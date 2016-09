Benchmarking für Change Projekte

Wie läuft Ihr Change Management?

(PresseBox) - Führen mit Benchmarks bedeutet, ständig von den Besten zu lernen. Das Problem ist: Wie erhält man schnell und zuverlässig Daten und Strategien der ?Klassenbesten??

Das Prosci Institut, Loveland, USA, forscht seit 1998 im Bereich Change Management. Alle zwei Jahre wird eine globale Studie durchgeführt. Es nehmen 80 Prozent der Top 100 Unternehmen teil. Ergebnis ist ein Best Practice Report. Daraus werden Methoden und Werkzeuge für erfolgreiche Veränderungen entwickelt.

Der Charme dabei: Der Methodenkoffer ist forschungsbasiert, ganzheitlich und einfach anzuwenden.

Das PCT Modell nach Prosci® stellt die drei Eckpfeiler für eine erfolgreiche und nachhaltige Implementierung von Veränderungen dar. An der Spitze des PCT Modells steht die Führung (Sponsoren). Sie entwickelt vor allem die Strategie und die Ziele für die angestrebte Veränderung. Das Projektmanagement sichert die inhaltliche und technische Seite, während die personenbezogene Seite das eigentliche Change Management beinhaltet.

Fehlt dieser personenbezogene respektive verhaltensbezogene Faktor:

verringert sich die Anpassungsgeschwindigkeit der Veränderung

ist die Nutzung der neuen Vorgehensweise ? das ?buy-in? - durch die Betroffenen erheblich reduziert

entspricht das Leistungsniveau nicht dem Level, der beim Change Design erwartet wurde.

Je höher der Einfluss auf den Projekterfolg von der Einstellung und den Fähigkeiten der Mitarbeiter abhängt, desto wichtiger ist also ein effektives Führen der Veränderung.

Change Management ist der unterstützende Rahmen, der Menschen bei ihren Veränderungen begleitet.

Argumente für erfolgreiches Change Management sind:

der Projekterfolg ist wahrscheinlicher und somit der Return on Investment (ROI)

mit Widerständen wird sinnvoll umgegangen

für zukünftige Veränderungsprozesse wird Kompetenz aufgebaut

das SOLL ist das neue IST



Drei Perspektiven sind der Schlüssel zu den Benchmarks1

1. Perspektive:

Wie gelingt es Change Management und Geschäftsergebnisse zu verbinden?

Dabei muss die zentrale Frage beantwortet werden: Wie viel Prozent des Projektergebnisses sind davon abhängig, dass die Mitarbeiter ändern wie sie arbeiten? Denn wenn die Mitarbeitenden ihre Arbeitsweise nicht ändern, werden letztendlich die geplanten Veränderungsziele nicht erreicht.

2. Perspektive:

Wie können negative Konsequenzen abgeschwächt werden?

Veränderungen erzeugen Instabilität. Das birgt Risiken durch

zurückgehende Produktivität

erhöhten Widerstand

Dies kann so weit gehen, dass wertvolle Mitarbeiter abwandern, Kunden wütend reagieren, Widerstand aktiv betrieben wird. Viele gleichzeitige Veränderungen im Unternehmen verstärken diese Risiken.

3. Perspektive:

Wie wirkt Change Management auf die Finanzergebnisse?

Leitfragen sind:

Wie schnell sind die Mitarbeiter bereit und fähig, die neuen Systeme, Prozesse und Rollen anzuwenden?

Wie viele Mitarbeiter (der gesamten Belegschaft) identifizieren sich mit den neuen Lösungen und nutzen sie?

Wie gut erfüllen die einzelnen Mitarbeiter das Niveau das bei der Definition der Projektziele erwartet wurde?

Verbindung von Change Management und Geschäftsergebnis

Quelle: Prosci® 2014 Benchmark Data

Prosci® Studien belegen: ?Teilnehmer, mit einer hohen Change Management Effektivität, hatten 6 x höhere Chancen ihre Ziele zu erreichen bzw. zu überschreiten.? Und: ?Von 165 Studienteilnehmern, die von hervorragenden Ergebnissen berichten, erreichten 96% ihre gesetzten Ziele oder überschritten diese sogar.? (Prosci® 2014 Benchmark Data; Data from 2007, 2009, 2011, 2013)

Sie wollen wissen, wie nah Sie den Benchmarks für Ihr Change Management schon kommen?

Nutzen Sie den SIM Diagnose Workshop. An einem halben bis einen Tag kommt ein SIM Senior Partner zu Ihnen.

Gemeinsam

klären und beurteilen wir das aktuelle Umfeld für Ihr Veränderungsprojekt

analysieren wir Widerstände und klären die Haltung der wichtigsten Sponsoren

entwickeln wir ein Verständnis, in welchen Bereichen Change-Management ansetzen kann

definieren wir klare Handlungsfelder mit ersten Maßnahmenideen für einen Change Management Plan

überlegen wir, wie Change Management Pläne noch besser in die restlichen Aktivitäten des Projektteams integriert werden können.

Sie erhalten eine praxisgerechte Dokumentation der Resultate und können damit sofort loslegen. Weitere Informationen finden Sie im Flyer Benchmarking für Change Projekte.

SIM Trainer und Coaches begleiten seit über 20 Jahren Veränderungsprojekte als externe Berater. Dabei nutzen wir unsere Praxis als Führungskräfte des Mittelstands ebenso wie unsere Erfahrungen aus vielen Veränderungsprojekten und Branchen. SIM ist Prosci® zertifiziert und Mitglied der Prosci® Community. Damit nutzen unsere Kunden für ihre Change Projekte immer die ?Best Practices? der Prosci® Forschung.





Dies ist eine Pressemitteilung von

SIM Schein, Ibe Partnerschaftsgesellschaft Management Training&Coaching

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.09.2016 - 13:51

Sprache: Deutsch

News-ID 1401194

Anzahl Zeichen: 5527

Kontakt-Informationen:

Firma: SIM Schein, Ibe Partnerschaftsgesellschaft Management Training&Coaching

Stadt: Hanau





Diese Pressemitteilung wurde bisher 57 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung