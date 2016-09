Saarbrücker Zeitung: Krawalle in Bautzen - Linken-Abgeordnete Lay befürchtet "Wallfahrtsort für Neonazis" / mehr Polizei-Engagement gegen Rechts gefordert

(ots) - Die Bautzener Bundestagsabgeordnete der

Linken, Caren Lay, hat die örtlichen Polizeikräfte aufgefordert, sich

deutlich gegen die Neonazis in der ostsächsischen Stadt zu stellen.

"Für den Moment ist es dringend notwendig, dass genügend Polizei in

Bautzen ist, die sich dann auch klar gegen Rechts positionieren

muss", sagte Lay der "Saarbrücker Zeitung" (Samstag-Ausgabe).



" Nur so lässt sich verhindern, dass die Stadt zum Wallfahrtsort

für Rechtradikale und Neonazis wird", meinte Lay.



Zugleich wandte sich die Abgeordnete gegen einseitige

Schuldzuweisungen. "Es scheint zutreffend zu sein, dass zwar die

erste Flasche von Flüchtlingen geschmissen wurde, aber nachdem sie

von 80 Rechten belagert und provoziert wurden, die nur deshalb auf

den Kornmarkt kamen, um gezielt gegen die Anwesenheit der Flüchtlinge

zu demonstrieren", erläuterte Lay.



Nur von provozierenden Flüchtlingen zu reden, sei deshalb auch

"nur die halbe Wahrheit".







