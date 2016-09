Versuchen Sie sich in Extrem-Wassersportarten mit einer Sommerhütte in den Alpen

Eine Sommerhütte in den französischen Alpen bietet Ihnen die perfekte Möglichkeit, einen erlebnisreichen Urlaub mit Wassersportaktivitäten an den Alpenflüssen zu verbringen.

(firmenpresse) - Wenn Sie in Ihren Sommerferien keine Lust auf das warme Wetter haben und eher auf die Winterportsaison warten, um zurück zu den wunderschönen französischen Alpen zu kehren und auf die Piste zu gehen, verzagen Sie nicht. Es gibt eine Reihe von Sommersportaktivitäten, die Sie in Gebieten wie den französischen Trois Vallées unternehmen können.



Mieten Sie sich über die warmen Sommermonate eine Sommerhütte in den Alpen und Sie werden sehen, dass es dort auch im Sommer sehr viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung gibt.



Eine der Hauptaktivitäten im Sommer ist der Wassersport an den schnellen Flüssen der Region. Durch die Berge bieten die Trois Vallées eine exzellente Auswahl an verschiedenen Flüssen an, um Wassersport zu betreiben. Dies eignet sich auch gut als Familienaktivität.



Während Ihrem Aufenthalt in den Alpen werden Sie mehrere Agenturen im Umkreis Ihrer Sommerhütte kennenlernen, die Erfahrung darin haben, Ihnen mehrere Wassersportaktivitäten näherzubringen.



Wildwasserkanufahren



Egal, ob Sie als Familie reisen und nach einer Tätigkeit suchen, die Sie gemeinsam ausführen können, oder ob Sie alleine sind und in Gesellschaft von anderen Erwachsenen Spaß haben wollen, die lokalen Wildwasserkanuagenturen werden eine Fluss-Tour nach Ihren Wünschen für Sie organisieren. Sie können sowohl für ein paar Stunden fahren und sich dann nach anderen Dingen umsehen, als auch mehrere Tage für diese Tätigkeit einplanen.



Hydrospeed



Wenn Ihnen das Wildwasserkanufahren zu langweilig ist, könnten Sie auch überlegen, sich an einer der beliebtesten Extremsportarten der Alpen zu versuchen: dem so genannten Hydrospeed.



Wie der Name schon vermuten lässt, ist dies keine Sportart für schwache Nerven. Speed ist hier nämlich das Stichwort. Hierbei haben Sie nur ein Schaumstoffbrett, an dem Sie sich festhalten können, während ein Boot Sie mit schneller Geschwindigkeit durch einen Wildwasserfluss zieht.





Die Sportart ist relativ neu und der Fluss Isère in den Alpen bietet sich perfekt an, um sie einmal auszuprobieren.



Schluchten erforschen



Dies ist eine wundervolle Familienaktivität. Es kombiniert die drei Elemente Schwimmen, Klettern und Rutschen, die den meisten Kindern sehr viel Spaß bringen. Man klettert durch Flüsse, springt in Pools und rutscht Wasserfälle herunter. Ein wahres Paradies!



See-Aktivitäten



Falls der ganze Wildwasserspaß Sie erschöpft, warum dann nicht einen Tag an den wundervollen Seen verbringen, wo Sie auch eine Auswahl an ruhigeren Aktivitäten haben. Nehmen Sie sich Zeit, um so richtig in das Umfeld einzutauchen und genießen Sie die Natur in einem Kayak oder versuchen Sie sich am Segeln oder Windsurfen.



Wenn Sie also auf der Suche nach einem Sommerurlaub sind, der mehr als nur das Liegen am Strand mit einem Buch beinhaltet, dann überlegen Sie doch, ob Sie sich nicht auch eine Sommerhütte in den französischen Alpen mieten.





Kommentare zur Pressemitteilung