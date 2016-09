Karl Kübel Preis 2016 an Peter Maffay vergeben

Peter Maffay ist heute in Bensheim mit dem Karl Kübel Preis 2016 ausgezeichnet worden. Dietmar Heeg Medienpreis an zwei Preisträger verliehen.

M. Wilkes, I. Onken, S. Mistele, P Maffay, K. Bergner, M. Bruch (©KKS/Thorsten Gutschalk)

(firmenpresse) - 1990 wurde der Karl Kübel Preis zum ersten Mal vergeben, insgesamt 15 Mal an Initiativen aus dem Bereich Kind und Familie. Seit 2015 zeichnet die Karl Kübel Stiftung mit dem Preis prominente Persönlichkeiten für ihr überdurchschnittlich hohes Engagement für Kinder und Familien aus. In seiner Rede sagte Maffay: "Kinder haben es nicht in der Hand, in welche Lebensumstände sie hineingeboren werden. Wir helfen Kindern, die in Not geraten sind." Das Preisgeld, betonte der Musiker, werde in die Peter Maffay Stiftung fließen. Seit 2000 kümmert sich Maffay mit seiner Stiftung in verschiedenen Ländern um benachteiligte und traumatisierte Kinder und nennt dies "eine Herzensangelegenheit". Die Stiftung bietet den Kindern und Jugendlichen Schutzräume. Dabei spielt Tabaluga, der kleine grüne Drache, zwei wichtige Rollen. Tabaluga steht für Musik, die Klein und Groß ansprechen möchte, er ist aber "auch ein Symbol für diejenigen Werte, die unserer Stiftung wichtig sind: Freundschaft, Toleranz, Gewissenhaftigkeit, Achtsamkeit und Verantwortung für unsere Umwelt und unsere Mitmenschen", betonte Maffay. "Peter Maffay zeigt seit vielen Jahren, dass man persönlichen Erfolg auch mit Benachteiligten teilen kann und damit beispielhaft gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt. Die Karl Kübel Stiftung würdigt mit der Preisverleihung an Peter Maffay vor allem seinen persönlichen Einsatz für Kinder, die auf der Schattenseite des Lebens groß werden", begründete der Stiftungsratsvorsitzende Matthias Wilkes die Entscheidung. Neben dem Karl Kübel Preis 2016 hat die Karl Kübel Stiftung zum zweiten Mal den mit insgesamt 10.000 Euro dotierten Dietmar Heeg Medienpreis vergeben. Dieser würdigt Medienbeiträge, die Kinder und Familien in besonderer und beispielhafter Weise in den Mittelpunkt ihrer Berichterstattung stellen. In diesem Jahr lautete das Thema "Familien haben Talente". Vergeben wurden zwei gleichwertige Preise an: Insa Onken für ihren TV-Beitrag "Safet tanzt" sowie Michaela Bruch und Dr. Klaus Bergner für ihren gemeinsamen TV-Beitrag "Liebe macht stark - Ein Paar lässt sich nicht unterkriegen". Vertreter der Fachjury Tobias Kämmerer von hr3 sowie Marc Wilhelm von Hitradio FFH zeigten Auszüge aus den Gewinner-Beiträgen und überreichten gemeinsam mit Matthias Wilkes die Preise an die strahlenden Sieger. 67 Bewerbungen waren für den Medienpreis eingegangen.





Die Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS) wurde 1972 vom Unternehmer Karl Kübel (1909-2006) gegründet. Seither ist es ihr Ziel, die Lebensverhältnisse benachteiligter Kinder und Familien aus besonders bedürftigen Bevölkerungsgruppen nachhaltig zu verbessern. Durch die Unterstützung von Eltern und Familien in unterschiedlichen Kulturen trägt die Stiftung zu einer umfassenden Entwicklung ihrer Kinder insbesondere in den ersten drei Lebensjahren bei. Die KKS fördert ein kinder- und familiengerechtes Lebensumfeld, erkennt Herausforderungen für das Leben von Familien und entwickelt ein hierzu notwendiges gesellschaftliches Klima mit.



