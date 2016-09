Frost & Sullivan zeichnet Interactive Intelligence für das schnellste Wachstum bei Cloud Contact Centern 2016 aus

Interactive Intelligence

(firmenpresse) - Frankfurt, 15. September 2016 – Interactive Intelligence Group Inc. (Nasdaq: ININ), weltweit führender Anbieter von Cloud Services für Customer Engagement, Communications und Collaboration, hat von Frost & Sullivan den „North American Cloud Customer Contact Center Applications Growth Excellence Leadership Award 2016“ erhalten. Laut Frost & Sullivan wurde Interactive Intelligence damit für „seine Vorreiterrolle beim Wachstum im Contact Center-Markt, die umfassenden und wettbewerbsfähigen Funktionen der Produkte und die hervorragende Unterstützung der Kunden“ ausgezeichnet.



Als Begründung hebt Frost & Sullivan die Wachstumsstrategie von Interactive Intelligence hervor, bei der vor allem die aktuelle PureCloud-Plattform dieses Wachstum beschleunigt. „Mit PureCloud hat das Unternehmen ein vollständiges, disruptives Angebot für Contact Center und Business-Kommunikation auf den Markt gebracht, das einfach, skalierbar und erschwinglich ist. Damit wird das Unternehmen den Contact Center-Markt verändern." PureCloud baut auf die Micro-Service-Architektur von Amazon Web Services (AWS) auf.



Die Analysten von Frost & Sullivan attestieren Interactive Intelligence, dass das Wachstum aufgrund seiner gesunden Roadmap mit stetigen Produktverbesserungen aufrechterhalten wird: "Das Unternehmen greift aktuelle Anforderungen der Kunden auf und stellt Lösungen für die Kundenbedürfnisse durch die kontinuierliche Entwicklung seiner Communications-as-a-Service (CaaS)-Lösung sowie seiner PureCloud-Plattform bereit."



Besonders gelobt wurde Interactive Intelligence für die Kundenorientierung. In der Begründung heißt es: "Das Ziel von Interactive Intelligence ist es, von Anfang an die komplette Bandbreite der Anforderungen des Geschäfts seiner Kunden zu verstehen. So wird sichergestellt, dass die Lösung die Bedürfnisse der Kunden abbildet und auch in die Zukunft mitwachsen kann."



Der Frost & Sullivan North American Cloud Customer Contact Center Applications Growth Excellence Leadership Award wird jährlich an einen Anbieter vergeben und basiert auf dessen Leistungen im Vergleich mit den Mitbewerbern. Bewertet werden folgende Bereiche: Wachstumsstrategie, Marktwachstum im Vergleich zum Gesamtmarkt, Preis und Leistung, Nachhaltigkeit des Wachstums, Kundenzufriedenheit und Markenwert.





Der Frost & Sullivan North American Cloud Customer Contact Center Applications Growth Excellence Leadership Award 2016 Report kann im Internet heruntergeladen werden: https://www.inin.com/content/2016-north-american-cloud-contact-center-applications-growth-excellence-leadership-award.



Interessenten können PureCloud an mehreren Terminen live in einer Online-Vorführung kennenlernen. Die Anmeldung erfolgt unter http://c3.inin.com/engage-demo-germany.



Mehr zu dem Thema PureCloud erfahren Sie unter https://www.inin.com/de/customer-engagement/cloud-contact-center.

Dort können Sie PureCloud auch kostenlos testen.



Hinweis: Um unparteiisch zu sein und um die Interessen der Mitbewerber zu wahren, teilt Frost & Sullivan die Namen der verglichenen Unternehmen nicht mit.





Über Interactive Intelligence

Interactive Intelligence (NASDAQ: ININ) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Cloud-Services für Customer Engagement, Communication und Collaboration. Interactive Intelligence hilft Kunden, ihren Kundenservice zu verbessern, ihre Produktivität zu steigern und ihre Kosten zu senken. Mit 22 Jahren Erfahrung in der Entwicklung zahlreicher Brancheninnovationen, über 100 angemeldeten Patenten und mehr als 6.000 Kundenimplementierungen weltweit ermöglicht Interactive Intelligence einen schnellen Return on Investment sowie optimale Zuverlässigkeit und Sicherheit. Interactive Intelligence ist der einzige Hersteller, der von den Top-Analysten weltweit als führend im Bereich der Cloud- wie der Vor-Ort-Systeme für Contact Center angesehen wird. Interactive Intelligence beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter weltweit. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Indianapolis, Indiana, USA. Die deutsche Niederlassung ist in Frankfurt am Main. Weitere Informationen finden Sie unter www.inin.com/de



Kontakt

Interactive Intelligence

Maria Peschek

Marketing Manager - DACH

Tel. & Fax +49 (0)69 951 066 328

maria.peschek(at)inin.com

www.inin.com/de



Pressebetreuung

Muehlhausen Marketing und Kommunikation

Rüdiger Mühlhausen

Tel.: +49 (0) 8024 6499974

ruediger.muehlhausen(at)muehlhausen-marketing.de

www.muehlhausen-marketing.de





http://www.inin.com/de



Firma: Interactive Intelligence

Ansprechpartner: Maria Peschek

Stadt: Frankfurt

Telefon: (0)69 951 066 328



