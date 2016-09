ISO Professional Services präsentiert ausgezeichnete Lösung auf dem DSAG-Jahreskongress

(PresseBox) - ISO Professional Services präsentiert seine, mit dem Innovationspreis-IT gekürte Lösung Marlin Content auf dem DSAG-Jahreskongress. Vom 20.09.2016 - 22.09.2016 können sich interessierte Kongressteilnehmer im Nürnberg Convention Center, am Stand D9 von der Leistungsfähigkeit der Lösung überzeugen.

Viele Unternehmen sind mit einer schlechten Qualität ihrer Stammdaten konfrontiert. Zur nachhaltigen Verbesserung der Stammdatenqualität reichen punktuelle Maßnahmen nicht aus. Einzig erfolgversprechend ist hier eine durchgängige und prozessgestützte Strategie.

Marlin Content ist eine von der Initiative Mittelstand mit dem INNOVATIONSPREIS-IT prämierte Lösung. Gekürt werden hier besonders innovative Produkte und Lösungen für den Mittelstand. Für die unabhängige Fachjury sind Innovationsgehalt (Neuheit, Produktreife und Zukunftsorientierung), Nutzen (erkennbarer Nutzen, Auswirkung auf Profitabilität, Effizienzsteigerung) sowie Mittelstandseignung (Relevanz für KMU, Praktikabilität, Implementierung) ausschlaggebende Faktoren bei der Auswahl der Sieger.

Marlin Content bindet Informationsanbieter wie beDirect oder Bisnode an Ihr SAP ERP-System an. So kann der Anwender direkt bei der Eingabe neuer Stammdaten prüfen, ob das entsprechende Unternehmen existiert und den richtigen Geschäftspartner aus der Trefferliste auswählen. Er kann die validierten Stammdaten einfach übernehmen und diese abonnieren. Bei Übernahme der Legal Entity werden die Inhalte zusätzlich um Daten wie Firmierung, Mitarbeiterzahl oder UST-ID ergänzt. Die Stammdaten werden anschließend monatlich auf ihre Aktualität geprüft und über einen Push-Service in das SAP-System gespielt. Zusätzlich korrigiert Marlin Content auch Feldinhalte in das richtige Format, damit Sie diese problemlos im korrespondierenden SAP-Feld speichern können.

Neben Marlin Content bietet ISO Professional Services mit seiner Marlin Data Quality Suite ein ganzheitliches Portfolio für Datenqualität in SAP ? von Datenanreicherung, Adressvalidierung, Dublettenfindung, Compliance Check, Master Data Governance bis zum Master Data Management.



Mit über 330 SAP-Installationen bietet das Unternehmen eine zuverlässige Projektabwicklung und erstklassige Kompetenzen im Data Quality- und Master Data Management-Umfeld. Auch die Standardlösung Marlin Content, die schnell in das SAP-System implementiert werden kann, gehört dazu.



DSAG Jahrekongress, 20.09.2016 - 22.09.2016 Nürnberg, Nürnberg Convention Center, Stand D9



Die ISO Professional Services GmbH verfügt über Jahrzehnte lange Erfahrung in SAP Beratung und Hosting sowie IT-Infrastrukturdienstleistung. Die Kernkompetenzen umfassen den gesamten Lebenszyklus von SAP und Non-SAP Landschaften - vom Beraten, Einführen, Optimieren bis zum Betreiben. Der Betrieb kann dabei sämtliche Facetten umfassen, vom punktuellen Remote-Operating über Managed Services bis hin zum Full Outsourcing. Spezielles Know-how besteht im Data Quality Management großer Datenbestände, Data Governance sowie Datenintegration im Kontext Industrie 4.0. SAP Hosting und mehrere Produkte im Bereich Data Quality Management sind von SAP zertifiziert.

Seit 1979 agiert die ISO auf dem Markt und hat sich seither zu einem internationalen IT-Dienstleister entwickelt. Der Konzentration auf spezielle Märkte folgend, entstanden mehrere schlagkräftige und innovative Unternehmen unter dem Dach der ISO-Gruppe. Dazu zählen heute neben der ISO Professional Services, die ISO Software Systeme, die Software Engineering und Beratung erbringt, die ISO Travel Solutions, ein Experte für die Touristikindustrie und die ISO Recruiting Consultants, der Personaldienstleister mit IT-Fokus.

Die ISO-Gruppe ist ein TOP 100-Unternehmen. Diese Auszeichnung attestiert mittelständischen Unternehmen in Deutschland überdurchschnittliche Innovationskraft und -erfolge.

400 fest angestellte Mitarbeiter arbeiten an mehreren Standorten im gesamten Bundesgebiet sowie in Schwesterunternehmen in Österreich, Polen, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kanada. Die Unternehmen ISO Software Systeme, ISO Travel Solutions und ISO Professional Services der ISO-Gruppe mit Ihren Standorten in Nürnberg, München und Offenbach sind nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.

Weiterführende Informationen sind unter www.iso-gruppe.com erhältlich.





