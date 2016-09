Besponsor.de – Sponsoring für kleine und mittelständische Unternehmen

(firmenpresse) - Beim Thema Sponsoring denken viele zunächst an die Fußball-Weltmeisterschaft, an bekannte Sportausrüster und große Automarken… ein Erfolgskonzept für Vereine und Sponsoren, das lange großen Unternehmen vorbehalten war.

Mit besponsor können nun auch kleine und mittelständische Unternehmen vom Sponsoring profitieren. Mit diesem neuen Portal können nun Unternehmen die Bereiche Werbung und Marketing mit der Unterstützung eines Vereines oder Projektes verbinden. Sie können sich sozial engagieren und gleichzeitig den Bekanntheitsgrad Ihres Unternehmens erhöhen.

Mit dem Abschluss einer Sponsorschaft auf besponsor kann sich das Unternehmen umfangreich vorstellen, angefangen von einem Unternehmensprofil, welches sowohl im Sponsorverzeichnis, aber auch auf der Seite des unterstützen Vereines erscheint, bis hin zu News, Terminen und eigenen Angeboten.



Diese Sponsorschaft kostet jährlich 60,00 Euro zzgl. MwSt, wovon 30,00 Euro an den unterstützten Verein fließen. Das Unternehmen kann aber auch diesen Betrag beliebig erhöhen, um dem Verein noch weiter zu unterstützen.



Für Vereine und Projekte ist die Nutzung des Portales besponsor kostenfrei. Um Sponsoren für sich zu gewinnen, müssen sie lediglich ein Profil anlegen, in dem der Verein oder das Projekt beschrieben werden. Zusätzlich können Vereine und Projekte über Neuigkeiten berichten und Termine in den Veranstaltungskalender einstellen.



Zusätzlich zu den Sponsorschaften bietet besponsor auch die Möglichkeit für Vereine, Spenden im Rahmen des Charity-Shoppings zu sammeln.

Die Idee dahinter ist so einfach wie genial. Seit Jahren kaufen kontinuierlich immer mehr Menschen immer mehr Produkte im Internet ein. Genau das macht sich besponsor im Sinne von Vereinen und gemeinnützigen Projekten zunutze. Bei jedem Einkauf in einem Partnershop von besponsor wird eine Prämie generiert, die einem Verein oder Projekt gespendet wird. Dabei entstehen für die Online-Käufer keine weiteren Kosten. Sie müssen lediglich die Produkte bezahlen, die sie ohnehin kaufen wollten. Dadurch schafft der Service von besponsor.de im Endeffekt für alle Beteiligten eine Win-win-Situation.









