Der Lastwagenhersteller-Preisermittlungsskandal in der EU

Haben Sie bisher zu viel für Ihre Trucks gezahlt? Erschreckenderweise ja, denn europäische Truckhersteller müssen nun Strafen in Höhe von 2,93 Milliarden Euro Strafe zahlen.

(firmenpresse) - Transportunternehmen arbeiten in einem Gewerbe mit sehr viel Konkurrenz und so kann die Schranke zwischen Profit und Verlust ziemlich hoch sein. Daher muss jeder Preisfaktor sorgfältig beachtet werden, um am Ende zu einem profitablen Ergebnis zu kommen.



Für Lastwagenhersteller ist die Logistikindustrie ein entscheidender Wegbereiter für den Erfolg und deshalb arbeiten diese Industrien zusammen, um den nötigen Erfolg für beide Seiten rauszuschlagen.



Jedenfalls dachten Sie das bis vor kurzem.



Die EU erhebt nun Strafe für 14 Jahre langen Preisermittlungsprozess



Britische und europäische Transportunternehmen waren schockiert, als die EU kürzlich verkündigte, dass die Strafe derartig hoch ist. Das war eine erschreckende Nachricht für die Unternehmen, die bislang einen guten Ruf in der Branche genießen durften.



Denn gegen insgesamt fünf Unternehmen wurde nun eine Strafzahlung erhoben. In drei Bereichen wurde Fälschung betrieben: der eigentliche Marktpreis wurde geändert, die Präsentation der neuen Technologie wurde zeitlich hinausgeschoben, und auch bei den Neuheiten wurden die Preise geändert.



Scania wurde ebenfalls mit einer Strafe belegt. Das Unternehmen hat die Vorwürfe allerdings bis jetzt noch nicht bestätigt und hat auch bei den Ermittlungen nicht kooperiert.



Was passiert als nächstes?



Da alle fünf Unternehmen die Vorwürfe bestätigten, erwarten sie nun massive Strafanzeigen aus ganz Europa und Großbritannien von über 600.000 Transportunternehmen, die genötigt waren, die höheren Preise zu zahlen und die daher finanzielle Verluste machten.



Eine niederländische Anwaltskanzlei, BarentsKrans, hat schon angekündigt, mit Claims Funding Europe, einem Finanzunternehme, zusammenzuarbeiten, um alle offenen Fälle von 1997 bis 2011 zugunsten der Kunden zu untersuchen.



In Großbritannien hat Richard Burnett, der Geschäftsführer von Road Haulage Association, gesagt, dass Truckhersteller der Schlüssel zu einem erfolgreichen Unternehmen sind und eine Zusammenarbeit hierbei immer auf Vertrauen basiert.





Er fuhr fort, dass die Organisation daran arbeitet, die Industrie bestmöglich zu repräsentieren und sich deshalb keine Fehler erlaubt. Viele der Kunden würden jetzt eine Genugtuung fordern.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.haulageexchange.co.uk/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über HX



HX ist eine Online-Handelsplattform, die LKW-Fahrer und deren leere Fahrzeuge mit Gewerbetreibenden und deren zu liefernden Waren verbindet. Erfahren Sie mehr unter: http://www.haulageexchange.co.uk/

Dies ist eine Pressemitteilung von

Haulage Exchange

PresseKontakt / Agentur:

BV2, The Perfume Factory,

140 Wales Farm Road,

London,

W3 6UG

United Kingdom

Datum: 30.09.2016 - 12:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1399694

Anzahl Zeichen: 2547

Kontakt-Informationen:

Firma: Haulage Exchange

Stadt: London

Telefon: 020 8896 6725



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 174 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung