Lässig-komfortabler Schick und wintertauglicher Style

Portland/Rotterdam. - In der neuen Damenkollektion Bridge City präsentiert KEEN einen stylischen, vielseitig einsetzbaren, stadtgerechten Modell-Mix von Halbschuhen, Booties und Stiefeln aus hochwerti

KEEN Bridge City

(firmenpresse) - Mit einer gelungenen Kombination aus modischem Appeal und zeitgemäßer Funktionalität schafft Frau mit ihr ganz problemlos den Übergang vom Tag zum Abend und hat immer einen idealen, leichtgewichtigen und super komfortablen Begleiter an ihrer Seite. Erkennungszeichen dieser Kollektion sind ganz unterschiedliche, wunderschöne Oberflächenstrukturen, kunstvolle Stickereien und aufwändige Detaillösungen.



Mit einem kompromisslosen Blick auf die Bedürfnisse moderner Abenteurerinnen ist eine Kollektion entstanden, die KEENs typische Merkmale, wie hybride Einsatzvielfalt und hohen Tragekomfort widerspiegelt, zugleich aber auch urbane Designelemente einfließen lässt. Hier finden junge, aktive und trendbewusste Frauen ihr ganz persönliches Lieblingsmodell, mit dem sie ihren individuellen Stil unterstreichen kann. Einen charakteristischen Stempel hat KEEN allen Modellen aus dieser Kollektion mit einem dezenten, geometrischen Prägedruckdesign auf den Lederschäften verpasst.



Das Obermaterial von East Side Bootie und Lower East Side Lace setzt sich zusammen aus geöltem Vollnarbenleder, Veloursleder sowie Textileinsätzen und bietet damit eine perfekte Mischung aus auffälligem Blickfang und höchstem Tragekomfort. Dieser wird noch unterstützt durch die asymmetrische Schnürung, die sich der Fußform anpasst und dadurch viel Flexibilität gewährt - auch beim Packmaß.



Für ein unmittelbares Wohlfühlen und eine langanhaltende Dämpfung sorgt das herausnehmbare PU-Fußbett, für viel reibungslose Bewegungsfreiheit das weiche, wendegenähte Baumwollgewebe-Futter.



Die Bridge City Kollektion umfasst mit Fremont Lace Tall WP und Fremont Zip WP auch zwei hochwertige Winterstiefel, deren erstklassiges und sehr strapazierfähiges Vollnarbenleder dank versiegelter Nähte wasserdicht ist. Bei kalten Außentemperaturen werden die Füße durch eine Isolierung aus 200 g KEEN.Warm und eine wärmereflektierende Decksohle kuschelig warm gehalten.





Über KEEN:

Über KEEN:

Inspiriert von der Liebe zu Outdoor widmet sich KEEN Inc. als Hersteller von hybriden Outdoor- und Freizeit-Produkten (wie Schuhe, Taschen und Socken) der Kreation von qualitativ hochwertigen Produkten, die den Lifestyle und die Outdoor-Abenteuer von aktiven Menschen rund um den Globus unterstützen. KEEN-Produkte sind im Internet, bei mehr als 5.000 stationären Händlern in über 60 Ländern, sowie in den KEEN Garage Markenstores in Palo Alto, Portland, Prag, Tokio und Toronto erhältlich, wo KEEN-Fans die komplette Markenvielfalt erleben können. Unternehmensaktivitäten und -kultur spiegeln ein hohes Engagement für den Aufbau einer starken Gemeinschaft und eines gesünderen Planeten wider, auf dem alle Menschen dem KEEN-Slogan "create, play, care" folgen können.

http://www.keenfootwear.com, http://twitter.com/Keen oder

http://www.facebook.com/keeneurope



