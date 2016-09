Gesund bleiben im Alpenurlaub

Wir bieten Ihnen Tipps an, wie Sie beim Urlaub in den Alpen gesund bleiben können und so viel wie möglich aus Ihrem Erlebnis in der Skihütte mitnehmen können.

(firmenpresse) - Ob Sie bei Ihrem Urlaub in den Alpen nun Skipisten herunterfahren oder auf die Berge klettern – eine Skihütte in den französischen Alpen zu mieten ist niemals eine schlechte Idee. Doch bevor Sie anfangen von den unglaublichen Aussichten zu schwärmen, sollten Sie sicher sein, dass Sie gesundheitlich abgesichert sind. Hier sind einige Tipps.



Reiseversicherung



Riskieren Sie es nicht, unvorbereitet auf eine teure Arztrechnung zu stoßen. Reiseversicherungen sind ein Muss für Reisen außerhalb und die meisten Menschen können sich das auch leisten. Haben Sie unbedingt Ihre EHIC bei sich, doch denken Sie an die Grenzen dieser Karte und erweitern Sie sie am besten für eine sorglosere Absicherung.



Erste-Hilfe-Kasten



Packen Sie sich einige medizinische Hilfsmittel ein und lagern Sie sie in Ihrer Hütte für den Fall von kleineren Verletzungen. Sollten Sie jedoch etwas mehr Hilfe benötigen, bieten alle Städte in den Alpen einen exzellenten Sanitärservice an.



Vergessen Sie nicht, sich einen Sonnenschutz einzupacken, egal ob im Sommer oder im Winter. Lassen Sie sich nicht von bewölkten Tagen täuschen!



Ernährung



Sie werden wahrscheinlich in Versuchung geraten, sich von der großen Auswahl an Essen in Ihrer Skihütte verwöhnen zu lassen, aber wenn Sie jeden Tag trainieren, wollen Sie sicher auch was für Ihre gute Figur tun. In einer Skihütte haben Sie den Luxus, bedient zu werden und jemand anderes richtet das herzhafte, gesunde Essen für Sie an. Wer auch immer die Gerichte zubereitet, wird sicher gehen, dass das Essen auch gut schmeckt und Sie mit genug Energie versorgt, damit Sie die Zeit auf der Piste überstehen. Haben Sie immer einen Vorrat an gesunden Snacks bei sich, um den Hunger während der Mahlzeiten zu stillen, vor allem wenn Sie Kinder haben. Vermeiden Sie Energy-Drinks, da sie den Blutzuckerspiegel steigen lassen können.



Versuchen Sie sich nicht an wilden Pilzen, es sei denn sie wurden von einem Experten, bspw. einem lokalen Pharmazeuten, als ungefährlich eingestuft. Viele Touristen erkranken jedes Jahr aufgrund der Einnahme von Pilzen, die sie mit anderen verwechselten. Sie sollten es ebenfalls vermeiden, von den Flüssen der Alpen zu trinken. Achten Sie darauf, nur aus Wasserquellen mit dem Siegel “Eau Potable“ zu trinken.





Genießen Sie Ihren Drink am Abend, verbinden Sie es jedoch nicht mit einer Skifahrt auf der Piste. Das kann sehr gefährlich sein und sollte auf keinen Fall kombiniert werden.



Abseits der Piste



Beim Skifahren abseits der Piste sollten Sie sich am besten vorher Tipps von den lokalen Profis für Ihre geplante Route holen und Ihre Gruppe informieren. Achten Sie auch darauf, sich dem Wetter entsprechend passend zu kleiden.



Kein Stress



Eine Skihütte mit Verpflegung im Winter zu buchen bringt jede Menge Spaß mit sich, aber den ganzen Tag auf der Piste zu sein kann nach einer Weile körperlich sehr anstrengend werden. Beugen Sie Verletzungen vor, indem Sie sich vorher ein wenig vorbereiten. Beachten Sie auch, dass es nach einer Mahlzeit immer besser ist eine Stunde zu warten, bevor es wieder auf die Piste geht, damit Sie auch so viel wie möglich vom Urlaub haben und länger fit bleiben!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.skiamis.com/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Ski Amis bietet Unterkünfte mit und ohne Verpflegung für Skiurlaube in einigen der besten Ferienorte in den Alpen, einschließlich Les Trois Vallées. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.skiamis.com/

Dies ist eine Pressemitteilung von

SkiAmis

PresseKontakt / Agentur:

Ski Amis Ltd

1 Cooks Barn

Turkey Mill

Ashford Road

Maidstone ME14 5PP

Datum: 30.09.2016 - 13:33

Sprache: Deutsch

News-ID 1399733

Anzahl Zeichen: 3498

Kontakt-Informationen:

Firma: SkiAmis

Stadt: Maidstone

Telefon: (+44) 020 3411 5439



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 248 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung