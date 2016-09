Arbeiten wie die Besten

Ein Vortrag für neue Perspektiven

Sichere Entscheidungen mit dem Crew-Resource-Management

(firmenpresse) - Lernen Sie das weltweit erfolgreichste Führungs- und Arbeitsmodell in einem spannenden Vortrag kennen: das Crew-Resource-Management (CRM) der Verkehrsluftfahrt.



Ich verspreche Ihnen 40 Minuten spannende und zukunftweisende Perspektiven für Ihren Alltag als Führungskraft.



Jahrzehnte als Unternehmer und Change Manager aktiv, kenne ich viele Branchen und Aufgaben aus der Sicht einer Führungskraft.

Als Kapitän von Business- und Verkehrsflugzeugen mit vielen tausend Flugstunden wurden mir früh und umfassend die Inhalte des Crew-Resource-Managements der Verkehrsluftfahrt vertraut.



Die einzigartigen Erfolge dieses Führungsmodells - auch in anderen Unternehmen - habe ich seit seiner Entwicklung vor mehr als 25 Jahren sehr schätzen gelernt.



In unserem Seminarzentrum in Hamburg trainieren Führungskräfte aller Ebenen aus Unternehmen, Banken und Kliniken im Cockpit eines professionellen A320-Simulators nach den Inhalten des CRM.



Eine dafür von mir, zusammen mit Trainingsspezialisten, entwickelte Methodik sorgt für den nachhaltigen Transfer in Ihren Unternehmensalltag.



Auf Ihr Interesse an einem Vortragstermin freue ich mich!





http://imcockpit.de



Führen - Kommunizieren - Entscheiden.

Seminare und Coaching im Cockpit eines original Airbus-A320-Simulators in Hamburg



Das Crew-Resource-Management (CRM)

im Verkehrsflugzeug ist das erfolgreichste Führungs- und Arbeitsmodell der Welt



Kommentare zur Pressemitteilung