Variabel einsetzbar: Duschlösungen von CONTI+

(PresseBox) - So unterschiedlich die Anforderungen von öffentlichen und gewerblichen Einrichtungen an die Duschausstattung sind, so vielfältig ist das Sortiment des Sanitärspezialisten CONTI+. Die große Auswahl umfasst Brauseköpfe für die Wand- und Deckenmontage, die sich durch ihre hochwertige Verarbeitung in Edelstahl und Chrom auszeichnen. Die Produkte eignen sich für unterschiedliche Anwendungsbereiche und sind sowohl mit geringen Durchflussmengen zum Wassersparen als auch mit hohen für ein besonders komfortables Duscherlebnis verfügbar.

Komfort-Shower CONHEAD

Wellness-Feeling pur bietet der Stachelbrausekopf CONHEAD mit wahlweise 120 oder 250 Millimeter Durchmesser. Beim Duschen erzeugt er einen angenehmen Massageeffekt, der ihn für den Einsatz in Fitness-Studios oder Thermalbädern prädestiniert. Der Mehrlochbrausekopf ist zur Deckenmontage geeignet; seine schwere, massive Messingausführung macht ihn ausgesprochen robust und vandalensicher. Die Reinigung gestaltet sich dank verchromter Oberfläche besonders leicht. Auch die Stacheln sorgen für einen zusätzlichen Vorteil: So sind die Düsen nicht wie bei herkömmlichen Mehrlochbrauseköpfen nach innen, sondern nach außen gerichtet. Dadurch können Verkalkungen leichter entfernt werden. In Verbindung mit dem aerosolarmen Wasserstrahl erhöht sich so die Sicherheit und Hygiene für Betreiber und Nutzer.

CONHEAD Handbrausegarnitur

Ein bequemes Handling beim Duschen bietet die CONHEAD Handbrausegarnitur. Dank ihrer Antikalkdüsen in hygienischer Einstrahlausführung und der glatten, verchromten Oberfläche lässt sie sich besonders leicht reinigen. Eine massive Brausestange aus nichtrostendem Stahl sorgt für Sicherheit und Halt während des Duschens; die fein mattierte Oberfläche setzt dabei auch im öffentlichen Sanitärbereich Akzente. Der stufenlos verstellbare Handbrausehalter kann sicher und leicht mit einer Hand verschoben werden. In Kombination mit dem ergonomisch geformten Bügelgriff entsteht so ein rundum positives und komfortables Duscherlebnis. Durch die stabilen Wandhalterungen aus Aluminium mit verdeckter Befestigung und den Abdeckblenden aus Edelstahl garantiert die CONHEAD Handbrausegarnitur auch in Vandalismus gefährdeten Einrichtungen Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.



Höchste Sicherheit mit CONHEAD-SHORTY

Eine besonders sichere Lösung in Duschbereichen, in denen ein hohes Vandalismus und Suizidrisiko besteht, bietet CONHEAD-SHORTY. Der oben abgerundete Düsenbrausekopf mit aerosolarmen Brausestrahl verfügt über einen integrierten Durchflussmengenreglers mit 0,15 l/s und sorgt so gleichzeitig für optimale Wassereinsparung und ein rundum positives Duscherlebnis. Dank seiner massiven, verchromten Metallausführung und seiner nicht sichtbaren, diebstahlsicheren Befestigung ist der Brausekopf ausgesprochen robust und vandalensicher.















CONTI Sanitärarmaturen GmbH

