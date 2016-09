WEDA Fermi 4PX gewinnt Innovationsstern auf der SPACE



Alles nach Mischplan mit der Fermentationssoftware



WEDA Dammann & Westerkamp ist am 13. September für seine Fermentationssoftware Fermi 4PX mit dem renommierten Innovationsstern in der Kategorie Schweine- haltung ausgezeichnet worden. Der begehrte Preis wurde dem Stalleinrichter aus dem niedersächsischen Lutten im Rahmen der SPACE, der französischen Leitmesse für die moderne Tierhaltung in Rennes, verliehen.

(firmenpresse) - Bei Weda zeigen sich die Verantwortlichen gleichermaßen geehrt und erfreut über das positive Urteil der unabhängigen Fachjury aus Agrar-Journalisten, Wissenschaftlern und Technikern: Fermi 4PX sei in besonderem Maße geeignet, die Prozesse einer Flüssigfütterungsanlage mit Fermentation vollautomatisch zu steuern und zu überwachen, sodass die gesundheitsfördernde Fermentation sicher gelingt.



Unter dem Strich spart die Innovation den Anlagenbetreibern Arbeit, Zeit und Geld. Der Grund: Fermi 4PX errechnet die exakten Mengen der Futterkomponenten, sowie deren Mischverhältnis und erstellt einen Mischplan. Aufwendige Anpassungen sowie Komponenten-, Temperaturberechnungen und Kontrollen sind somit nicht mehr notwendig. Stattdessen warnt das System den Bediener frühzeitig, wenn nicht alles nach Mischplan läuft. Die notwendigen Korrekturen können dann noch rechtzeitig vorgenommen werden.



„Der Preis bestätigt uns in unserem Bestreben, auf die Fermentation und Innovationen im Fermentationsprozess zu setzen“, betont Jan Bernd Diekhaus-Röttger, Vertriebs- und Marketingleiter der WEDA Dammann & Westerkamp, und verweist darauf, dass der Einsatz von fermentiertem Futter in der Schweinehaltung zahlreiche Vorteile hat.



Neben der steigenden Tiergesundheit sind dies vor allem sinkende Futter- und Gesundheitskosten sowie nicht zuletzt die Schonung der Umwelt. „Alle diese Vorteile können jetzt mit der Fermi 4PX Software in vollem Umfang genutzt werden, da ein derart umfassendes Softwarepaket auf dem Markt für Fütterungsrechner bislang noch nicht erhältlich war“, bilanziert Jan Bernd Diekhaus-Röttger. So gesehen handelt es sich bei der WEDA-Software also nicht nur um eine Innovation, sondern um eine nachhaltige Unterstützung für Mensch und Tier.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://Weda.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Seit über 80 Jahren steht der Name WEDA für Innovation und Beständigkeit. Gegründet als Unternehmen zur Herstellung von Holzgasgeneratoren ist die Dammann & Westerkamp GmbH (WEDA) mit über 130 Mitarbeitern am Hauptsitz in Lutten inzwischen Weltmarktführer im Bereich der Flüssigfütterung. WEDA besitzt Standorte in knapp 50 Ländern auf allen Kontinenten.



In seiner Funktion als Komplettanbieter für die moderne Schweinehaltung bedient WEDA neben den Bereichen Fütterungstechnik und Stalleinrichtung auch die Segmente Klimatechnik und Güllebearbeitung. WEDA hält über zwei Dutzend Patente.



Im Jahr 1996 erhielt WEDA als erstes Unternehmen der Branche die Zertifizierung nach der internationalen Qualitätsnorm DIN EN ISO 9000 ff. Die Firmen WEDA und Erich Stallkamp ESTA GmbH gründeten 2001 das Unternehmen WELTEC BIOPOWER GmbH.

Dies ist eine Pressemitteilung von

PRSchulz

Leseranfragen:

Angelika Engl

Marketing

Phone: +49 4441.8705.68

Email: a.engl(at)weda.de

PresseKontakt / Agentur:

Angelika Engl

Marketing

Phone: +49 4441.8705.68

Email: a.engl(at)weda.de

Datum: 16.09.2016 - 16:29

Sprache: Deutsch

News-ID 1401239

Anzahl Zeichen: 2241

Kontakt-Informationen:

Firma: PRSchulz

Ansprechpartner: Oliver Schulz

Stadt: Bornheim

Telefon: 02227-900981



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 16.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung