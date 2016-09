Gesunde Ernährung für LKW-Fahrer

Obst zu essen trägt nicht nur zur Gesundheit der LKW-Fahrer bei, sondern verhilft auch zur Verbesserung der afrikanischen Landwirtschaft.

(firmenpresse) - Jeder weiß, dass man idealerweise fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag essen sollte, aber für Trucker, die tagtäglich stundenlang unterwegs sind ist es nicht immer einfach, auf solch eine Bilanz zu kommen.



Bei dringenden Aufträgen ist es nicht sehr einfach, die Ruhezeit der Fahrer zu steigern. Dies gestaltet sich noch schwieriger, wenn man den Mangel an LKW-Fahrern bei der hohen Nachfrage betrachtet. Wenn ein Fahrer krank ist und ausfällt, liegt ein Truck still und wird nicht genutzt, was die Industrie enorm schädigt und zu hohen Verlusten führen kann.



Aber nun, dank der Initiative “Fruit for Trees”, können Transportunternehmen ihren Fahrern helfen, indem sie ihnen ihre fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag bereitstellen und in Malawi Obstbäume anbauen.



Hoyer Petrolog UK kommt an Bord



Eines der neuesten Transportunternehmen, das dieser Initiative beitritt, ist Hoyer Petrolog UK. Es will nun seine 345 Fahrer mit Obstkörben ausstatten.



Gareth Sterland, der Personalchef des Unternehmens, hat gesagt, dass das Unternehmen in Planung hat, seine Fahrer durch gesundes Essverhalten möglichst fit zu halten.



Die “Fruit for Trees” Initiative wird von “Fruitful Office” geführt, was die britischen Unternehmen mit Obstkörben ausstattet. “Fruitful Office” hat ein System erstellt, das es den Unternehmen ermöglicht ihre Fahrer jeden Tag mit frischem Obst zu versorgen.



Es bietet qualitativ hochwertiges Obst an, was sich schnell verzehren lässt, ohne das viel getan werden muss. Dies macht es sehr einfach für die Fahrer auf ihrem Weg zum Truck einen Apfel, ein paar Trauben oder eine Banane zu genießen, bevor sie losfahren.



Was sind weitere Vorteile für die Transportunternehmen?



Zuerst einmal sind das Fahrersicherheit und -zufriedenheit. Wie Eddie Pererra, ein führender Fahrer von Hoyer, berichtet, ist das Obst hochwertig und immer frisch und saftig. Die Fahrer seien wirklich sehr dankbar.





Aber laut Fruitful Office sorgt diese Initiative nicht nur für Fahrerzufriedenheit. Denn verbesserte Produktivität ist ebenfalls ein Resultat – nach einer Umfrage unter den Angestellten wurde festgestellt, dass 11% der Meinung sind, dass sie durch die Initiative produktiver sind, und 79% sagten, dass sie sich durch die Initiative vom Unternehmen wertgeschätzter fühlen. Es zeigt sich außerdem, dass 87% der Angestellten eine Arbeitsstelle bevorzügen, die sie mit gesundem Essen versorgt.



Außerdem fördert die Initiative einen gesunden Lebensstil – 81% der Angestellten im Büro und in Transportunternehmen sagen, dass die Obstkörbe ihre Lebensqualität am Arbeitsplatz positiv beeinflusst hat. 70% essen nun auch allgemein mehr Obst und 45% verzichten komplett auf ungesunde Snacks.



Nicht zuletzt steigert das Obst-Projekt Ruf und Ansehen des Unternehmens, was in der Geschäftswelt Gold wert ist. An Bord der “Fruit for Trees” Kampagne zu kommen, steigert den Ruf eines Unternehmens enorm, da es zeigt, dass man sich gut um seine Mitarbeiter kümmert und zudem zum Umweltschutz beiträgt.



Die einzige Frage, die bleibt ist: Wollen Sie den Schritt wagen und sich Hoyer und den anderen Unternehmen anschließen?





HX ist eine Online-Handelsplattform, die LKW-Fahrer und deren leere Fahrzeuge mit Gewerbetreibenden und deren zu liefernden Waren verbindet. Erfahren Sie mehr unter: http://www.haulageexchange.co.uk/

Kommentare zur Pressemitteilung