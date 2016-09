EU-Terminvorschau vom 18. bis 25. September 2016

(ots) - Sonntag, 18. September



EU-weit: "Jedermann-Konten" - Zahlungskontenrichtlinie tritt in

Kraft



In der Richtlinie 2014/92/EU http://ots.de/Sfs5L werden

Vorschriften für die Transparenz und Vergleichbarkeit von Entgelten,

die Verbrauchern für ihre in der Union gehaltenen Zahlungskonten in

Rechnung gestellt werden, Vorschriften für einen Wechsel des

Zahlungskontos innerhalb eines Mitgliedstaats und Vorschriften für

eine Erleichterung der grenzüberschreitenden Zahlungskontoeröffnung

für Verbraucher festgelegt. Im Kern geht es darum, dass jeder

EU-Bürger das Recht hat, unabhängig von seiner finanziellen Situation

ein Zahlungskonto zu haben. In allen EU-Staaten muss die Richtlinie

bis heute in nationales Recht umgesetzt worden sein. Zur Umsetzung in

Deutschland gibt es auf der Website der Bundesregierung hier

http://ots.de/tzmYA mehr Informationen.



EU-weit: Zwei Richtlinien zur maritimen Politik treten in Kraft

Mit der Richtlinie 2014/89/EU http://ots.de/ZuDv8 wird ein Rahmen für

die maritime Raumplanung geschaffen. Das soll ein nachhaltiges

Wachstum der Meereswirtschaft, die nachhaltige Entwicklung der

Meeresgebiete und die nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen

fördern.



Ziel der Richtlinie 2014/90/EU ist die Erhöhung der Sicherheit auf

See und die Vermeidung von Meeresverschmutzung durch die einheitliche

Anwendung der einschlägigen internationalen Instrumente in Bezug auf

Schiffsausrüstung von EU-Schiffen sowie die Gewährleistung des freien

Verkehrs solcher Ausrüstung innerhalb der Union. In allen EU-Staaten

müssen die beiden Richtlinien bis heute in nationales Recht umgesetzt

worden sein.



Montag, 19. September



New York: EU beim UN Migrationsgipfel und bei der

UN-Vollversammlung (bis 29.)



Heute findet der UN-Migrationsgipfel statt; die Generalversammlung



beginnt morgen und dauert bis zum 29.9.2016. Der erste Vizepräsident

der EU-Kommission Frans Timmermans und die Hohe Vertreterin der EU

für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, werden

gemeinsam mit EU-Ratspräsident Donald Tusk am Migrationsgipfel sowie

an der Generaldebatte teilnehmen. Weitere Mitglieder der

EU-Kommission werden darüber hinaus während der gesamten Woche an

Treffen bei der UN wahrnehmen. In New York sind:

Kommissionsvizepräsidentin Kristalina Georgieva und die Kommissare

Dimitris Avramopoulos (Migration), Christos Stylianides (humanitäre

Hilfe und Krisenmanagement), Johannes Hahn (Nachbarschaftspolitik und

Erweiterung), Neven Mimica (Internationale Kooperation und

Entwicklung), Miguel Arias Cañete (Klima- und Energie), Vytenis

Andriukaitis (Gesundheit und Lebensmittelsicherheit). Aktuelle

Informationen können Sie unter (at)EUatUN und #UNGA bei Twitter

verfolgen. Auf dieser Website http://ots.de/1fJ1W sind weitere

Informationen zur Reise der EU-Delegation zusammengefasst. Dort

findet man auch ein Informationsblatt den Beziehungen der EU zur UN.



Dresden: Medienworkshop zur Flüchtlingskrise



Wie meistern das Land Sachsen und die Kommunen die großen

Herausforderungen der Flüchtlingskrise vor Ort? Diese und weitere

Fragen stehen im Mittelpunkt des Medienworkshops "Schaffen wir das?

Die Flüchtlingskrise in Europa, Deutschland und Sachsen".

Gesprächspartner sind u. a. Elisabeth Kotthaus, stv. Leiterin der

Politischen Abteilung, und Katrin Abele, Pressereferentin, in der

Berliner Vertretung der EU-Kommission, sowie Dr. Tobias Plate,

Pressereferent im Bundesministerium des Innern. Veranstalter des

Workshops ist das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung.

Zeit: 9 bis 16.15 Uhr, Ort: Landespressekonferenz Sachsen e.V.,

Geschäftsstelle c/o Sächsischer Landtag, LPK-Pressezentrum, Saal 1

(Neubau), Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden. Hier

http://bit.ly/2bMzyGI finden Sie das Programm und können sich für den

Workshop anmelden.



Dienstag, 20. September



Berlin: EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc bei Fachmesse

"InnoTrans"



Die Kommissarin besucht die Internationale Fachmesse für

Verkehrstechnik. Sie spricht heute nach Bundesverkehrsminister

Alexander Dobrindt bei der Eröffnungsveranstaltung im Palais am

Funkturm. Heute Nachmittag hält sie einen Vortrag zum Thema

"Innovation und Digitalisierung im Eisenbahnsektor" und nimmt an

einer anschließenden Podiumsdiskussion teil. Mehr Informationen

finden Sie auf der Website http://ots.de/Vo7dS der Fachmesse. Im

Rahmen ihres Berlin-Besuchs wird sie sich auch mit der

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks treffen.



Brüssel: Rat Allgemeine Angelegenheiten



Der Rat wird das nächste Treffen der EU-Staats- und

Regierungschefs (Europäischer Rat) am 21. und 22. Oktober in Brüssel

vorbereiten. Die Minister werden sich mit dem mehrjährigen

Finanzrahmens der EU für den Zeitraum 2014-2020 beschäftigen sowie

mit dem Arbeitsprogramm der EU-Kommission für das Jahr 2017. Mehr

Informationen finden Sie auf der Website http://www.consilium.europa.

eu/de/meetings/gac/2016/09/20/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&

utm_campaign=Rat+(Allgemeine+Angelegenheiten)%2c+20%2f09%2f2016+-+Wic

htigste+Tagesordnungspunkte des Europäischen Rats. Die abschließende

Pressekonferenz wird von Europe by Satellite (EbS+)

http://ots.de/XfqZV übertragen.



Berlin: Mittagsgespräch mit MdB Manuel Sarrazin zu

Euroskeptizismus Der Grünen-Bundestagsabgeordnete ist Gast des

Instituts für Europäische Politik (IEP). Er spricht zum Thema

"Euroskeptizismus und Populismus in Deutschland". Bernhard

Schnittger, stellv. Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission

in Deutschland, wird die Veranstaltung eröffnen. Ort: Europäisches

Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Mehr Informationen und eine

Anmeldemöglichkeit finden Sie auf der Website http://ots.de/FY036 des

IEP. Zeit: 13.15 Uhr bis 14.45 Uhr (Einlass ab 12.45 Uhr).



Mittwoch, 21. September



Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung



Die aktuelle Tagesordnung wird vorab hier http://ots.de/H7Qot

veröffentlicht.



Berlin: Richard N. Kühnel beim "Berliner Stahldialog"



Beim "Berliner Stahldialog" diskutieren Entscheider aus Politik

und Wirtschaft über die richtigen politischen Antworten auf aktuelle

Herausforderungen, die für die Stahlindustrie in Deutschland

zukunftsweisend sind. Richard N. Kühnel, der Vertreter der

Europäischen Kommission in Deutschland, hält eine Rede zu den

aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen der EU. Mehr

Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf dieser

http://ots.de/UWeua Website.



New York/Mailand: EU-Kommissarin Margrethe Vestager bei

transatlantischem Bürgerdialog



Die EU-Wettbewerbskommissarin ist zu Gast an der

Columbia-Universität und spricht u.a. zu den Themen TTIP,

Steuervermeidung und Privatsphäre im digitalen Zeitalter. Sie

diskutiert im Rahmen des ersten transatlantischen Bürgerdialogs der

EU u.a. mit Nobelpreisträger Joseph E. Stiglitz und dem ehemaligen

EU-Kommissar Mario Monti. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr

Ortszeit, also 16 Uhr MEZ. Sie wird für Bürgerinnen und Bürger, die

sich in New York anmelden, offenstehen. Auch aus Mailand werden

interessierte Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen in die Diskussion

per Videoschaltung einbringen können. Hier

http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/italy/milano2/index_en.htm

kann man die Liveübertragung verfolgen. Mehr Informationen zu dem

Bürgerdialog können Sie hier

http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-16-2945_en.htm nachlesen.



Frankfurt/Main: Treffen des Rats der Europäischen Zentralbank

(EZB) (bis 22.)



Die Notenbankpräsidenten der EU-Staaten treffen sich mit

EZB-Präsident Mario Draghi zu einer turnusgemäßen Runde. Mehr

Informationen finden Sie auf der Website

http://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.en.html der

Europäischen Zentralbank.



Luxemburg: EuGH-Urteil zu Kosmetika, deren Bestandteile an Tieren

getestet wurden



Die Kosmetikverordnung Nr. 1123/2009 verbietet u.a. den Verkauf

von kosmetischen Mitteln, deren Bestandteile zur Einhaltung der

Bestimmungen dieser Verordnung durch Tierversuche bestimmt worden

sind. Der englische High Court möchte wissen, ob dieses Verbot auch

Bestandteile erfasst, die deshalb an Tieren getestet wurden, weil sie

sonst in Drittstaaten wie China und Japan nicht vermarktet werden

dürften. Der Generalanwalt hat in seinen Schlussanträgen die Ansicht

vertreten, dass das Verbot des Inverkehrbringens so zu verstehen sei,

dass es eine Verwendung der Ergebnisse von Tierversuchen zum Zweck

der Einhaltung der Bestimmungen der Kosmetikverordnung ausschließe.

Zu diesem Urteil wird es eine Pressemitteilung geben. Mehr

Informationen finden Sie auf der Website

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-592/14 des Gerichtshofs.



Donnerstag, 22. September



Passau: EU-Kommissionsvizepräsidentin Georgieva bei

interkulturellem Kongress (bis 23.)



Das Motto des zweitägigen Meinungsaustausches u.a. mit den

Präsidenten der wichtigsten europäischen Universitäten lautet "New

Horizons: Think Tank Europe 2016". Neben der EU- Kristalina

Georgieva, Vizepräsidentin der EU-Kommission, und Martin Selmayr, dem

Kabinettschef von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, nimmt

auch Richard N. Kühnel, der Vertreter der Europäischen Kommission in

Deutschland, an dieser Veranstaltung teil. Das ganze Programm können

Sie auf der Website

http://www.interkultureller-kongress.de/de/programm/ des

Interkulturellen Kongresses einsehen. Veranstalter ist das

Beratungsunternehmen ICUnet.AG.



Frankfurt/Main: EU-Kommissar Valdis Dombrovskis bei Konferenz des

Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (bis 23.)



Der EU-Kommissionsvizepräsident, zuständig für den Euro und den

sozialen Dialog, hält die Eröffnungsrede bei der ersten Jahrestagung

des "European Systemic Risk Boards". Das Tagungsprogramm finden Sie

auf der Konferenzwebsite http://ots.de/7DL9R . Die Veranstaltung

findet in den Räumen der Europäischen Zentralbank (EZB) statt und

wird mit einem Grußwort von EZB-Präsident Mario Draghi eröffnet.



Freitag, 23. September



Berlin: Mittagsgespräch mit Prof. Nathalie Tocci zur Globalen

Strategie der EU



Nathalie Tocci ist stellvertretende Leiterin des Instituts für

Internationale Angelegenheiten in Rom und eine Beraterin der

EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. Sie. Sie diskutiert heute in

Berlin die globale Strategie der EU für Außen- und Sicherheitspolitik

http://ots.de/WDlhg, die Federica Mogherini im Juni vorgestellt hat.

Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, Zeit:

12.30 Uhr bis 14 Uhr (Einlass: 12 Uhr). Sie können sich bis 20.9. per

Mail unter info(at)iep-berlin.de oder per Fax mithilfe dieses Formulars

http://ots.de/PLcjG anmelden. Veranstalter ist das Institut für

Europäische Politik (IEP).



Bratislava: Informelle Tagung der EU-Handelsminister



Auf der Tagesordnung stehen das geplante Außenhandelsabkommen

zwischen EU und USA, TTIP, sowie CETA, das Handelsabkommen zwischen

der EU und Kanada. Auch über die Modernisierung der

handelspolitischen Schutzinstrumente (M-TDIs) wird gesprochen. Die

vorläufige Tagesordnung finden Sie auf der Website

http://ots.de/0x9Va der slowakischen Ratspräsidentschaft. Die

Pressekonferenz zu diesem Treffen wird von Europe by Satellite (EbS+)

http://ots.de/0c0oo übertragen.



Samstag, 24. September



Bonn: Symposium zum Thema "Gender im Friedensengagement"



Vor 20 Jahren hat sich das Frauennetzwerk in Bonn gegründet.

Anstoß war die 4. Weltfrauenkonferenz 1996 in Peking - mit den

Schwerpunkten Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden. Aus Anlass

dieses Jubiläums fragt das Symposium, warum "Frauen-Friedensarbeit"

heute noch relevant ist. An welchen Stellen spielt die

Genderperspektive auf den unterschiedlichen Ebenen im

Friedensengagement eine Rolle - in der deutschen und europäischen

Friedenspolitik, in der Friedens- und Konfliktforschung, der

Friedensbewegung und in der praktischen Friedensarbeit? Ort:

Europäische Kommission (Vertretung in Bonn), Bertha-von-Suttner-Platz

2-4, 53111 Bonn, Zeit: 13 Uhr. Einzelheiten können Sie hier

http://ots.de/Xu7Jf nachlesen. Anmeldungen sind über die Mailadresse

comm-rep-bnj-anmeldung(at)ec.europa.eu möglich.







