Inhouse Schulungen für eine schnelle Umsetzung

Maßgeschneiderte Weiterbildung im Unternehmen?

Sie haben die Möglichkeiten, wir das Know-how!

(firmenpresse) - Speziell in einem unternehmensinternen Seminar ist die Gruppendynamik, die im Seminar entsteht, auch langfristig wirksam: Wer gemeinsam Ziele erarbeitet hat, kann sie auch gemeinsam umsetzen, sich dabei gegenseitig unterstützen und motivieren. So wird das im Seminar erarbeitete wissen direkt im Alltag angewandt und effizient umgesetzt.



Dabei entscheiden Sie, ob Sie auf unsere bestehenden Konzepte zurückgreifen oder ob wir gemeinsam den Inhalt und die Struktur an Ihre Bedürfnisse anpassen.



Unsere Argumente für Ihre Weiterbildung vor Ort:

- Individuelle Seminarkonzepte: Genau das Wissen, das Sie brauchen

- Keine An- und Abreise der Teilnehmer/ innen: Das spart Zeit und Geld!

- Der passende Trainer: Die Trainerauswahl ist auf Ihren Bedarf abgestimmt

- Optimales Preis-Leistungsverhältnis: Oft schon ab 3 Teilnehmern die günstigere Alternative im Vergleich zu offenen Seminaren

- Aktives Wissen sofort anwendbar: Praxisnahes Wissen, das von mehreren Kolleg/innen eines Unternehmens geteilt wird, kann direkt am nächsten Tag angewendet werden. So gelingt der Praxistransfer mühelos und schnell!



Zur Auswahl steht unser gesamtes, aktuelles Seminarangebot; darüber hinaus haben wir für Sie bestehende Konzepte zusammengestellt, die aktuell nicht als offenes Seminar angeboten werden:



- Assistenz und Sekretariat

- Führung, Leadership, Projektmanagement

- Marketing, Vertrieb, Social Media

- Personal und Soziales

- Rechnungswesen, Controlling, Revision

- Recht, Steuern, Versicherungen

- Seminare für Geschäftsführer

- Soft Skills, Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung

- Verwaltung, Organisation, IT



Sie suchen ein spezielles Seminar, finden das jedoch nicht auf dem Seminarmarkt? Sie möchten mehr als 2 Mitarbeiter/innen zum gleichen Thema schulen? Sie möchten ein Präsenzseminar durchführen lassen und sicherstellen, dass Firmeninterna nicht extern bekannt werden? – Es gibt viele gute Gründe für ein unternehmensinternes Seminar. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten.





Wir finden gemeinsam die beste Lösung!





