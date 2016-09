Viel mehr als nur Beamer

Wie moderne Projektionslösungen völlig neue Wege der Präsentation eröffnen

(firmenpresse) - Beim Stichwort "Projektion" denken die meisten Menschen an einen schlichten Beamer und eine Leinwand. Die große Vielfalt der Projektionslösungen sowie die verschiedenen Technologien, Leistungen, Anwendungs- und Einbaumöglichkeiten, vor allem für den Einsatz im Geschäftsalltag, kennen jedoch nur wenige. TASTEONE Medientechnik plant und realisiert maßgeschneiderte Projektionslösungen für Unternehmen - und begeistert immer wieder aufs Neue mit innovativen Ideen.



"Veranstaltungssäle, Konferenz- und Vorstandsräume, Besprechungszimmer - in nahezu jedem Unternehmen gibt es Anlässe für Präsentationen", weiß Geschäftsführerin Rita Braches. "Dabei sind Unternehmen und Organisationen auf Lösungen angewiesen, die die Inhalte in perfekter Qualität wiedergeben und sich auch optisch ästhetisch in das Gesamtbild der Räume einfügen."



Um die passende Projektionslösung zu finden, nehmen sich die Experten von TASTEONE Medientechnik Zeit für eine umfassende Bedarfsanalyse und Beratung. Welche Lichtverhältnisse herrschen vor Ort und wieviel Lumen sind optimal? Welche Auflösung wird gebraucht? Soll unter Umständen auf eine gewölbte Fläche projiziert werden? Sind eine Leinwand, eine Raumwand, ein Whiteboard, Displays oder Monitore am besten geeignet? Diese und viele weitere Fragen werden berücksichtigt und geklärt. "Selbst bei der Implementierung eines Standardprojektors, den viele als Beamer kennen gibt es vielfältige Optionen hinsichtlich Lichtleistung, Baugröße etc."



Die kontrastreichsten und qualitativ besten Ergebnisse werden mit der Rückprojektion erzielt, die unter Verwendung von Scheibensystemen selbst bei Tageslicht eine perfekte Darstellung erlauben, ohne dass der Raum abgedunkelt werden muss. Je nach System können Bilder damit sogar frei im Raum schweben oder beispielsweise aus einem einfachen Schaufenster eine interaktive Erlebnisfläche machen. "Was im Einzelfall möglich ist, hängt unter anderem von der Bildgröße, dem Vorhandensein eines rückwärtigen Raumes und vom Budget ab", so Rita Braches. Auch Geräuschpegel, Betriebssicherheit, Schnittstellen und mehr sind zu berücksichtigen.





Vor allem mobile Projektoren werden aufgrund ihrer Flexibilität und ihrer inzwischen hohen Performance immer stärker nachgefragt. Es gibt sie in vielen verschiedenen Geräteformen,



Designs und Leistungsstufen, so dass selbst Großbildprojektionen von außergewöhnlicher Qualität wiedergegeben werden können. "Natürlich bedienen wir auch ebenso viele Unternehmen, die fest installierte Projektoren benötigen, weil aufgrund ihrer Anforderungen eine standardisierte und betriebssichere Lösung in einem Konferenz- oder Schulungsbereich gewünscht wird", so Rita Braches.



Unabhängig von der gewählten Projektionslösung legt TASTEONE Medientechnik besonderes Augenmerk auf den verdeckten Einbau. Ob fest oder ausfahrbar unter der Decke, in Tischanlagen, in abgehängten Lichtinstallationen oder als Rückprojektion - die Lösungen fügen sich immer ästhetisch in das Design- und Interieur-Konzept der Umgebung ein.



Auf http://www.tasteone-medientechnik.de sind ausführliche Informationen auch zu Themen wie Konferenzraum Möbel, Großbildprojektion und mehr erhältlich.







Als kompetenter Dienstleister plant und installiert TASTEONE Medientechnik seit 2003 gesamtheitliche Lösungen für die Bereiche Präsentation, Kommunikation, Information und Interieur. Die Leidenschaft für innovative Technik, sowie Begeisterung für neue Herausforderungen, sind der Schlüssel für individuelle Unternehmenslösungen. TASTEONE analysiert den Bedarf und entwickelt individuell zugeschnittene Lösungen, die auf Wunsch Medientechnik und Interieur zu einem perfekten Gesamtbild vereinen.



Mit einem professionellen Team aus Projektmanagement, Technik und Vertrieb werden vom Stammsitz in Leverkusen aus maßschneiderte Konzepte in ganz Deutschland realisiert. Von der eingehenden Beratung, Planung und Installation über die anwenderspezifische Sonderlösung bis hin zur bereichsübergreifenden Koordination erhalten Kunden die komplette Leistung aus einer Hand. Service ist für die Mitarbeiter der TASTEONE Medientechnik GmbH nicht nur ein abstrakter Begriff, sondern wird von ihnen tatsächlich gelebt. Nach der Installation sorgen zum Beispiel eine detaillierte Einweisung, eine 24h-Service-Hotline sowie zuverlässige Wartung für eine langfristig sichere Funktionalität.



TASTEONE Medientechnik GmbH

