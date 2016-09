Lantech Communications baut die Partnerschaft mit der in Dreieich ansässigen Pan Dacom Direkt GmbH weiter aus

(PresseBox) - Lantech Communications baut das bisher projektbezogene, erfolgreiche Geschäft mit der in Dreieich ansässigen Pan Dacom Direkt GmbH weiter aus. Die hochwertigen aktiven Netzwerkkomponenten des seit mehr als zwanzig Jahren weltweit agierenden Herstellers Lantech ergänzen das Portfolio der Pan Dacom Direkt GmbH. Damit sind beide Unternehmen als hochkarätiges Team im Industrieumfeld aufgestellt. Lantech bietet innovative Netzwerktechnik für die Industrie in fast allen Bereichen wie Bahn, Videoüberwachung, Automation, Schifffahrt, Energiewirtschaft, usw. Support und kurze Wege sind mit der Lantech Communications Europe GmbH in Deutschland garantiert. Gemeinsam mit dem Integrator Pan Dacom Direkt und ihrer eigenen Entwicklungsabteilung für optische WDM Transportsysteme, ist eine enge und lösungsorientierte Zusammenarbeit möglich. Ganz nach dem Ansatz ? Alles aus einer Hand?.

Besuchen Sie uns auf der INNOTRANS in Berlin in Halle 4.1, Stand 213





Dies ist eine Pressemitteilung von

Lantech Communications Europe GmbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.09.2016 - 13:57

Sprache: Deutsch

News-ID 1401192

Anzahl Zeichen: 991

Kontakt-Informationen:

Firma: Lantech Communications Europe GmbH

Stadt: Klingenberg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 62 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung