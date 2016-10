Putzkolonnenwagen für Gewerbetreibende bei 1plushygiene

(firmenpresse) - Putzkolonnen bestehen aus mehreren Personen, die neben ihrem Putzkolonnenwagen noch weiteres Reinigungsgerät mitführen. Selbst größere Räume können schnell gereinigt werden, um direkt wieder zur Verfügung zu stehen. In Hotelbetrieben, Großraumbüros, Krankenhäusern oder in ähnlichen Gegebenheiten ist das ein großer Vorteil. Der weitere Vorteil ist, dass mehrere Personen auch mehr Zubehör für die Reinigung unterschiedlicher Situationen mit führen können. Der Putzkolonnenwagen ist dabei das Herzstück vom Team, hier gibt es Putzwasser, Reinigungsmittel, Reinigungsgeräte, neues Hygienepapier und der Müll kann direkt mitgenommen werden.

Solide Putzkolonnenwagen finden sich in guter Auswahl im Sortiment von 1plushygiene. Der Käufer sollte bereits wissen, in welchen Situationen dieser Putzkolonnenwagen eingesetzt wird. Nicht in jedem Gebäude gibt es große Fahrstühle oder breite Flure sowie man dieses Gefährt möglicherweise in einen Transporter kriegen muss, um flexibler zu sein. Unter http://www.1plushygiene.de/de/gesamtes-sortiment1/reinigungsgeraete/mobile-reinigungssysteme.html gibt es ganz kleine Reinigungswagen, die nur den Putzwassereimer und den Schrubber halten. Es gibt jedoch auch große Putzkolonnenwagen, die mehrere Eimer, Ablagefächer und Müllbeutel halten können. Viele Modelle lassen sich ganz schnell umbauen oder mit einem „Anbau“ erweitern. Es handelt sich also um multifunktionale Konstruktionen.

Das Sortiment von 1plushygiene soll vor allem den gewerblichen Reinigungsfirmen genügen. Im Einzelhandel werden viele Artikel auch dem Privatkunden angeboten. Viele kleine Unternehmen kaufen bei 1plushygiene ihr Hygienepapier für die sanitären Anlagen. Sie bestellen die Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte direkt mit und benötigen keine großen Putzkolonnenwagen. Diese werden von professionellen Gebäudereinigern oder von Betrieben mit eigenem Reinigungsraum nachgefragt. Diese Putzkolonnenwagen zielen auf den täglichen Einsatz ab. Da sie ständig mit Wasser in Kontakt kommen, wird mit nässebeständigen Materialien gearbeitet. Vieles wird aus solidem Kunststoff angefertigt, der eine sehr lange Lebensdauer mitbringen und einiges aushalten wird. Die Preise für diese Putzkolonnenwagen erscheinen erst einmal hoch. Für den täglichen Einsatz können jedoch keine billigen Rollen oder rostenden Materialien eingesetzt werden. Der Gebäudereiniger benötigt an dieser Stelle eine erstklassige Qualität, mit der es im laufenden Betrieb keine störenden Ausfälle gibt. Diese gute Qualität hat ihren Preis, wird jedoch bei sachgemäßem Umgang selten erneuert werden müssen. Auch das hat seinen Wert.



Der größte Wert am Putzkolonnenwagen ist die Zeitersparnis beim Putzen. Wenn alles griffbereit ist, können ganz unterschiedliche Verschmutzungen immer schnell gereinigt werden. Hat die Grundausstattung zuerst ihren Preis, dann macht es sich noch in Jahren bezahlt, wenn man wettbewerbsfähig arbeiten kann. Für das wirtschaftliche Putzen finden sich im Sortiment von 1plushygiene immer auch die nötigen Reinigungskonzentrate, Reinigungsgeräte und Hygieneartikel. Neben dem Bedarf für professionelle Reinigungsunternehmen gibt es zudem eine sehr gute Auswahl mit Inkontinenzprodukten. Dieses kleine Tabuthema kann mit den richtigen Vorkehrungen ein Geheimnis bleiben.







https://www.1plushygiene.de/de/gesamtes-sortiment1/reinigungsgeraete/mobile-reinigungssysteme.html



