Selbstständige Kurierjobber der nächsten Generation

Die Karrierechancen selbständiger Kuriere werden in Schulen nicht immer gut dargestellt. Das soll nun geändert werden.

(firmenpresse) - Die Bedeutung der selbstständigen Kuriere in der Wirtschaft Großbritanniens steht außer Zweifel. Nicht nur dass die Industrie besonders wichtig für den britischen Handel ist, es kommt hinzu, dass sie eine der logistischen Hauptadern für den industriellen Handel in Großbritannien darstellt.



Wenn Sie gerade in dieser Industrie tätig sind, wissen Sie das bestimmt zu gut. Genau deswegen ist es sehr bedenklich, dass die Branche in schulischen Karrierediskussionen oft ausfällt, weil sie nicht so sichtbar ist wie andere Industrien.



Jetzt ist es Ihnen wahrscheinlich nicht gerade wichtig, was ein 12-Jähriger von Ihrem Beruf hält, allerdings ist dies von größerer Bedeutung, als Sie vielleicht glauben.



Die richtigen Leute bekommen



Viele Umfragen zeigen, dass die Personalbeschaffung für die Kurierindustrie ein großes Problem darstellt, was unter Anderem am Mangel von gutem Personal liegt. Unternehmen, die für ihre Personalbeschaffung selbst verantwortlich sind, wissen das zu gut. Selbst Unternehmen, die mit selbstständigen Kurieren arbeiten, berichten von Schwierigkeiten und sogar Kunden beschweren sich darüber, Probleme zu haben, einen guten Kurier zu finden, wenn man denn einen braucht.



Darum sollte uns umso mehr beschäftigen, weswegen diese Branche für Schulabgänger nicht attraktiver gemacht wird. Viele junge Leute wissen nur sehr wenig über die Industrie. Daher ist es auch keine Überraschung, dass sie kein hohes Interesse an der Branche zeigen.



In Konkurrenz zu den anderen Industrien



Auch wenn die wirtschaftlichen Sorgen möglicherweise nur aus dem Brexit-Entscheid resultieren, so ist es dennoch nicht schlecht in Großbritannien frühzeitig dafür zu sorgen, dass leere Stellen bei solch wichtigen industriellen Bereichen vermieden werden. Daher sollten Angestellte und Firmen dazu beitragen, das Image dieser Branche zu verbessern, um sie in der nächsten Generation von Schulabgängern attraktiver zu machen.





Ob es einem nun gefällt oder nicht, die Kurierindustrie muss sich hier also ein wenig bemühen und daher kommt die folgende Initiative gerade richtig.



Die Initiative



“Think Logistics” und die Charityorganisation “Career Ready” haben zusammen eine wichtige Initiative gegründet, die einigen dieser Bedenken vorsorgen soll.



Die Initiative umfasst Seminare und gesponserte Sommerpraktika für Schüler, die sich gerne in der Kurierbranche umschauen möchten. Das Projekt zeigt jetzt schon große Erfolge mit mehr als 1000 Schülern, die die verschiedenen Workshops besucht haben.



Die Initiative wurde auch schon zurecht von der Motor-Transport Industrie ausgezeichnet.



Denn es stimmt schon: Eine einzelne Initiative kann das Problem nicht ganz lösen. Alle Sektoren der Kurierindustrie müssen zusammenarbeiten, um die Außenwirkung ihrer Branche zu verbessern. Dazu müsste unter Anderem natürlich auch mehr Geld in den Ausbildungssektor investiert werden.



Jetzt kommt es also auf weitsichtiges Denken an. Wenn jeder sich beteiligt und ein wenig Mühe investiert, dann ist es noch einfacher, mehrere Menschen zu erreichen und auf lange Sicht für eine Verbesserung zu sorgen.



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

CX ist eine Online-Handelsplattform, die Kuriere mit leeren Fahrzeugen verbindet und Gewerbetreibende mit Ladungen, die geliefert werden müssen. Lernen Sie mehr über sie unter: https://courierexchange.co.uk/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Courier Exchange

PresseKontakt / Agentur:

BV2, The Perfume Factory,

140 Wales Farm Road,

London,

W3 6UG

United Kingdom

Datum: 30.09.2016 - 12:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1399740

Anzahl Zeichen: 3427

Kontakt-Informationen:

Firma: Courier Exchange

Stadt: London

Telefon: 020 8896 6725



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 215 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung