an. Für nur 20 Euro am Mittag und 30 Euro am Abend kommen Gourmets in den teilnehmenden Restaurants – darunter auch Michelin-Stern prämierte – in den Genuss eines besonderen kulinarischen Erlebnisses, die die Küchenchefs eigens für die Aktionswoche kreiert haben. Auf der offiziellen Website von Valencia Cuina Oberta, www.valenciacuinaoberta.com, finden Feinschmecker eine Liste aller teilnehmenden Restaurants sowie die angebotenen Menüs und Informationen zur Tischreservierung. Bon profit!

Weitere Informationen stehen abrufbereit unter: www.visitvalencia.com/de/was-konnen-sie-unternehmen-valencia/gastronomie/valencia-cuina-oberta

ALLGEMEINES

Durch Valencia „touren“ – Neue Ausflugsprogramme für jeden Geschmack

Mit dem Fahrrad auf Horchata Tour

Von Puçol im Norden Valencias bis an die Ufer Albuferas: Auf einer Fläche von mehr als 23.000 Hektar bildet die sog. „Huerta de Valencia“ ein grünes landwirtschaftliches Areal rund um die Großstadt. Die eindrucksvollsten Impressionen der Peripherie erhaschen Besucher auf dem Huerta mit dem Fahrrad. Wie der Name bereits verrät, wandeln die Teilnehmer während der Tour auf den Spuren der Erdmandel (Chufa), die die Hauptzutat der bekannten Horchata (Erdmandelmilch) ist.

Während des Ausfluges auf zwei Rädern erfahren Interessierte alles rund um die Produktion und Herstellung der Horchata. Dabei werden Landgüter des typischen Obst- und Gemüseanbaus oder das Bewässerungssystem besichtigt. Schon auf den Geschmack gekommen? Die Verköstigung des valencianischen Traditionsgetränks darf natürlich nicht fehlen, die am besten zu den berühmten Fartons (längliches valencianisches Hefe-Gebäck, das warm zur Horchata serviert wird) schmeckt.



Die Tour startet jeden Samstag um 10 Uhr vor der Touristeninformation am Rathausplatz und dauert vier Stunden. Der Preis liegt bei 20 Euro pro Person.

Mit dem Drahtesel durch den Naturpark Albufera

Nur zehn Kilometer von Valencia entfernt bietet der Naturpark Albufera auf einer Fläche von 20.000 Hektar ein mediterranes Ökosystem, das Wald, Dünenstrände, Reisfelder und den größten Süßwassersee Spaniens zusammenführt.

Während einer geführten Fahrradtour haben Naturliebhaber ab sofort die Möglichkeit auf Tuchfühlung mit dem beliebten Naturpark zu gehen: Über Landstraßen durch den Wald von El Saler bis hin zu den Reisfeldern. Nach Ankunft in El Saler erfahren die Teilnehmer während der anschließenden Bootstour alles rund um den Reisanbau im Albufera Naturpark.

Die Tour – buchbar für 20 Euro pro Person – durch den Naturpark Albufera findet jeden Sonntag um 10 Uhr bis 14 Uhr statt. Start- und Endpunkt ist das Tourismusbüro am Rathausplatz.

Weitere Informationen zu den Touren stehen abrufbereit unter: shop.visitvalencia.com/de/fuhrungen-auf-radern/product/ausflug-gefuhrt-fahrrad-reis

Vogelbeobachtung im Naturpark Albufera

Der Naturpark Albufera beheimatet das ganze Jahr über mehr als 250 verschiedene Vogelarten. Im Winter bieten der See und die Reisfelder des Naturparks Rast- und Nistplätze für unsere gefiederten Freunde. Ornithologen und Tierliebhaber haben hier das ganze Jahr über die Chance, Flamingos, Reiher, Kormorane oder diversen Entenarten bei einem ausgiebigen Bad im See oder beim schwerelosen Flug über die Reisfelder zuzuschauen.

Jeden Donnerstag startet um 10 Uhr am Rathausplatz eine geführte Tour durch das Habitat und die Fauna des Parks. Die Route umfasst einen Besuch im „Centro de Interpretación del Parque“ und der Beobachtung der Vögel von der Torre de la Reserva de La Mata del Fang und anderer Observatorien des Besucherzentrums aus.

Die Dauer des Besuchs beträgt zwei Stunden und der Preis liegt bei 20 Euro für Erwachsene und 15 Euro für Kinder. Link: shop.visitvalencia.com/de/reisefuhrer-pass-albufera-valencia/product/tour-beobachtung-vogel-albufera

Fly Valencia – Valencia mit 365 Tagen Saison

Im zweiten Quartal dieses Jahres galt Valencia als die am meist wachsende Reisedestination Europas für Langstrecken-Reisende. Die mediterrane Stadt am Mittelmeer bietet nicht nur rund 317 Sonnentage im Jahr, sondern viele weitere Möglichkeiten, hier die schönste Zeit des Jahres zu verbringen. 2016 wurde Valencia nicht nur zur Interrail Destination gewählt, sondern auch zum beliebtesten europäischen Reiseziel überhaupt. Die Zahl der internationalen Übernachtungen stieg 2016 um 18,8 Prozent. Im Vergleich zu anderen spanischen wie auch europäischen Städten, ist in Valencia ein höherer Hotelertrag festzustellen. Durch Investitionen in Millionenhöhe bietet Valencia heute Innovation, ohne ihren traditionellen und historischen Kern zu verlieren. Aber nicht nur die Innenstadt zieht Besucher in ihren Bann – auch die Umgebung geprägt von unberührter Natur – ist mehr als sehenswert. Städte wie Gandía, Olivia oder Cullera am Meer oder auch Xàtiva, Sagunto oder Bocairent mit ihren altertümlichen Bauten bieten Reiselustigen einen unvergesslichen Aufenthalt.

Neugierig? Einen virtuellen Vorgeschmack gibt es hier: goanimate.com/videos/0RKRGlt1plvM

MotoGP Weltmeisterschaftsfinale in Valencia

Der Große Preis von Valencia läutet vom 11. bis 13. November 2016 das Saisonfinale der MotoGP Weltmeisterschaft ein. Zum letzten Mal in diesem Jahr sorgen die Rennfahrer der Kategorien MotoGP. Moto2 und Moto3 mit spannenden Rennen für Adrenalin pur. Diesen Termin sollten sich alle passionierten Motorrennsportfans schon jetzt rot im Kalender anstreichen, um nicht zu verpassen, wenn auf dem Circuit Ricardo Tormo in Cheste die Reifen qualmen. Austragungsort: Comunitat Valenciana Ricardo Tormo Circuit.

Detaillierte Informationen stehen abrufbereit unter: www.visitvalencia.com/de/was-konnen-sie-unternehmen-valencia/freizeitkalender-vlc

Valencia – City of Running

Valencia lässt mit ihrer perfekten Planimetrie die Herzen aller Läufer und Jogger höher schlagen. Mit einer Durchschnittstemperatur von 19° C ist Valencia nahezu prädestiniert für Langstreckenläufe: So kommt es, dass alljährlich rund 30 Straßenläufe für Sportler aller Leistungsklassen veranstaltet werden. Sei es eine Strecke von fünf Kilometern oder doch ein ganzer Marathon – Sportskanonen haben in Valencia alle Möglichkeiten, ihrer Leidenschaft nachzugehen und dabei das mediterrane Flair in vollen Zügen zu genießen.

Der Marathon Trinidad Alfonso EDP hat sich längst als Traditionslauf der Stadt Valencia etabliert. Entstanden, um den Sportplatz auf die Straßen Valencias und somit Menschen zu einer aktiveren Lebensweise zu bringen, findet dieser mittlerweile hohen Anklang in der Gesellschaft und zählt jedes Jahr zu den obligatorischen Terminen aller Valencianer.

In diesem Jahr bricht Valencia mit dem Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDO alle Rekorde: Bisher haben sich 13.000 Läufer registriert. Der Startschuss fällt am 20. November 2016.

Weitere Informationen stehen jeweils abrufbereit unter:

www.valenciaciudaddelrunning.com/noticias-vcr/maraton-medio-maraton-valencia-incrementan-compromiso-los-clubes-valencianos/

Valencia – ein digitaler Vorgeschmack

In der neuen Video-Kampagne präsentiert sich Valencia als grenzenlos mediterrane Destination. Erholungssuchende erhalten so einen digitalen Vorgeschmack auf die Vielfältigkeit der Stadt und tauchen ein in die Welt voller authentischer Erlebnisse:

„Wenn Du nach Valencia kommst, hast Du eine Liste voller Dinge, die Du besichtigen möchtest. Die Stadt der Künste und Wissenschaften, der Fischmarkt, der Strand… Doch Du bekommst viel mehr: Eine Liste voller einzigartiger Momente, unvergesslicher Erlebnisse… Deine grenzenlos mediterranen Momente.“ www.youtube.com/watch?v=4Zfl4EUmdC8

HOTELLERIE UND GASTRONOMIE

Kosmopolitische Gaumenkitzler im Restaurant SUCEDE

Valencia ist um eine lukullische Attraktion reicher: SUCEDE heißt die neue Adresse an der kein Gourmet vorbei kommt. Selten kann eine Stadt eine solch einzigartige und kohärente gastronomische Vielfalt bieten wie die mediterrane Metropole. Unter der Leitung von Miguel Angel Mayor macht das Caro Hotel in Valencias Innenstadt mit dem SUCEDE Restaurant einen universalen Quantensprung in Richtung kosmopolitischer Küche mit Schwerpunkt auf lokalen Spezialitäten. Die einzigartige Fusion aus gastronomischer Spitzenleistung und Geschichte schaffte es bereits zu einem Eintrag im Guide MICHELIN. www.sucede.com

Tradition meets Moderne – Luxuriös gastieren im Herzen Valencias

Elegantes, luxuriöses Design in perfekter Harmonie mit der natürlichen Umgebung – ab sofort heißt ein neues Kleinod der Gruppe ValenciaLuxury im Herzen Valencias seine Gäste herzlich willkommen. Die Einrichtung der individuell gestalteten Zimmer trägt die Handschrift begnadeter Innenarchitekten und bietet mit außergewöhnlichem Design allen Valencia-Liebhabern ein einzigartiges Zuhause auf Zeit. Um das mediterrane Flair der Stadt in vollen Zügen genießen zu können, verfügt jedes Appartement über eine Terrasse mit Blick auf die Hotspots der Stadt. Weitere Informationen stehen abrufbereit unter www.valencialuxury.com/en/

Aber nicht nur das – auch die Herzen aller Feinschmecker schlagen im angeschlossenen Restaurant „Petit Bistro“ höher. Unweit des berühmten Plaza de la Reina im Herzen der Stadt kommen Feinschmecker nicht nur in den Genuss kulinarischer Highlights, sondern auch den wohl atemberaubendsten Blick auf die Kuppel der Kathedrale samt ihres Glockenturms „el Miguelete“. Die Terrasse des Restaurants bietet Platz für 72 Hungrige; auf der Karte steht ein internationales Menü, ausschließlich kreiert aus qualitativ hochwertigen Produkten. www.cathedralsuiteshotel.com/es/petit-bistro

EVENTS

Valencia an Board

Vom 31. Oktober bis 6. November werden in Valencia die Segel gesetzt – dann findet im Hafen Marina Real Juan Carlos I die Valencia Boat Show statt. Hochkarätiger Besuch hat sich angekündigt: Azimut, Bavaria, Bénéteau, Hanse oder Jeanneau sind nur einige der Namen, die Präsenz zeigen werden. Als letzte Show zu Wasser in dieser Saison, bietet sich passionierten „Bootsmännern“ eine einzigartige Gelegenheit, sich mit Gelichgesinnten auszutauschen und über die neusten Trend zu informieren. Gleichzeitig geht das Spektakel mit einer Förderung des nautischen Tourismus in Valencia einher. Details stehen abrufbereit unter: valenciaboat.com/en/

Gastrónoma 2016

Vom 19. bis 21. November 2016 bietet die Gastrónoma als größtes Gastronomie-Event Spaniens – Austragungsort ist die Messe Valencia – allen Interessenten zahlreiche Möglichkeiten, kulinarischen Genuss aus einer anderen Perspektive zu erleben. Nach der Teilnahme an Showcookings, Verkostungen sowie verschiedenen Kochkursen, laden zahlreiche Gourmet-Bars und Gaststars zum Scheidebecher. gastronoma.feriavalencia.com/category/noticias/

Ohrenschmaus im Palau de les Arts Reina Sofía – Teatro de la Zarzuela

Theaterfreunde aufgepasst: Schauspielkunst der Superlative bestaunen Interessierte im berühmten Palau de les Arts Reina Sofía. Hier gastiert das Künstlerensemble „Teatro de la Zarzuela“. Unter der musikalischen Leitung von Óliver Díaz taucht das Auditorium ein in die Dramatik der Oper „El gato montés“ von Manuel Penella Estrenada. In drei Akten wird die Rivalität zwischen einem Stierkämpfer und einem Banditen erzählt, die um das Ansehen ihrer Angebeteten Soleá ringen. Weitere Informationen und Kartenverkauf unter: www.koobin.com/lesarts/?referer=cmVmZXJlcl8xMA%3D%3D&idioma=EN&act=1



