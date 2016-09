Der Verkauf größerer Vans verändert sich drastisch

Eine Analyse der Verkäufe größerer Vans in Großbritannien zeigt, dass die alte Dominanz der Spitzenmodelle nun abnimmt.

(firmenpresse) - Eine Umfrage hat ergeben, dass sich das Kaufverhalten der Kuriere verändert. Die alten Spitzenreiter können sich nicht mehr auf den Markt verlassen.



Die Studie



Die “Society of Motor Manufacturers and Traders” hat herausgefunden, dass die Dinge sich drastischer verändern als zunächst angenommen. Ford und Vauxhall können sich so wie es aussieht nicht mehr auf die üblichen Verkäufe verlassen.



Es ist schon richtig, die traditionellen Modelle verkaufen sich nach wie vor gut. Jedoch fällt bei näherer Betrachtung auf, dass das nicht ausreicht.



2015 steigte der Verkauf des Transit Modells nur um 2% an, anders als das Junior Modell, was um 28% stieg. Dieser Trend geht um die Welt: Die Verkäufe des Vivaro in der Medium-Größe, von Vauxhall, gehen in eine ähnliche Richtung. Viele der größeren Modelle blicken von hinten neidisch auf ihre kleineren Geschwister.



Doch auch unter den Großen findet ein Wettbewerb statt.



Die großen Namen



Die meisten bekannten Marken sind auch hier immer noch große Namen. Allen voran natürlich Ford.



Der Peugeot Boxer, Citroen Relay und der VW Crafter verkaufen ebenfalls viel besser als die Statistik vermuten lässt. Nicht ganz in derselben Liga, aber dennoch gut dabei ist außerdem der Renault Master, der Vauxhall Movano, Iveco Daily und der FIAT Professional Ducato.



Tatsächlich steigte der Verkauf des Ducato am schnellsten von allen Vans, die Teil der Umfrage waren. Die Verkäufe stiegen hier um 73.8%. Dies brachte den Ducato auf Platz 22 im Rennen um die Gesamtverkäufe in dieser Kategorie. FIAT hat über die Jahre einen Meilenstein in Sachen Qualität gesetzt.



Die Vielfalt im Wettbewerb wird voraussichtlich für eine Verbesserung der Verkäufe in den nächsten Jahren sorgen. Dies ist vor allem für Leute in der Kurierindustrie eine gute Nachricht.



Die Zukunft



Werden die traditionellen großen Vans, die in der Vergangenheit so beliebt waren, nun unter den neuen mittelgroßen aussterben?





Das ist eher unwahrscheinlich. Jedenfalls sind sich Experten uneinig und beschreiben einige der größeren Vans als Dinosaurier, wenn sie sie mit den modernen Modellen vergleichen.



Das Problem hier ist, dass der Transport größerer Gegenstände auch weiterhin große Vans beansprucht. Für viele Menschen in der Kurierindustrie bieten sich die mittel-großen Vans dennoch eher an.





Kommentare zur Pressemitteilung