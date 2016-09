Barcelona – Einer der behindertenfreundlichsten Reiseorte

Für körperlich eingeschränkte Menschen gibt es in Europa kaum ein besseres Reiseziel als Barcelona. Die Stadt bietet in sehr vielen Bereichen einen rollstuhlfreundlichen Zugang.

(firmenpresse) - Als Behinderter kann es sich zunächst schwierig gestalten in Europa einen Urlaub zu planen. Nicht nur die Straßen sind für Rollstuhlfahrer oft ungeeignet, sondern es findet sich oft auch schwer ein behindertenfreundlicher Eingang an Museen oder anderen Sehenswürdigkeiten sowie eine behindertengerechte Toilette. Zum Glück trifft das nicht auf alle Städte zu. Wenn es um die Zugänglichkeit für Behinderte geht ist Barcelona auf jeden Fall eine sehr gute Wahl.



Wenn Sie selbst betroffen sind und planen nach Barcelona zu gehen, achten Sie darauf früh genug zu buchen! Als beliebter Touristenort könnten die besten Angebote schnell weg sein.



Das Gotische Viertel



Für eine Stadt des Mittelalters ist Barcelona erstaunlich flach und die Wege sind nicht so uneben wie in anderen europäischen Städten. Sogar im Stadtzentrum lässt es sich wunderbar mit einem Rollstuhl fahren. Bekannt als gotisches Viertel bietet das Stadtzentrum sehr viele Orte zum Erforschen.



In dem Viertel finden sich zwar auch steinigere Wege, jedoch dürften diese den Zugang für Rollstuhlfahrer nicht unbedingt verhindern. Um die Kathedrale herum sind zum Beispiel einige Hindernisse, weshalb Sie als Rollstuhlfahrer diesen Ort vermeiden sollten. Ebenso im nordöstlichen Teil der Stadt, nahe dem Parc de las Ciutadella, wo sich einige Kopfsteinpflaster-Straßen befinden.



Außerhalb des Stadtzentrums



Die Straßen außerhalb des gotischen Viertels sind breit, haben weite Seitenstraßen und bieten daher viel Raum für Rollstuhlfahrer an.



Strände



Der Urlaub in Spanien wäre ohne einen Tag am Strand nicht dasselbe! Barcelona bietet mit Rampen und hölzernen Wegen zum Meer ebenfalls rollstuhlgerechte Zugänge zu den Stränden an.



Hotels



Es gibt viele Hotels in Barcelona, die sich wunderbar für behinderte Gäste eignen, selbst im Stadtzentrum – was für europäische Städte nicht gerade üblich ist. Der Urlaub in Barcelona bietet einzigartige Möglichkeiten moderne, behindertenfreundliche Unterkünfte zu finden. Sie sollten schon früh anfangen sich nach einer Unterkunft umzusehen, da sonst die behindertengerechtesten ausgebucht sein könnten.





Öffentliche Verkehrsmittel



Barcelonas System der öffentlichen Verkehrsmittel ist grandios an behinderte Gäste angepasst. Die Busse sind allesamt behindertengerecht gestaltet und auch die Metro-Eingänge erlauben einen Zugang für Behinderte. Taxis für Rollstuhlfahrer sind ebenfalls eine Methode die Stadt zu erkunden. Ein Service von Can Be Done ermöglicht es Ihnen außerdem diese speziellen Taxis im Vorhinein zu buchen.



Barcelona bietet darüber hinaus Bustouren an, die sich hervorragend für Rollstuhlfahrer eignen.



Barcelona als Teil einer Rundreise



Viele Touristen buchen Barcelona als Teil einer mediterranen Rundreise dazu, wobei Barcelona entweder die erste oder eine beliebige andere Station darstellen kann. Der Zugang zu den Schiffen ist ebenfalls kein Hindernis für Behinderte, da überall Rampen angebracht sind, die die Reise für Sie so einfach und problemlos wie möglich darstellen.





Der britische Reiseveranstalter Can Be Done hat sich auf barrierefreie Reisen spezialisiert. Auf der ganzen Welt bemüht sich der Veranstalter, die Wahl der Hotels und Unterkünfte für seine Kunden zu erleichtern, sodass Menschen mit Einschränkungen erholsame Ferien genießen können.

Can Be Done

