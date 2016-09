Authentisch führen im mittleren Management

Erfolgreich in der Sandwich-Position

(firmenpresse) - Themen



- Erfolgreicher Umgang mit widersprüchlichen Erwartungen und Werten

- Souveräne Positionierung im mittleren Management

- Fallstricke und Machtspiele erkennen und umgehen

- Professionelle Kommunikation nach oben und nach unten

- Umgang mit unterschiedlichen Hierarchieebenen



Ihr Ziel: Authentische, erfolgreiche Führung in der Sandwich-Position

Wie profitieren Sie von diesem Seminar?



Sie reflektieren Ihre persönliche Führungssituation, machen sich die Vorteile und Chancen bewusst und erarbeiten Ihr ganz individuelles, authentisches Führungskonzept. Darüber hinaus lernen Sie die „Fallstricke“ und besonderen Herausforderungen der Sandwich-Position kennen und erarbeiten, wie Sie diese souverän umgehen können. Nach diesem Seminar führen Sie noch selbstbewusster und klarer, womit es Ihnen erfolgreich gelingt, mit den teilweise widersprüchlichen Erwartungen der unterschiedlichen Hierarchieebenen umzugehen.

Zielgruppe



Führungskräfte im mittleren Management, die Ihre Führung zwischen Management und operativer Ebene bewusst wahrnehmen und gestalten möchten.

Inhalt



Im mittleren Management sitzen Sie als Führungskraft häufig „zwischen den Stühlen“. Als Bindeglied zwischen Topmanagement und operativer Ebene haben Sie sowohl Fach-, Management- als auch Führungsaufgaben zu bewältigen. Ein wesentlicher Teil ihrer Arbeit besteht daraus, die von oben vorgegebenen, strategischen Unternehmensziele so an Ihre Mitarbeiter/ innen weiter zu geben, dass diese ihre Aufgaben motiviert und erfolgreich erledigen.



Um den vielfältigen Herausforderungen in dieser Schlüsselposition erfolgreich begegnen zu können, ist es hilfreich, über ein klares Führungsverständnis zu verfügen, das im Berufsalltag – wie ein roter Faden – Orientierung und Sicherheit bietet. Wer authentisch und stringent führt, erlebt nicht nur weniger Konflikt- und Stressmomente, sondern wirkt auch glaub- und vertrauenswürdig und damit kompetent.





Wenn Sie Ihre Authentizität als Führungskraft ausbauen und bewusst einsetzen möchten, sind Sie in diesem Workshop richtig. Hier haben Sie die Gelegenheit, sich – gemeinsam mit Gleichgesinnten – mit Ihrem individuellen Führungsverständnis auseinander zu setzen.



Sie werden nach der Methode der Kreativen Konzeptentwicklung Schritt für Schritt dabei angeleitet,



- Ihr persönliches Führungskonzept zu erarbeiten,

- dessen Übertragbarkeit in die Praxis zu reflektieren und

- Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen.



Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, in einer moderierten Kollegialen Beratung eigene Anliegen aus Ihrem Führungsalltag zu reflektieren bzw. Lösungsimpulse zu erhalten.



Mehrschrittiges und prozessorientiertes Vorgehen zur Erarbeitung eines individuellen „passgenauen“ Führungskonzepts:



- Schritt 1: Appreciative Inquiry (AI) : Allgemeine Kriterien guter Führung erarbeiten

- Schritt 2: Ist-Stand: Reflexion der derzeitigen eigenen Führungsrolle und -situation im Unternehmen

- Schritt 3: Beschäftigung mit Ideen, Zielen und Wünschen bezogen auf die Führungshaltung

- Schritt 4: Auseinandersetzung mit Bedenken/Schwierigkeiten und Erarbeitung von Lösungsideen

- Schritt 5: Erstellen des eignen Führungskonzepts („Konzeptdreieck“)

- Schritt 6: Eigene Entwicklungsmöglichkeiten identifizieren und erste Schritte planen



Hinweise

Kreative Konzeptentwicklung nach Gendlin, Workshop mit vielen Einzel- und Gruppenübungen, Diskussionen mit dem Ziel der Erarbeitung eines individuellen, praxisorientierten Führungskonzeptes.



Referent

- Ariane Wahl





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://asb-hd.de/seminar/b00284-authentisch-fuehren-im-mittleren-management/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die ASB Bildungsgruppe Heidelberg ist einer der renommiertesten Anbieter von berufsbegleitenden Weiterbildungen in Deutschland. Zum stetig wachsenden Portfolio der etablierten Organisation gehören Seminare, Konferenzen und Lehrgänge, aber auch Beratungsangebote wie etwa auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements. In Kooperationsarbeit mit angesehenen Hochschulen entwickelt die ASB Bildungsgruppe zudem innovative Studiengänge auf höchstem Niveau, die berufsbegleitend absolviert werden können.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ASB Bildungsgruppe Heidelberg e.V.

Leseranfragen:

ASB Bildungsgruppe Heidelberg e.V.

Gaisbergstr. 11-13

69115 Heidelberg

Deutschland



Tel: 06221 988 8

Fax: 06221 988-682

Email: info(at)asb-hd.de

Datum: 16.09.2016 - 14:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1401177

Anzahl Zeichen: 3832

Kontakt-Informationen:

Firma: ASB Bildungsgruppe Heidelberg e.V.



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 16.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 104 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung