Champagne D. Rock auf dem Canstatter Wasen und Oktoberfest München

(firmenpresse) - Exklusiv in der SchwabenWelt Stuttgart auf dem Canstatter Wasen und zum Oktoberfest im Bachmaier Hofbräu München, kann man dieses Jahr die komplette Produktpalette von Champagne D. Rock genießen.



Am Sonntag den 02.10.2016 erwartet Sie zwischen 10 - 15 Uhr ein Diamond Glamour Brunch der Extraklasse. Mit einem Glas Champagne D. Rock for free und sensationellen Flaschenpreise steht einer einmaligen Veranstaltung nichts mehr im Wege. Hugo Bachmaier - Inhaber Bachmaier Hofbräu - und Christoph Hofmann von Champagne D. Rock freuen sich auf einen unvergesslichen Tag.



Die Canstatter Wasen findet in Stuttgart vom 23.09.2016-09.10.2016 statt. Exklusiv in der SchwabenWelt können Sie dieses Jahr die Luminous Editions von Champagne D. Rock durchkosten.

Vom D.Rock Gold, Rosé, Blanc de Blancs bis zur neuen D. Rock Glacier ist für jeden Geschmack, nicht nur optisch, was dabei. Gleichzeitig wird die weltweit größte Champagner Rosé Flasche Melchisedec 30 Liter geöffnet.



"Nun sind unsere Champagner endlich auch in Deutschland angekommen", so Christoph Hofmann von Champagne D. Rock, welcher sehr positiv in die Zukunft blickt. Neben Europa und Asien ist man mittlerweile sogar schon kurz vor der Markteinführung in Afrika und in den USA.



Unter www.d-rock.eu können Sie sich über alle Produkte sowie die weitere Reise von Champagne D. Rock informieren.



www.d-rock.eu



HoLa Diamond GmbH

Josef-Nawrocki-Straße 34, 12587 Berlin

