Der Finne Pietari Inkinen wird neuer Chefdirigent der Deutschen Radio Philharmonie ab der Saison 2017/18 (FOTO)

Neuer Chefdirigent der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken

Kaiserslautern (DRP) wird Pietari Inkinen. Der Finne tritt seine

vierjährige Amtszeit mit Beginn der Saison 2017/18 an. Er folgt dem

Briten Karel Mark Chichon, der die Position nach sechs Jahren an der

Spitze des Orchesters abgibt.



Inkinen: Bindung weiter stärken



"Ich freue mich riesig, neuer Chefdirigent der Deutschen Radio

Philharmonie zu werden", bekräftigt Pietari Inkinen. "Seit unserer

ersten Zusammenarbeit im Jahr 2010, fühle ich mich den Musikerinnen

und Musikern des Orchesters sehr eng verbunden. Ich bin froh, dass

wir diese Bindung jetzt weiter stärken können. Unsere letzten

gemeinsamen Konzerte vor einigen Monaten waren für mich so aufregend

und eine solche Freude, dass ich ganz sicher bin: Wir haben viele

wunderbare Momente vor uns."



SR-Intendant Kleist: Inkinen wird Weiterentwicklung der DRP

vorantreiben Die Intendanten des Saarländischen Rundfunks und des

Südwestrundfunks, Professor Thomas Kleist und Peter Boudgoust,

äußerten sich sehr zufrieden: "Es war beindruckend mitzuerleben, mit

welcher Inspiration und Frische Pietari Inkinen in diesem Frühjahr

Beethovens 5. Sinfonie mit der Deutschen Radio Philharmonie im

Konzert realisierte", sagte Kleist. "Er hat die Gabe, die emotionale

Kraft, die der klassischen Musik inne wohnen kann, vollends zur

Entfaltung zu bringen. Mit seiner enormen internationalen Erfahrung

wird er die Weiterentwicklung unseres großartigen Orchesters

vorantreiben. Wir freuen uns, ihn als künftigen Chefdirigenten

gewonnen zu haben."



SWR Intendant Boudgoust: Weiterhin Musikgenuss auf höchstem Niveau

Und Peter Boudgoust unterstreicht: "Mit Pietari Inkinen übernimmt ein

junger, aber längst weltweit erfahrener und hoch geschätzter Dirigent

die künstlerische Leitung der Deutschen Radio Philharmonie. Seine



ganze Erfahrung aus der Arbeit mit anderen Spitzenorchestern und

Top-Solisten wird in die Arbeit mit der Deutschen Radio Philharmonie

fließen. Mit Inkinen an der Spitze ist klar, dass das Ensemble

weiterhin Musikgenuss auf höchstem Niveau bietet - sowohl live im

Konzert als auch in den Programmen von SR und SWR."



Orchestervorstand: Freuen uns auf Ära Inkinen "Dass Pietari

Inkinen unser neuer Chefdirigent wird, freut uns sehr", so der

Orchestervorstand der Deutschen Radio Philharmonie. "Wir sind

sicher, dass dies eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit wird, wenn

unser Orchester das Chefdirigat dieser jungen, dabei international so

arrivierten und renommierten Künstlerpersönlichkeit anvertraut. Wir

danken den Intendanten des SR und SWR, die dies möglich gemacht

haben. Die DRP-Musikerinnen und Musiker freuen sich auf die Ära

Inkinen, auch unser Publikum darf sich auf einen spannenden neuen

Abschnitt freuen. Wir danken Maestro Chichon für sechs von großen

Höhepunkten geprägten Jahre."



SWR Landessenderdirektorin Schelberg: Inkinen wird dem Orchester

gut tun Und die SWR Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz Simone

Schelberg ergänzte: "Der noch sehr junge Pietari Inkinen mit seiner

frischen, herzhaften Art, der genauso innovativ wie im besten Sinne

konservativ, genauso modern und zeitgemäß wie klassisch, genauso

fortissimo wie pianissimo sein kann, wird dem Orchester sehr gut tun.

Wir freuen uns heute schon darauf, wenn wir ihn dann als etablierten

Chefdirigent der DRP bald bei einem Neujahrskonzert in Mainz erleben

dürfen."



Als Gastdirigent leitet Pietari Inkinen zahlreiche namhafte

Orchester, darunter das Los Angeles Philharmonic Orchestra, das

Concertgebouw Orchestra Amsterdam, das BBC Symphony Orchestra, das

Gewandhausorchester Leipzig, das City of Birmingham Symphony

Orchestra und das Orchestre Philharmonique de Radio France. In seiner

achtjährigen Amtszeit als Chefdirigent, machte Pietari Inkinen das

New Zealand Symphony Orchestra international erfolgreich und

katapultierte sich selbst in die erste Riege junger Dirigenten. Seit

dem Frühjahr 2015 ist er Chefdirigent der Ludwigsburger

Schlossfestspiele, seit September 2015 Chefdirigent der Prager

Symphoniker, im September dieses Jahres tritt er sein Amt als

Chefdirigent des Japan Philharmonic Orchestra an.



Bei der Deutschen Radio Philharmonie war er in den vergangenen

Jahren mehrfach zu Gast, zuletzt mit Beethovens 5. Sinfonie und dem

Klarinettenkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart (Solistin: Sabine

Meyer).







Datum: 16.09.2016 - 17:00

