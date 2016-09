Deutschlands Fruchtsafthersteller öffneten ihre Türen

?Besuch Deinen Saftladen?unter diesem Motto wurde heute die Branchenaktion im bayerischen Rohrdorf (

(firmenpresse) - München/Rohrdorf, 16. September 2016 - Im bayerischen Rohrdorf fand heute die Auftaktveranstaltung der bundesweiten Branchenaktion "Besuch Deinen Saftladen" statt. Über 80 Fruchtsafthersteller öffneten an diesem Wochenende bundesweit ihre Türen für interessierte Besucher, die so einen Blick hinter die Kulissen der Fruchtsaftherstellung werfen und hautnah erleben konnten, wie die Früchte in die Flasche kommen. Initiiert wurde diese Aktion vom Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V. (VdF) im Rahmen der von der EU geförderten Kampagne "Natürlich mit Saft!".

Deutschland ist nicht nur Weltmeister beim Fruchtsaftkonsum, sondern auch, wenn es um die Anzahl der Fruchtsaftbetriebe geht. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Fruchtsafthersteller wie in Deutschland - insgesamt 350 an der Zahl.



Die Bandbreite der an der Aktion "Besuch Deinen Saftladen" teilnehmenden Betriebe reichte von der kleinen familiengeführten Kelterei bis zum großen international agierenden Markenunternehmen. Auch wenn das Programm von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich ausfiel, stand die Vorstellung des seit über 100 Jahren unveränderten Herstellungsprozesses bei allen Betrieben im Mittelpunkt: Obst waschen, pressen, filtern, pasteurisieren, abfüllen - fertig! Nichts wird dem Fruchtsaft zugeführt.



"Mit diesem bundesweiten Tag der offenen Tür bringen unsere Fruchtsafthersteller den Verbrauchern die lange Tradition und die Stärken des Naturproduktes Fruchtsaft wieder ein Stück näher. Wir stellen zunehmend fest, dass Verbraucher grundlegende Dinge zum Fruchtsaft nicht mehr wissen. Das wollen wir mit dieser Aktion ändern", fasste Klaus Heitlinger, Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V. die Ziele der bisher einmaligen Branchenaktion zusammen.





Der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V. (VdF) ist der zentrale Verband aller Fruchtsaft-/-nektar- und Gemüsesaft-/-nektarhersteller in Deutschland. Der VdF vertritt die gemeinsamen Interessen dieser Branche national und international und unterrichtet seine Mitglieder in allen die Industrie betreffenden aktuellen Belangen. Im Verband sind heute 182 Fruchtsafthersteller als Direktmitglieder organisiert. Darüber hinaus werden ca. 163 kleinere Betriebe über Landesverbände betreut.

