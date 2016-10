HDT - Seminar am 23. November 2016 im HDT-Berlin mit dem Schwingungsexperten Dr.-Ing. Werner Kuitzsch

Geschüttelt, nicht gerührt – Shaker und Shock - Simulation von Schwingungs- und Schockbelastungen auf Schwingerregern

(firmenpresse) - Seit mehr als 70 Jahren hat sich die Schwingungsprüfung – genauer Simulation von mechanischen Schwing- und Schockbelastungen auf Produkte –zu einem Spezialgebiet der Physik bzw. Dynamik entwickelt. Sie hat eine eigene Terminologie und resultiert aus dem Zusammenspiel von den vielfältigen Bauteilen der Schwingprüfanlage, von aktuellen Prüfsignal und dem jeweiligen Verhalten des aktuellen Prüfobjekts.

Anwender und Nutzer bekommen in unserem Seminar „Simulation von Schwingungs- und Schockbelastungen auf Schwingerregern“ am 23. November 2016 im HDT-Berlin ein Überblick zur Vorgehensweise bei Schwing- und Schockprüfungen, Grundlagen sowie Auswahl und Betrieb von Schwing- und Stoßprüfanlagen.

Dabei geht Dr.-Ing. Kuitzsch auf folgende Schwerpunkte ein: Sinn der Schwingungsprüfung, Produktzuverlässigkeit, Umweltprüfverfahren, Schwingprüfsignale wie Ursprung, Beschreibungsgrößen für Signaltypen wie Sinus, Rauschen, Schock im Zeitverlauf, Schockantwortspektrum, Sinus und Schmalbandrauschen auf Breitbandrauschen, Schwingungsprüfstand insbesondere Schwingerreger, dessen Messtechnik und dem Schwingregelsystem, mechanische, servohydraulische elektrodynamisch Schwingerreger, Schocktestmaschinen, deren Daten, Dimensionierung.

Des Weiteren beschäftigen sich die Teilnehmer mit Aufspannvorrichtungen und Messtechnik inklusive Messkette, Beschleunigungsgeber Schwingregelsystem und dessen Regelverfahren. Am Ende werden Wechselwirkungen zwischen Prüfobjekt und -anlage diskutiert und Dr.-Ing. Kuitzsch erteilt Hinweise zu Prüfwerten und Prüfnormen.





Das Haus der Technik (HDT) versteht sich als Plattform für Wissenstransfer und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Mit weit über 80 Jahren Erfahrung als unabhängiges Weiterbildungsinstitut für Fach- und Führungskräfte, stellt es sich als eine der führenden deutschlandweiten Plattformen für innovationsbegleitenden Wissens- und Know-how Transfer in Form von fachspezifischen Seminaren, Symposien und Inhouse Workshops dar.

Der Grundgedanke seiner Gründerväter ist dabei in seiner modernen Variante immer noch präsent: Unternehmen im Wettbewerb durch Dienstleistung rund um den wissensbasierten Arbeitsplatz zu unterstützen.

Das HDT verbindet Wissenschaft und Forschung mit der Wirtschaft. Als Kooperationspartner der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen sowie der Universitäten Bonn, Braunschweig, Duisburg-Essen und Münster, pflegt das HDT engen Kontakt zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen und präsentiert sich somit als Forum für Austausch von Wissen und Erfahrung.



Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Haus der Technik / Niederlassung Berlin

Karl-Liebknecht-Str.29

10178 Berlin, Mitte



Niederlassungsleiterin

Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch

h.cramer-jekosch(at)hdt.de

Tel.: 030 39493411

Fax: 030 39493437



