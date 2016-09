"Respektiere die Demokratie / Respektiere die Menschen"

Respect Democracy | Respect People

(firmenpresse) - Der gescheiterte Putschversuch am 15. Juli hatte dazu geführt, dass viele Menschen auf die Straße gingen und gegen den Putsch demonstrierten. An großen öffentlichen Plätzen versammelt, zeigten die Menschen der ganzen Welt ihren Zusammenhalt und ihre Entschlossenheit.

Diverse Vereine, Parteien, Clubs oder Organisationen schlossen sich unabhängig von ihren sonstigen, zum Teil gegensätzlichen Interessen zusammen und drückten gemeinsam ihre Haltung dem versuchten Putsch gegenüber aus. Die Bilder in den türkischen Medien zeigten, dass die Situation in mehreren Städten ähnlich aussah. Selbst die größten Parteien handelten - unabhängig von ihren einzelnen Interessen - im Sinne der Demokratie.

Dies nimmt eine Gruppe türkischer Unternehmer als Anlass und startet eine Werbekampagne für die Demokratie in der Türkei. Einige türkische Geschäftsleute kamen zusammen, um der Welt anhand von Kurzfilmen zu demonstrieren, dass die türkische Bevölkerung die Demokratie unterstützt und sich dafür stark einsetzt.

Die Gruppe stellte ein Budget zusammen und finanzierte bisher 5 Videoklips zum Thema, die auf Internet-, Nachrichten- und Social Meida -Portalen zu sehen sind.

Die Filme sollen der Weltbevölkerung deutlich machen, dass die türkische Bevölkerung im Gegensatz zu allen Spekulationen und Fragen, die sich aufwarfen, weiterhin die Demokratie in ihrem Land vehement verteidigt.

Von der Idee bis zur Verwirklichung wurde das Projekt von dem Unternehmer Ibrahim Halil Korkmaz, einigen weiteren türkischen Unternehmern und dem Regisseur Cagatay Karacizmeli begleitet.



