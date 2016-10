Hotel Rosengarten – In diesem Welschnofen Hotel sind Sie der VIP

(firmenpresse) - In dem Hotel Welschnofen können Sie sich auf den Wellnessbereich freuen



Wenn Sie nach einem langen Tag in der Natur richtig erschöpft sind. Dann ist der Wellnessbereich des Hotels Rosengarten genau der richtige Ort. Im Wellnessbereich innet & außet können die Urlauber des Hotels den Alltag vergessen. So können sie Massagen und Beautybehandlungen erhalten oder im neuen Panorama-Hallenbad schwimmen. Zudem befindet sich im Hotel eine Vielzahl verschiedener Saunen. So bietet die Saunalandschaft unter anderem eine finnische Sauna, ein türkisches Dampfbad und ein Vitarium. Außerdem können die Gäste hier ihren Durst mit dem exklusiven Nigerwasser löschen, welches aus der Quelle im Nigertal unterhalb des Rosentals entspringt.





Hotel Obereggen – Das Skigebiet Carezza lädt zu einem besonderen Wintererlebnis ein



Auch im Winter gibt es viele Aktivitätsmöglichkeiten in der Region Südtirol. So eignet sich das Hotel besonders für einen Aktiv- und Erlebnisurlaub. Direkt an dem Hotel liegt die Kabinenbahn, welche die Urlauber in das Skigebiet Carezza führt. Die kulinarische Küche des Hotels erfüllt seinen Gästen jeden Wunsch und begeistert mit ihren kreativen sowie raffiniert zubereiteten Gerichten.





Das Hotel Rosengarten bietet einen unvergesslichen Urlaub mit Hund in Südtirol



Im Hotel Rosengarten sind Sie stets mit Ihrem Hund willkommen. Das Hotel Rosengarten liegt in Welschnofen in Südtirol. Die Region Welschnofen Südtirol bietet viele Aktivitätsmöglichkeiten. So können die Gäste des Hotels im Sommer im UNESCO-Weltnaturerbe Dolomiten wandern oder mit dem Mountainbike fahren. Die majestätischen Dolomiten bieten so gemütliche oder anspruchsvolle Wanderungen oder Biketouren. Auf Grund der wunderschönen Natur, bietet sich die Region auch ideal für einen Urlaub mit dem Hund an. Im Winter können sich die Urlauber im Hotel Welschnofen auf das Skifahren und Winterwanderungen freuen. In den Dolomiten sind die Winter schneesicher, wodurch sich die Region im reinsten Weiß präsentiert. Auch eignet sich die schneebedeckte Natur für ausgedehnte Schneewanderungen, bei der Sie die reine Bergluft und die erfrischende Kälte genießen können.





Weitere Informationen können Sie auf der Homepage finden: http://www.hotelrosengarten.it/







