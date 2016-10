Weiterbildung zu Sol-Gel-Verfahren in der Beschichtungstechnik am 22.-23.11.2016 in Würzburg

Ein Spezialseminar am Fraunhofer Institut für Silikatforschung Mit Highlight: Besichtigung der Labore des Fraunhofer-Institutes ISC

(firmenpresse) - Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Ostbayerischen Technologie-Transfer-Institut OTTI statt.

Themen unserer Weiterbildung „Sol – Gel-Verfahren“ am 22. und 23. November 2016 in Würzburg sind folgende: Einsatzgebiete der Sol-Gel-Beschichtungstechnik, zielgerechte Einstellung von Oberflächeneigenschaften, Kosten- und Materialersparnisse durch Sol-Gel-Beschichtungen, Besonderheiten anorganischer und hybrider Schichten, mögliche Materialkombinationen und unterschiedliche Beschichtungsverfahren und ihre Einsatzgebiete.

Vorgetragen werden diese von Prof. Dr. Peer Löbmann vom Fraunhofer-Institut für Silicatforschung, der aus seinem Erfahrungsschatz in Theorie und Praxis rund um die Sol-Gel-Technik berichtet. Die Besichtigung der Labore des Fraunhofer ISC wird am ersten Tag als allgemeine Führung mit Schwerpunkt Analytik gestaltet. Am zweiten Tag können die Teilnehmer eine praktische Vorführung zur Tauchbeschichtung verfolgen.

Die Veranstaltung ist konzipiert für Geschäftsführer und Betriebsleiter, Fach- und Führungskräfte aus der metall- und kunststoffverarbeitenden Industrie. Besonders aus der Automobil- und Zuliefererindustrie, der Optik, der Solarindustrie und Modulhersteller, der Flach- und Hohlglasherstellung sowie Leuchtkörper- und Leuchtmittelhersteller werden Interessenten erwartet.

Mitarbeiter, Ingenieure und Techniker aus Entwicklung, Konstruktion, Technologie, Fertigung und Qualitätssicherung der Dünnschicht- und Oberflächentechnik, die Ihr Wissen aktualisieren wollen, sind hier genau richtig.



Nähere Informationen finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.- Ing.- Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter:



http://www.hdt-essen.de/W-H110-11-252-6







http://www.hdt-essen.de/W-H110-11-252-6



Das Haus der Technik (HDT) versteht sich als Plattform für Wissenstransfer und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Mit weit über 80 Jahren Erfahrung als unabhängiges Weiterbildungsinstitut für Fach- und Führungskräfte, stellt es sich als eine der führenden deutschlandweiten Plattformen für innovationsbegleitenden Wissens- und Know-how Transfer in Form von fachspezifischen Seminaren, Symposien und Inhouse Workshops dar.

Der Grundgedanke seiner Gründerväter ist dabei in seiner modernen Variante immer noch präsent: Unternehmen im Wettbewerb durch Dienstleistung rund um den wissensbasierten Arbeitsplatz zu unterstützen.

Das HDT verbindet Wissenschaft und Forschung mit der Wirtschaft. Als Kooperationspartner der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen sowie der Universitäten Bonn, Braunschweig, Duisburg-Essen und Münster, pflegt das HDT engen Kontakt zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen und präsentiert sich somit als Forum für Austausch von Wissen und Erfahrung.



Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Leseranfragen:

Haus der Technik / Niederlassung Berlin

Karl-Liebknecht-Str.29

10178 Berlin, Mitte



Niederlassungsleiterin

Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch

h.cramer-jekosch(at)hdt.de

Tel.: 030 39493411

Fax: 030 39493437



Kommentare zur Pressemitteilung