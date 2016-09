European HEALTH & SPA AWARD 2016 für das Luxury DolceVita Resort Preidlhof in Südtirol

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Über die beliebteste und einzige unabhängige Auszeichnung für Wellnesshotels freuen sich Gastgeber-Familie Ladurner und das gesamte Team vom Luxury DolceVita Resort Preidlhof in Naturns! Am 15. September 2016 wurde das 4 Sterne Superior Hotel erneut mit dem ?Oscar? der Spa-Branche ausgezeichnet!



And the winner is….! Der HEALTH & SPA AWARD gilt - ähnlich der Oscarverleihung in der Filmbranche - als die höchste Auszeichung für Wellnessunternehmen und ?innovationen in Europa. Auch bei der diesjährigen Verleihung des ?European Health and Spa Award? in Wien hat das Adults Only Hotel Preidlhof bei Meran wiederholt seine führende Rolle als Spa-Hotel in Europa bestätigen können.



Stolz durfte Preidlhof-Mitarbeiterin und Spa-Leiterin Claudia Köllemann - welche auch als Best SPA Manager nominiert war - folgende Auszeichnungen für das Südtiroler Erwachsenenhotel entgegennehmen:



* Best Hotel Spa in Italy

* Best Destination SPA in Europa - 2nd Place

* Best SPA Innovation für den Deepsea Room

Die Agentur für Gesundheit & Wellness bewertete auch in diesem Jahr alle Hotels nach sehr strengen Kriterien in diversen Bereichen, darunter Nachhaltigkeit, Design & Technik, Gesundheit, Kreativität, Angebot & Service, Nutzen, Wirtschaftlichkeit, Anonymer Test und Corporate Social Responsibility. Die Jury setzte sich nicht nur aus Experten, sondern auch aus führenden Persönlichkeiten der Wellness-Branche und aus Wirtschaft und Medien zusammen.



Romantikurlaub im beliebtesten Erwachsenenhotel SüdtirolsDas inmitten von Olivenbäumen und Weingärten liegende Erwachsenenhotel ist für ruhesuchende Paare ein beliebtes Domizil für den luxuriösen Romantikurlaub in Südtirol. Neben der über 2600 m² großen Wellnessanlage und dem Beautycenter Jungbrünnl, garantieren auch Partnertreatments und großzüßige Suiten, teils mit eigenem Whirlpool und Sauna ausgestattet, für Entspannung und Wohlbefinden. Der kulinarische Hochgenuss kommt im Luxury DolceVita Resort Preidlhof und der mit zwei Gault Millau Hauben ausgezeichneten Gourmet-Küche ebenfalls nicht zu kurz.





Wer auf der Suche nach dem Exklusiven ist, dem bietet sich im DolceVita Hotel Preidlhof in Naturns fast das ganze Jahr über das ganz besondere Urlaubserlebnis!





"La Dolce Vita" in Südtirol - "Give me 5 - ein Hotel buchen und fünf Hotels genießen!" -Machen Sie die DolceVita Hotels zu Ihrem ganz persönlichen Urlaubsziel und genießen Sie eine Vielzahl an Vorteilen, die Ihnen exklusiv nur die DolceVita Hotels bieten!



DolceVita Hotel Preidlhof - St. Zenostr. 13 - I-39025 Naturns in Südtirol - Tel. +39 0473 666251

