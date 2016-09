Freizeitbeschäftigungen in Val d’Isere für heiße Tage

Eine Hütte in den französischen Alpen zu mieten kann nicht nur im Winter viel Freude bringen. Genießen Sie Ihre Ferien in einer Skihütte mit Verpflegung und nutzen Sie die vielen Beschäftigungsmöglichkeiten, die Ihnen einen erlebnisreichen Urlaub garantieren.

(firmenpresse) - Das wunderschöne Val d’Isere ist zwar bekannt als ein beliebtes Reiseziel für Skiferien im Winter, doch die Umgebung um den Tarentaise macht es auch zu einem begehrenswerten Urlaubsort während der Sommermonate.



Eine Sommerhütte in diesem Bereich des Südostens Frankreichs zu buchen, bietet die perfekte Basis, um viele Freizeitaktivitäten in den Sommerurlaub miteinzuplanen. Hier sind einige interessante Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung, die Ihren Urlaub definitiv bereichern werden.



Canyoning



Einen der warmen Sommertage sollten Sie unbedingt an den Bächern der Berge verbringen. Planschen Sie durch die Gewässer und rutschen Sie mithilfe eines Reiseleiters die Wasserfälle herunter. In Val d’Isere gibt es ein großes Angebot an verschiedenen Wegen und Strecken, die sich erforschen lassen und einen abenteuerlichen Tag versprechen.



Canyoning lässt sich für jeden empfehlen, der älter als acht Jahre ist und schwimmen kann. Kinder unter vierzehn Jahren sollten von einem Elternteil begleitet werden.



Gletscher-Wanderung



Nachdem Sie Ihr Frühstück in Ihrer Sommerhütte genossen haben, gehen Sie raus und genießen Sie die frische Alpenluft und die umwerfenden Aussichten von den Grand Motte oder den Pissaillas Gletschern während Sie den Espace Killy besteigen. Es gibt ein umfassendes Angebot an Wanderstrecken in dem Gebiet.



Mountainbike fahren



Was wäre ein Sommerurlaub auf den Bergen ohne Mountainbiking? Val d’Isere bietet das perfekte Umfeld, um die ultimativen Mountainbike-Erfahrungen zu sammeln. Es bleibt bei Ihnen, ob Sie sich für eine entspannende Radtour um die unteren Ebenen entscheiden oder lieber eine wildere Fahrt am Bergrand haben wollen. Diese Teile der französischen Alpen werden mit Sicherheit jeden Mountainbike-Fan zufriedenstellen.



Felsenklettern



Fordern Sie sich selbst heraus und klettern Sie einen Fels in Val d’Isere hinauf. Falls Sie ein Anfänger sind, sollten Sie auf jeden Fall ein Angebot einer Reiseagentur in Anspruch nehmen, bei dem Ihnen ein erfahrener Reiseleiter die nötigen Techniken beibringt.





Fortgeschrittene können sich das Equipment mieten und sich gleich auf den Weg machen. Eine Menge Spaß mit der Familie ist dann vorprogrammiert. Dieser Tag wird Ihnen genug Appetit für das köstliche Abendessen zurück in der Sommerhütte machen.



Wildwasserkanufahren



Die warmen Sommermonate bieten sich perfekt an, um durch die Wildwasserflüsse Kanu zu fahren. Diese spaßige Aktivität ist ideal, um einen erlebnisreichen Tag mit den Freunden und der Familie zu verbringen. Sie können sich aussuchen, ob Sie nur ein paar Stunden fahren wollen oder gleich den ganzen Tag einplanen. Eine Erfahrung, die Ihnen für immer in Erinnerung bleiben wird.



Paragliding



Auch als “Parapenting” in Frankreich bekannt, haben Sie hier die Möglichkeit aus der Vogelperspektive auf Val d’Isere herunter zu schauen. Keine Sorge, ein erfahrener Reiseleiter wird Sie unterstützen. Lassen Sie sich diese einmalige Erfahrung nicht entgehen.





