Photokina 2016: Flóra Borsi und Selfie-FineArt Contest

Tecco lädt unter dem Motto: »Post it for Now – Print it Forever!« auf seine Gallery ein

»Post It For Now, Print It Forever!« – Tecco lädt auf seinen Photokinastand (3.1/C34) ein.

(firmenpresse) - Der Papierpionier Tecco lädt zur Photokina 2016 (20. bis 25. September) auf seinen Stand (Halle 3.1, Standnummer C34) ein.



Exklusiv auf dem Tecco-Stand präsentiert Flóra Borsi, Shooting Star der Visual-Artist-Szene, ihre neuesten Kunstwerke, unter anderem drei neue Bilder der weltweit beachteten Selbstportrait-Serie „ANIMEYED“, gedruckt auf Tecco-FineArt und -Barytpapieren im Großformat.



Aufforderung zum Mitmachen

Tecco lädt dazu ein, außergewöhnliche Selfies zu posten und Photokina-Tickets zu gewinnen. Hashtag: #Teccoselfie2016. Zusätzlich erhalten die Gewinner einen Druck ihres Selfies auf dem Stand.



Aufforderung zum Druck

Zu sehen und zu fühlen gibt es wieder eine Menge an Papieren und Printprodukten. Tecco ruft seine Besucher auf, ihre Bilder nicht nur zu speichern, sondern selber zu drucken. Dementsprechend lautet Teccos Slogan: »Post it for Now, Print it Forver!«.

Do It Yourself – Die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten von Inkjetpapier



Darüber hinaus demonstriert man, was man alles mit Inkjetpapieren machen kann: Neben den Drucken für Bildrahmen oder zum Aufziehen sind die bedruckten Inkjetpapiere Ausgangsmaterial für ganz unterschiedliche Produkte. Dazu gehören: Postkarten, Klappkarten, gebundene Bücher, Schraubalben, Spiralalben, Leporellos, Aufkleber und vieles mehr. All dies kann der Fotograf, Grafiker oder Künstler mit seinem eigenen Inkjetdrucker ganz individuell selber kurzfristig produzieren.



Zertifizierung: Das System »Tecco Certified Print Center«

Tecco stellt auch seine neue Zertifizierung vor: »Tecco Certified Print Center«. Bei diesem System kann sich der Druckdienstleister von Tecco zertifizieren lassen. Diese Zertifizierung bescheinigt ihn als qualifizierten Druckdienstleister. Alle Fragen rund um das Thema »Tecco Certified Print Center« beantworten die beiden Produktmanager Rainer Manger und Max Angerbauer und das Tecco-Messeteam auf dem Stand.



Informationen zu Tecco



Der Papierpionier Tecco ist ein weltweit operierender »Global Player« in der Papierindustrie. Partnerschaften mit namhaften Konzernen, bedeutenden Künstlern, Fotografen und Musikern sowie das Setzen von Maßstäben und Standards brachten ihm die Mitgliedschaft im renommiertesten Fotoverband der Welt, Großbritanniens »Royal Photographic Society« (RPS), ein.



Heute gilt Tecco als Innovationsgeber und Trendsetter für den Markt der Foto-, Fine-Art-, Proofing- und LFP-Papiere. Die Medien haben sämtliche international relevanten Zertifizierungen: Fogra, SWOP, GraCol, Henry Wilhelm Research sowie die Umweltzertifikate FSC und PEFC.



»Post It For Now, Print It Forever!« – Tecco lädt auf seinen Photokinastand (3.1/C34) ein.



http://www.tecco.de; http://www.tecco-photo.de; http://www.facebook.com/teccopaper; http://www.blog.tecco.de





http://www.tecco.de



