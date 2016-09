Speakers.direct - das neue Redner Portal

(firmenpresse) - Speakers.direct ist eine Plattform (http://speakers.direct), auf der Unternehmen aus einer Vielzahl von internationalen Rednern den perfekten Key Note Speaker finden und direkt buchen können - ohne die Zwischenschaltung einer Agentur.

Sei es ein Redner zum Thema Motivation, Leadership, Trends und Innovationen oder ähnliches - Speakers.direct führt Unternehmen und Redner direkt zusammen, aus jeder Preiskategorie und aus verschiedenen Ländern. Für Redner bietet sich die Möglichkeit, sich auf dem Redner Portal Speakers.direct mit ihrem Angebot einer internationalen Kundschaft zu präsentieren und direkt Aufträge zu generieren.

Ist die Registrierung kostenlos?

Die Registrierung bei Speakers.direct ist kostenlos - es ist keine Mitgliedschaft nötig. Bei einer Buchung/bei einem Auftrag über das Portal, fällt lediglich eine Provision in Höhe von 4% auf Ihr Honorar an.

An wen stelle ich meine Rechnung?

Ihre (Honorar)Rechnung stellen Sie direkt an den Kunden. Das Portal Speakers.direct ist lediglich eine Vermittlungsplattform, die Kunde und Redner zusammenbringt.



Für Unternehmen:

Ist die Registrierung kostenlos?

Die Registrierung bei Speakers.direct ist kostenlos - es ist keine Mitgliedschaft nötig.

Welche Kosten kommen auf mich zu?

Das Redner Portal Speakers.direct (http://speakers.direct)ist lediglich als Vermittlungsplattform tätig und für Unternehmen kostenlos. Bei der Buchung eines Redners über das Portal fallen das Honorar des Redners und eventuelle Reisekosten und Steuern an. Nach einer erfolgreichen Buchung über das Portal ist der Redner berechtigt, Ihnen eine Rechnung über die vereinbarte Leistung zu stellen.





Speakers.direct ist eine Plattform, auf der Unternehmen aus einer Vielzahl von internationalen Rednern den perfekten Key Note Speaker finden und direkt buchen können - ohne die Zwischenschaltung einer Agentur.

