Die BIFA kündigt ihre Preisverleihung für 2016 an

Die BIFA akzeptiert ab sofort Nominierungen um die Preisvergabe 2016. Falls Ihr Unternehmen aktiv am internationalen Frachtmarkt teilnimmt, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um sich einen dieser glorreichen Preise zu bewerben.

(firmenpresse) - Britische Transportunternehmen können sich schon einmal für die BIFA Preisverleihung 2016 bereit machen, welche am 19. Januar 2017 als Gala in der „Brewery“ in London stattfinden wird.



Die BIFA (eine britische Speditions-Vereinigung) hat neulich verkündet, dass sie jetzt wieder Nominierungen für die Freight Service Awards 2016 akzeptiert.



Das Ziel der Freight Service Awards ist es die Standards für die Unternehmen höher zu setzen und professioneller zu werden. Einen dieser Preise zu gewinnen bedeutet für das Unternehmen die Anerkennung eines exzellenten Services.



Warum sollte man teilnehmen?



Falls Sie stolz auf Ihr Unternehmen und Ihren Service sind, dann sollten Sie es sich auf keinen Fall entgehen lassen, sich um einen dieser Preise zu bewerben.



Ein Blick auf die BIFA Seite verrät, dass es elf Awards gibt, die sich in vier Kategorien einteilen lassen – Allgemein, Modal, Spezial und Individuell.



Die Kategorien in diesem Jahr sind:



Die allgemeine Kategorie mit fünf Auszeichnungen:



•Project Forwarding Award (Sponsors - Lole Insurance Brokers).

•Specialist Services Award (Sponsors - Forward Computers).

•Staff Development Award (Sponsors - Albacore Systems).

•Supply Chain Management Award (Sponsors - BoxTop Technologies).

•Sustainable Logistics Award (Sponsors Red Recruit).



Die modale Kategorie mit drei Auszeichnungen:



•Air Cargo Services Award (Sponsors - IAG Cargo).

•European Logistics Award (Sponsors - TT Club).

•Ocean Services Award – (No sponsor yet announced).



Die Spezialisten-Kategorie:



•Cool award (Sponsors - American Airlines Cargo).

•Extra Mile award (Sponsors – Descartes).



Die individuelle Kategorie:



•Young Freight Forwarder of the Year Award (Sponsors – Virgin Atlantic Cargo).



Die Jury für alle Kategorien umfasst einen Juror von jedem Sponsor-Unternehmen und zwei unabhängige Juroren. Der Young Freight Forwarder of the Year Award wird allerdings von einem Juror des Sponsorings und zwei Juroren der BIFA vergeben.





Der “Grand Prix” – Prestige und Bekanntheit



Es gibt natürlich noch weitere Gründe sich und sein Unternehmen für die Nominierung anzumelden als nur die Anerkennung von mehr als 1500 britischen Transportunternehmen.



Einen BIFA Award zu gewinnen, hebt Sie von anderen Unternehmen ab und es ist eine Art Wertschätzung der Professionalität Ihres Unternehmens. Einen Award annehmen zu dürfen, hilft Ihnen auch dabei, bei Ihren Kunden einen guten Eindruck zu bewahren und vielleicht sogar auf dem Markt neue Kunden zu sammeln.



Die BIFA zusammengefasst



Die BIFA ist eine Non-Profit-Organisation, die vollständig von ihren Mitgliedern gestiftet wird – von 1500 britischen Transportorganisationen. Die Mitglieder betreiben Im- und Export von Großbritannien aus über Flüge, Fahrzeuge sowie See- und Zugfahrten. Die Organisation hat sich als Ziel gesetzt, in vier bestimmten Bereichen seine Mitglieder zu unterstützen:



•Repräsentation und Lobbyarbeit in politischen und internationalen Organisationen.

•Technische Informationen und Führung durch die Webseiten und den monatlichen Newsletter. Die BIFA organisiert außerdem das ganze Jahr über Konferenzen und Seminare, um die Mitglieder auf dem aktuellen Stand zu halten.

•Das Training und die Entwicklung durch Kurse mit Themen wie Vertrieb, Transport von gefährlichen Gütern und Substanzen, Sicherheit und noch viel mehr.

•Werbung für die Industrie. In Anbetracht dessen, dass die Transportunternehmen gerade einen Mangel an Arbeitskräften durchleben, sorgt die BIFA dafür, dass sich mehr Menschen für die Industrie interessieren und eine Karriere in der Branche in Betracht ziehen.



Für mehr Informationen zu den BIFA Awards 2016, besuchen Sie ihre Webseite: http://www.bifa.org/awards/





HX ist eine Online-Handelsplattform, die LKW-Fahrer und deren leere Fahrzeuge mit Gewerbetreibenden und deren zu liefernden Waren verbindet.

